FOTOREPORTAJ. Cele mai bune tehnologii, prezentate la Ziua Grâului 2020

Reprezentanți ai zece companii multinaționale din domeniul agrobusiness-ului și ai două institute de cercetare din România au participat marți, 16 iunie, la cea de-a cincea ediție a Zilei Grâului. Evenimentul a fost organizat în condiții speciale de distanțare socială impuse de starea de alertă din România de DAFCOCHIM AGRO și familia Kosa, la ferma Kodagro din localitatea mureșeană Seuca, comuna Gănești.

Organizare specială

Dacă la edițiile anterioare participarea la eveniment a fost extrem de numeroasă, cu sute de fermieri invitați din mai multe județene transilvănene, în acest an Ziua Grâului de la Seuca s-a desfășurat fără fermieri, motivul fiind interdicțiile impuse de starea de alertă cauzată de pandemia de COVID-19.

Astfel, au spus ”prezent” la Seuca reprezentanții următoarelor companii multinaționale: Caussade, Ciproma Sem, Donau Saat, Limagrain, Marton Genetics, Probstdorfer, Saaten Union și Syngenta.

Totodată, la eveniment au participat și reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea și ai Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda.

Genetică de ultimă generație

Și de această dată rolul de gazde le-a revenit lui Marinel Ștefan – director general al DAFCOCHIM AGRO, alături de dr. ing. Gheorghe Boțoman – nume de referință în domeniul protecției plantelor din România, consultant de specialitate al DAFCOCHIM AGRO.

”Bine ați venit la Seuca, unde s-a făcut o muncă temeinică. Dacă la edițiile din anii anteriori ne întâlneam cu sute de fermieri din Transilvania, acum ne vom întâlni doar virtual cu fermierii. Consider că loturile experimentale de la Seuca sunt impecabile, în condițiile în care ne-am confruntat cu o secetă extremă. Ploile care au venit la sfârșitul lunii aprilie și la începutul lunii mai sunt binevenite, dar parcă ce e prea mult strică. Ne aflăm într-o fermă de elită deținută de familia Kosa și de compania DAFCOCHIM, respectiv ferma Kodagro de la Seuca. Dacă aici tehnologiile nu pot atinge apogeul, cred că este foarte greu să le întâlnim în altă parte. La ferma Kodagro de la Seuca s-a utilizat genetică de ultimă generație, dar și soiuri consacrate și foarte vechi, românești”, a afirmat dr. ing. Gheorghe Boțoman.

”Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Totodată, mulțumesc și familiei Kosa pentru că ne-a sprijinit cu realizarea acestui lot punându-ne la dispoziție oameni și utilaje, precum și echipei mele de la DAFCOCHIM AGRO”, a transmis Marinel Ștefan.

Silozuri moderne

În continuare, dr. ing. Gheorghe Boțoman a punctat importanța construirii la ferma Kodagro din Seuca a unor silozuri pentru depozitarea cerealelor cu o capacitate de 12.000 de tone, investiție modernă, realizată din fonduri europene, care va fi, fără îndoială, extrem de utilă fermierilor din Transilvania.

”Dumneavoastră, furnizori de genetică pentru fermierii din România și din centrul Transilvaniei, trebuie să vă gândiți că acele semințe care o să intre în silozuri trebuie să aibă ca efect nu numai o producție mai mare la hectar, dar și calitate. Un siloz de câteva mii de tone trebuie să aibă în el o sămânță uniformă din punct de vedere calitativ, mă refer la proteină, umiditate și la toți ceilalți indici. Silozul are și un laborator de ultimă generație unde o analiză se realizează în câteva minute”, a spus, pe scurt, consultantul DAFCOCHIM AGRO.

Loturi cu semințe, la Kodagro

Detalii despre loturile experimentale de la Seuca, dar și despre noile silozuri, au fost prezentate de Kosa Gyula, asociat al companiei Kodagro, care și-a onorat cu brio misiunea de gazdă, alături de fiul său, Kosa Alpár.

