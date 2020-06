INTERVIU. Péter Ferenc, bilanțul mandatului 2016-2020: ”Vreau să termin fiecare proiect pe care l-am început!”

Share



În urmă cu patru ani, la data de 24 iunie 2016, reprezentantul UDMR Péter Ferenc depunea, în cadrul unei ședințe solemne a Consiliului Județean Mureș, jurământul de președinte al Consiliului Județean Mureș. La momentul bilanțului, Péter Ferenc a răspuns pozitiv invitației cotidianului Zi de Zi de a realiza o retrospectivă a celor patru ani de mandat în fruntea județului Mureș și ne-a acordat următorul interviu.

Reporter: La împlinirea a patru ani de la depunerea jurământului de președinte al Consiliului Județean Mureș vă rog să treceți în revistă principalele realizări ale mandatului dumneavoastră.

Péter Ferenc, președinte al Consiliului Județean Mureș: S-au întâmplat multe în acești patru ani. La preluarea mandatului am propus dezvoltarea infrastructurii județului prin realizarea unor proiecte viabile și absolut necesare pentru a crește nivelul de trai a mureșenilor. Am realizat reabilitarea completă a pistei de aterizare și decolare a Aeroportului ”Transilvania”. Dacă la preluarea mandatului această infrastructură era un pericol pentru pasageri, în mai puțin de doi ani de zile am reușit reabilitarea, pentru prima dată în 50 de ani. Este foarte important, că am reușit să finalizăm câteva proiecte începute cu mulți ani în urmă care, din diferite motive, au stagnat, de exemplu am pus în funcțiune circuitul Transilvania Motor Ring, care este cel mai mare circuit pentru sporturi cu motor din țară, și singura astfel de pistă din Transilvania. Am dezvoltat sistemul de sănătate, am demarat mai multe lucrări de reabilitare la clinicile din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș. Totodată, mă bucur că am reușit lansarea unei ample activități de promovare a atracțiilor turistice ale județului Mureș. Avem un județ bogat care are un patrimoniu cultural și natural diversificat, și cred că aceste valori sunt resurse importante pentru dezvoltarea regiunii.

Reporter: Care este suma totală atrasă în perioada 2016-2020 pentru diverse proiecte în județul Mureș din finanțări europene? Sunteți mulțumit de această sumă? Precizați vă rog și proiectele europene câștigate în mandatul dumneavoastră.

Péter Ferenc: În perioada mandatului la nivelul Consiliului Județean Mureș au fost semnate 7 contracte de finanțare din fonduri europene, valoarea totală a acestora fiind de aproximativ 281.245.000 de lei. Este o sumă semnificativă care este investită în dezvoltarea județului Mureș. În momentul de față avem în derulare cinci proiecte cu finanțare europeană. Dintre acestea patru sunt investiții mari, două fiind legate de dezvoltarea infrastructurii rutiere județene, două proiecte referindu-se la reabilitarea unor clădiri de patrimoniu importante din Târgu Mureș. La cele două proiecte rutiere, reabilitarea drumului dintre Ungheni și Târnăveni, și a drumului județean dintre Sighișoara și Agnita doar acum am ajuns în perioada începerii lucrărilor efective, și în cadrul acestui proiect vom moderniza complet două tronsoane de drum pe o lungime de 24, respectiv 16 kilometri. În cazul proiectelor de patrimoniu lucrările sunt în curs, reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Târgu Mureș fiind în stadiu avansat, renovarea clădirii va fi finalizată până la sfârșitul anului, iar anul viitor urmează să fie aranjate noile expoziții. Totodată, avem în implementare un proiect care oferă servicii digitale pentru cetățeni în ceea ce privește solicitarea și obținerea unor documente de urbanism. Alături de cele enumerate, am finalizat două alte proiecte cu finanțare europeană care au urmărit eficientizarea activității Consiliului Județean Mureș.

Reporter: V-ați propus, în 2016, să îmbunătățiți anual, constant, infrastructura rutieră de pe raza județului Mureș. Ați reușit să realizați ceea ce v-ați propus în urmă cu patru ani?