”SC Kodagro SRL este o societate care face parte, prin acționariatul său, din Grupul de firme DAFCO AGRO KODAGRO. Unitatea are în exploatație o suprafață de 1.300 de hectare, teren agricol din care teren arabil în jur de 1.250 de hectare. Ne situăm pe Valea Târnavei Mici, într-o locație mai puțin agreată de agricultorii români deoarece pe șes se fac culturi mult mai ușor decât aici. Pe noi ne mulțumește faptul că pe aceste dealuri totuși rezultatele obținute ne satisfac. Și în acest an am încercat să facem acest lot comparativ – demonstrativ, vom face inclusiv și recoltatul pe fiecare parceluță în parte, pentru a putea face și un calcul despre rezultatele efective ale soiurilor în aceste condiții de secetă. Vorbesc despre secetă deoarece fermierii din Podișul Transilvaniei au fost afectați de secetă încă din perioada iernii. Eu sunt obișnuit cu o producție de peste 6.500 – 8.000 de kilograme la hectar, însă anul acesta estimez o medie de 5.500 – 6.000 de kilograme la hectar. Ferma noastră este o fermă producătoare de semințe, iar în momentul de față avem loturi semincere pe o suprafață totală de 140 de hectare. În total, șase loturi, cu semințe de la Institutul din Fundulea, Syngenta și Marton Genetics. Cu această ocazie, lansez invitația furnizorilor de inputurilor că suntem deschiși să facem multiplicare aici, la Seuca, mai ales că am reușit să închidem un circuit în sensul că pe lângă inputuri vindem și sămânță produsă de noi”, a precizat Kosa Gyula.

Sothis și Sofru recomandate de Caussade pentru zona Centru

Compania Caussade, o compania de origine franceză, care se află în România de 12 ani pe segmentul de producere și comercializare de multispecii. Culturile principale din portofoliu sunt porumb, floarea soarelui, iar pe segmentul de toamnă – cereale și rapiță. În loturile de la Seuca, Caussade a propus patru soiuri.

“În platforma de la Kodagro – DAFCOCHIM Agro avem soiurile de grâu Sosthene, Sothis, Sofru și Izalco. Sunt soiuri care se pretează foarte bine în zona de centru, în centrul Transilvaniei. Grâul Sosthene este un grâu de talie mică spre medie, cu potențial foarte mare de producție, rezistență foarte bună la bolile foliare. Sothis este un soi de talie medie, aristat, un grâu cu indici foarte buni de panificație, cu potențial de producție, toleranță bună la bolile foliare și ale spicului.

Sofru este un grâu de talie mică spre medie, este un grâu aristat, cu un potențial de productivitate ridicat, în condiții bune poate să atingă chiar 10 tone. Izalco este un soi aristat, de talie mică spre medie, cu potențial bun de producție, dar cu o capacitate foarte bună pentru indicii de panificație. În condiții bune, poate să atingă un nivel de gluten de 36. Pentru zona Transilvania, cele mai recomandate soiuri sunt Sothis și Sofru, care sunt soiuri aristate, pretabile pentru evitarea atacului de mistreți, pentru că, în această zonă, aceasta este o problemă serioasă. Sunt soiuri care pot să asigure o productivitate ridicată în fermă, automat asigurând și o rentabilitate a culturii, aducând un venit ridicat în fermă”, a arătat Alin Barb, reprezentant Zona Centru, Caussade.

Promitor promite pentru Ciproma Sem

Ciproma Sem este o societate cu capital privat, 100% românesc, care a început ca o societate de familie. Azi, Ciproma Sem vinde bază pentru fermieri, pentru semănat propriu și vinde redevență. La Seuca, companie are trei soiuri cultivate, două de origine franceză și unul românesc.

“Koreli Este un soi performant, premium, premiat pentru calitățile de panificație în Franța. Folosim 150-180 de kilograme/hectar, deci cu putere mare de înfrățire, rezistent la secetă și cu producții foarte bune.

Soiul Musik, cel mai scund soi, cu o talie de 60-70 de centimetri, tot un soi franțuzesc, cu o uniformitate deosebită, este foarte rezistent, mai ales în zonele unde bate vântul, la cădere, are o capacitate foarte bună de înfrățire și este tolerant la boli. Este un soi premiat de Societatea Națională de Morărit și Panificație din Franța, prezentând un conținut ridicat de proteină și gluten. Vom vedea anul acesta ce producții vom avea. Al treilea soi este un soi românesc. Știm bine că în România cele mai vândute soiuri sunt cele românești și atunci am creat Promitor, un soi propriu, românesc, care îmbină genele românești, în special Glosa, cu cele franțuzești, în special cele cunoscute pentru rezistența la secetă. Promitor, așa cum îi spune și numele, promite. Și în acest an complet atipic a reușit să se dezvolte foarte bine în toate zonele țării. E nevoie, de asemenea, de o cantitate redusă de sămânță la hectar, este productiv și cu calități de panificație”, a declarat Radu Cosmovici, reprezentant Ciproma Sem.

Donau Saat, portofoliu vast pentru fermieri

”Donau Saat este o companie foarte tânără în peisajul agribusiness-ului românesc, deoarece urmează să împlinim șase ani de la înființarea firmei. Suntem rezultatul unei colaborări foarte strânse între două companii austriece, o cooperativă cu peste 3.000 de fermieri care se numește Saatbau și este localizată la Linz și Probstdorfer Saatzucht, localizată lângă Viena. Prin această colaborare, practic ne aflăm într-o poziție privileagiată de a avea un portofoliu de produse extrem de vast pe care îl putem oferi tuturor clienților noștri, atât celor din Transilvania cât și celor din afara munților, nu doar în ceea ce privește cerealele păioase, ci și în ceea ce înseamnă rapiță, orz, orzoaică, triticale, secară și bineînțeles culturile de primăvară, porumb, floarea soarelui, soia. Îi mulțumim partenerului DAFCOCHIM pentru faptul că ne este alături și împreună încercăm să le oferim fermierilor soluții tehnologice cât mai avantajoase atât ca și potențial, cât și ca proprietăți, caracteristici și din punct de vedere al prețului. La ferma de la Seuca suntem prezenți cu un portofoliu de cinci soiuri, atât aristate cât și nearistate: Activus, Apexus, Aurelius, Amandus și Amicus. Toate soiurile noastre posedă la superlativ calitățile cerute de industria de panificație și a morăritului, iar din acest punct de vedere suntem fără doar și poate în Top 3.”

Costin Radu, director general, Donau Saat România

Institutul din Fundulea, produse de top

”Soiurile create de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea deține supremația în ceea ce privește ponderea culturilor de grâu cultivate în România. Anual, soiurile create la Fundulea ocupă între 52 și 66% din totalul suprafețelor cultivate cu grâu. La Seuca suntem prezenți cu soiurile Glossa, Pitar, FDL Miranda, Pajura, Otilia, Semnal, Ursita și Voinic. Soiul cel mai răspândit de la Seuca este Glossa, cel mai răspândit, deoarece ocupă între 30 și 46% din suprafața cultivată. Este înregistrat și în Ungaria și în Turcia tocmai datorită plasticității sale ecologice foarte mare. Are un potențial de producție ridicat și totodată o calitate de panificație foarte bună, manifestată printr-un conținut mai mare de proteine și un gluten mai tare și mai elastic comparativ cu alte soiuri care se găsesc pe piață. Un soi înregistrat de curând este Pitar, un soi în extindere în agricultura româniei datorită calității excepționale de panificație. Are un conținut foarte bun de proteine, dar totodată și calitatea proteinelor este foarte bună.”

Pompiliu Mustățea, director general, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea

Portofoliu complet la Limagrain

”Portofoliul companiei noastre este complet, de la soiuri extratimpurii până la soiuri tardive, soiuri de grâu dur, soiuri de grâu pentru biscuiți, soiuri de grâu de forță pentru amelioratori în industria de panificație, soiuri săritoare care se pot semăna atât toamna cât și primăvara. Pe platforma DAFCOCHIM de la Seuca suntem prezenți cu patru soiuri de grâu dintre cele mai importante ale companiei Limagrain: Absalon, Alcantara, Airbus și Anapurna care în topul soiurilor de grâu cultivate în România se clasează pe locul 4. Soiul cu cel mai mare potențial de producție din portofoliul nostru este Alcantara. A ajuns în anul 2018 în Insula Mare a Brăilei la o producție de 12,4 tone la hectar. Este un soi intensiv, necesită mai multă atenție din punct de vedere tehnologic, al solului și al tratamentului. Pentru fermierii din centrul țării recomandăm toate aceste patru soiuri, în special soiul Absalon care aste foarte productiv. Dacă doresc calități la superlativ, le recomand soiul Airbus, dacă știu că au soluri foarte fertile și se bazează și pe o tehnologie la nivel ridicat și vor să facă producții la superlativ le recomand Alcantara și dacă știu că au soluri mai puțin bune, mai puțin fertile și nu au posibilitatea să facă tehnologii la nivel foarte ridicat le recomand Anapurna.”