Péter Ferenc: Dezvoltarea infrastructurii rutiere a fost și este una dintre prioritățile mele, deoarece consider că nivelul de dezvoltare a infrastructurii de transport este una dintre condițiile de bază pentru dezvoltarea economică a unei regiuni. În fiecare an de la preluarea mandatului am reușit să creștem numărul de kilometrii pe care s-a turnat covor asfaltic nou, peste 300 de kilometri de drum județean, din totalul de 727 al întregii rețele, fiind incluși în programul anual de întreținere a drumurilor. În plus față de aceste lucrări curente, am început mai multe lucrări de modernizare mai ample, ceea ce înseamnă de fapt reabilitarea complexă a acestor tronsoane de drumuri incluzând întărirea fundației, reparația tuturor podurilor și a podețelor, precum și montarea indicatoarelor rutiere. Unele dintre aceste investiții sunt realizate prin PNDL, în total 21 de kilometri de drumuri județene sunt reabilitate pe patru tronsoane, printre care drumul județean dintre Mureni – Archita – limita județului Harghita, unde se va asfalta o porțiune de 9,7 kilometri care mai devreme a fost un drum pietruit. Ne-am concentrat în mod special la reabilitarea acelor porțiuni de drumuri care se află la granița județului și erau doar drumuri pietruite sau erau drumuri asfaltate, dar într-o stare foarte degradată. Am reușit până acum reabilitarea a opt drumuri de la limita județului, dar sunt în derulare lucrări și pe alte porțiuni. Mai avem cele două proiecte mari, pe care l-am menționat deja, lucrări de modernizare care se realizează din fonduri europene.

Reporter: Tot în anul 2016 ați anunțat că una din prioritățile dumneavoastră este susținerea/ promovarea turismului în județul Mureș. Ce s-a realizat concret în această direcție?

Péter Ferenc: Am înființat Asociația Visit Mureș, care se ocupă de promovarea și dezvoltarea turismului în județul Mureș. Asociația a creat site-ul turistic și aplicația mobilă turistică a județului Mureș, și a participat la mai multe târguri de turism naționale și internaționale, precum și la evenimente turistice-culturale unde au promovat județul Mureș. Brandul Visit Mureș este pe piață de doi ani și devine tot mai cunoscut. Asociația a creat biroul de informare turistică al județului Mureș, pe care îl vom deschide în curând. Acesta este amenajat la parterul Palatului Culturii din Târgu Mureș. Cred că tot ceea ce s-a realizat, este un bun început. În perioada următoare trebuie să continuăm activitățile pentru promovarea turistică a județului Mureș, totodată planificăm inițierea unor investiții în infrastructura de turism. Scopul nostru este să atragem mai mulți turiști și să îi convingem să petreacă mai mult timp în județul nostru.

Reporter: Cum apreciați colaborarea avută în decursul ultimilor patru ani cu consilierii județeni?

Péter Ferenc: Avem o colaborare bună în cadrul consiliului județean. Din când în când sunt dispute, dar toate proiectele și hotărârile care privesc activitatea Consiliului Județean sunt dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate și ajungem întotdeauna să ne punem de acord.

Reporter: Sunteți mulțumit de evoluția din ultimii patru ani a Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu Mureș?

Péter Ferenc: În primul rând, sunt mulțumit că putem vorbi de acest Aeroport. Am fost foarte aproape să nu mai avem deloc această infrastructură. Una dintre cele mai importante realizări din acești patru ani este faptul că avem un Aeroport funcțional. În 2016, când am preluat aeroportul, pista era într-o stare atât de degradată încât autoritățile l-au clasificat periculos pentru pasageri, iar aeroportul a trebuit să fie închis din această cauză. Am ajuns aici din cauza amânării investițiilor de către fosta conducere. Cred că de fapt aceasta a fost cea mai mare provocare pe parcursul acestor patru ani să lansăm și să realizăm într-un timp foarte scurt lucrările de reabilitare a pistei. Am reușit acest lucru, în mai puțin de doi ani, am renovat și pista și parcările pentru aeronave, am redeschis aeroportul și am reușit să aducem din nou zboruri către Târgu Mureș. Cu sprijinul grupului parlamentar UDMR am obținut finanțare guvernamentală pentru realizarea acestei investiții, astfel am realizat o lucrare importantă fără să folosim resursele Consiliului Județean, care sunt destul de limitate.

Din octombrie 2019, avem un zbor zilnic între Târgu Mureș și Budapesta. Totodată avem zboruri către Germania și Marea Britanie, și mai multe curse charter în perioada de vară. În mod evident ne dorim să avem mai multe destinații, și în acest scop purtăm discuții continue cu diferiți operatori aerieni. Cel mai important ar fi să avem curse regulate care ne leagă de capitală, dar din păcate până acum nu am reușit stabilirea unei curse Târgu Mureș – București pentru o perioadă mai lungă.

Reporter: Care este viziunea autorităților județene pentru dezvoltarea acestui obiectiv strategic al județului Mureș?

Péter Ferenc: Am pregătit o strategie de dezvoltare pe termen lung pentru aeroport și sunt în curs de desfășurare studii de expertiză pentru îmbunătățirea aeroportului. Planurile noastre includ extinderea pistei aeroportului la 2.580 de metri pe direcția Sânpaul, astfel încât să poată să aterizeze și avioane de pasageri mai mari, care în prezent nu pot ateriza la Târgu Mureș conform reglementărilor internaționale. Pe lângă extinderea pistei, planificăm și construirea unui terminal modern de pasageri și extinderea parcărilor de aeronave. Planurile tehnice necesare investiției au fost finalizate, iar pentru realizarea lucrărilor dorim să accesăm fonduri UE, pentru care vom depune o cerere de finanțare la sfârșitul acestui an.