Adelin Damian, product manager, Limagrain România

Soiuri de calitate de la Marton Genetics

”Mulțumim pentru invitația echipei DAFCOCHIM AGRO si Kodagro SRL de a fi prezenți la Seuca. Marton Genetics SRL este o filială a Staţiunii de Cercetare Martonvásár din Ungaria. În această staţiune de cercetare au fost ameliorate soiurile de grâu prezente aici, la Seuca, unde Marton Genetics participă la loturile experimentale cu șase soiuri de grâu: MV Mente – un grâu ameliorator cu un procent de gluten de 34-37% și cu un procent de proteină de peste 15%, de nouă generație, care reprezintă o îmbunătățire a potențialului de producție de 8-10% și care se caracterizează printr-un potențial productiv ridicat, respectiv rezistență excelentă la boli, iar în testările de exploatații agricole din Mureș a generat o producție de 7 tone la hectar, MV Nemere – campionul anului 2017 al testărilor, care a generat în 2019 o producție de 9,2 tone la hectar la Seuca cu un gluten de 29-32% și proteină de 13-15% și care a câștigat Premiul de Inovații Agrare din anul 2018, MV Ménrót – un grâu care în testările de soi de stat a produs cu 13% mai mult decât soiurile standard și prezintă un potențial de 8,5 – 9 tone la hectar, MV Krajcár și MV Kondás – soiuri cu potențial mare de producție și cu calitate de panificație ridicată, precum și MV Nádor – un grâu de calitate premium și totodată cel mai preferat soi de-al nostru, cu un potențial de producție de 10-11 tone la hectar, o combinație de succes între un potențial excelent de producție și o calitate bună pentru panificație, cu o rezistență excelentă la cădere chiar și fără a utiliza un regulator.”

Debreceni Attila, manager de vânzări pentru România, Marton Genetics

Probstdorfer, paletă largă de soiuri la Seuca

Compania Probstdorfer este prezentă de 12 ani în România, cu activitate în general pe zona de ameliorare de soiuri de cereale păioase. Pe platforma agricolă de la Seuca, Probstdorfer este prezentă în acest an cu cinci soiuri – Adesso, Laurenzio, Maurizio, Maximillian și Mirastar.

“Suntem prezenți aici, la Seuca cu o paletă destul de vastă de soiuri care acoperă toată plaja, începând de la soiurile extratimpurii cum este soiul Maurizio și până la cel mai tardiv – soiul Maximillian. În general, soiurile Probstdorfer sunt caracterizate de o mare capacitate de înfrățire, au indici buni de panificație, vorbim aici de proteină care depășește, în cele mai multe cazuri, 14-14,5% și un conținut de gluten de peste 28-30%. De asemenea, soiurile noastre sunt caracterizate și de norma redusă de sămânță la semănat, cuprinsă între 150-180 de kilograme/ hectar, noi recomandăm în general să mergem cu densități de 300 de boabe germinabile/ metru pătrat. Soiurile noastre sunt soiuri adaptate în România, am produs în ultimii ani, în România, peste 10 soiuri de grâu, avem aici soiurile Maximillian, Mirastar și Maurizio care au fost înregistrate în România acum 4 ani, sunt soiuri foarte bune, care sunt adaptate la toate condițiile de mediu din România. Maximillian este un soi foarte tardiv, merge mai bine în zonele unde este înregistrat un volum de precipitații mai ridicat. Sperăm ca anul acesta, în condițiile în care au căzut mai târziu precipitațiile, începând cu luna mai și acum în luna iunie, să valorifice foarte bine zona aceasta a Târnavelor din județul Mureș”, a expus Marius Becherițu, Manager Zonal Marketing Probstdorfer.

Saaten Union, trei soiuri omologate și unul în testare

În acest an, Compania Saaten Union a propus în loturile demonstrative ale Kodagro de la Seuca trei soiuri și unul nou, aflat în testare pentru al doilea an consecutiv.

“Îi mulțumim partenerului nostru DAFCOCHIM AGRO pentru invitația primită de a participa și le urăm fermierilor recolte bogate.

Suntem prezenți în acest lot cu patru soiuri de grâu. Primul soi este Centurion, un soi aristat, semi-timpuriu care în momentul apariției în portofoliul nostru a impresionat printr-o stabilitate și o productivitate ridicată. Alt soi cultivat aici este Aspekt, un soi nearistat, semi-tardiv, cu o toleranță foarte bună la principalele boli, cu o rezistență foarte bună la iernare. Îl recomandăm fermierilor cu o tehnologie intensivă. Soiul are un potențial de producție foarte ridicat. Cel de-al treilea soi pe care îl avem în platformă este soiul Tika Taka, un soi, de asemenea, semi-timpuriu, nearistat, care are o înfrățire puternică, o vigoare bună la răsărire, este un soi de talie medie, foarte recomandat pentru a fi semănat în zona noastră. Cel de-al patrulea soi pe care îl avem aici, tot unul semi-timpuriu, este în testare pentru al doilea an. L-am recomandat și pentru Transilvania, rezultatele vor stabili dacă va fi sau nu inclus în portofoliul nostru”, a subliniat Sorin Hîrceagă, director zonal Centru în cadrul Saaten Union.

Gabrio, soi nou în portofoliul Syngenta

Descrierea soiurilor companiei Syngenta cultivate în loturile de pe platforma Seuca i-a aparținut și de această dată Rodicăi Pop.

“Falado este unul dintre soiurile noastre pe segmentul intensiv, este un soi aristat, semi-timpuriu, un soi cu calități excepționale de panificație, care poate atinge ușor în funcție de tehnologie și de nivelul de fertilizare până la 12,5% conținut de proteină și are producții ridicate. Soiul are, de asemenea, o bună adaptabilitate în sol, astfel că este cultivat în majoritatea fermelor din România. Pe lângă capacitățile de producție foarte bune, este tolerant la secetă.

Gabrio este un soi nou în portofoliul nostru, un soi aristat de talie medie la fel ca și Falado, un soi, de asemenea, cu calități bune, panificabile, care, cu siguranță, se va încadra foarte bine în zonele mai secetoase. Și acest soi poate atinge ușor cu un nivel bun de fertilizare până la 12,5% conținut de proteină.

Un alt soi pe care îl avem în portofoliu este Ingenio, de altfel și cel mai vechi soi, un soi aristat, timpuriu, adaptabil, cu rezultate bune în zona Transilvania. Acest soi reușește să treacă cu bine de perioadele de secetă și înfrățește foarte bine. Și acest soi poate atinge ușor 12,5% conținut de proteină în bob.

Moisson este cel de-al patrulea soi pe care îl avem în loturile experimentale, un soi intensiv, un soi care domnului Kosa, fermierul de aici, i-a plăcut foarte mult, pentru că s-a adaptat foarte bine condițiilor intensive, este un soi intensiv care are nevoie pe lângă un nivel bun de fertilizare și de precipații. Cu Moisson poți să atingi topul producțiilor. De asemenea prezintă o toleranță bună la boli și, astfel, în condițiile acestui an, în zona Transilvania a reușit să aibă 2-3 frați fertili”, a prezentat Rodica Pop, reprezentant Syngenta.

Stațiunea din Turda, ofertă de calitate

”Suntem prezenți la Seuca cu patru soiuri, respectiv Arieșan, Andrada, Taisa și Codru. Ca să dau un răspuns fermierilor ce ar trebui să facă pentru a nu se mai confrunta cu atac de piticire, cu atac de muște, recomandăm inclusiv în câmpul de ameliorare începerea semănatului după 15 octombrie. După această dată răsare la un interval de zece zile, vine o perioadă mai răcoroasă când deja nu se mai poate întâmpla mare lucru în ceea ce privește atacul de muște și de cicade, care sunt vectorii transmiterii virusului piticirii. Putem așadar să elaborăm soluții tehnologice. Soiul Arieșan este un soi paradoxal, este omologat în anul 1985 prin procesul de selecție conservativă și am reușit să îl menținem la această formă. Acest soi are un potențial de producție destul de ridicat și un potențial cantitativ deosebit de înalt, în anul 2014 la un eșantion reprezentat de 960 de probe colectate din toată țara a ieșit pe primul loc la conținutul de proteină și gluten, de peste 16% proteină și 34% gluten, deci e un soi deosebit de valoros.”

Rozalia Kadar, cercetător principal gradul 2, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda

Text și foto: Ligia VORO & Alex TOTH