Reporter? Care sunt principalele investiții realizate de Consiliul Județean Mureș în spitalele subordonate, în perioada 2016-2020?

Péter Ferenc: În timpul mandatului, am cheltuit peste 40 de milioane de lei pentru investiții la cele două spitale din subordinea Consiliului Județean, Spitalul Clinic Județean Mureș și Spitalul din Târnăveni, sumă dublă față de perioada precedentă. Din această sumă s-au realizat mai multe investiții importante, respectiv construcția unui nou buncăr de radioterapie, pe care l-am finalizat la sfârșitul anului trecut, și reabilitarea clinicii de oncologie, care este încă în desfășurare. De asemenea, am instalat ascensoare în mai multe clădiri ale spitalului care nu aveau ascensor și am efectuat mai multe lucrări de reparații în cele 22 de imobile aparținând spitalului. Alături de acestea am demarat un program pentru reamenajarea parcărilor și a spațiilor verzi ale clinicilor, de exemplu am amenajat Clinicii de Ortopedie, parcarea Policlinicii 2 este în stadiul de primire a autorizațiilor și sunt în pregătire mai multe astfel de lucrări. Pe lângă lucrările de renovare și reparații, am cheltuit o sumă semnificativă pentru achiziționarea a peste 90 de echipamente medicale moderne.

Reporter: Sunteți mulțumit de modul în care spitalele din județul Mureș, subordonate Consiliului Județean Mureș, au gestionat criza COVID-19?

Péter Ferenc: Spitalul Clinic Județean Mureș a făcut față provocării generate de epidemia de coronavirus. Avem una dintre instituțiile de sănătate cele mai bine pregătite pentru tratarea pacienților COVID-19. În Spitalul Județean au fost tratați până acum peste 710 bolnavi COVID, și am ajuns acum să oferim un sprijin județului Brașov cu preluarea mai multor bolnavi diagnosticați cu coronavirus având în vedere că în județul vecin a crescut alarmant numărul de pacienți și spitalele din Brașov nu au mai avut capacitatea de a trata toți pacienții la nivel local. Noi până acum niciodată nu am atins limita capacității de primire a spitalelor noastre, dar trebuie să menționăm că am fost precauți și ne-am pregătit și la posibilitatea unui scenariu mai rău, cu mai mulți bolnavi, astfel am amenajat un spital modular prin transformarea și dotarea sălii de sport al UMFST Târgu Mureș.

Reporter: Ce s-a întâmplat cu proiectul integrat care vizează gestionarea deșeurilor în județul Mureș care nu a putut fi finalizat din cauza nefinalizării licitației pe zona municipiului Târgu Mureș? Ce perspective de viitor sunt vis a vis de acest proiect?

Péter Ferenc: Am fost ferm hotărât să rezolvăm problemele legate de sistemul de management al deșeurilor din județul Mureș, dar în momentul de față încă nu am finalizat acest proiect. Am făcut pași importanți, sistemul este funcțional în proporție de 90%, mai rămâne să rezolvăm partea de colectare pentru o zonă din cele șapte ale județului. Ceea ce este foarte important că la începutul anului 2017 am deschis depozitul județean de deșeuri din Sânpaul ceea ce înseamnă că putem depozita deșeurile conform standardelor UE, nu mai avem depozite ilegale și nu avem nevoie să transportăm deșeurile mureșenilor în județele învecinate, cum se întâmplă în cazul județului Cluj, Alba și în multe alte județe din țară. Funcționează toate stațiile de deșeuri aparținând sistemului integrat. Colectarea selectivă a deșeurilor funcționează în șase zone ale județului în baza noilor contracte de servicii încheiate în 2019. Din păcate pe zona municipiului Târgu Mureș nu am reușit să găsim un furnizor care să corespundă criteriilor, astfel am avut deja două licitații fără un câștigător. Până când reușim să încheiem un contract, Primăria Târgu Mureș și celelalte primării din această zonă sunt obligate să asigure serviciile de salubrizare.

Reporter: V-ați anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Mureș. Care sunt, în viziunea dumneavoastră, principalele proiecte de care are nevoie în viitor Județul Mureș?

Péter Ferenc: Am, în continuare, o viziune realistă și fezabilă pentru dezvoltarea județului Mureș. Vreau să termin fiecare proiect pe care l-am început. Mă relansez în cursa electorală pentru că am forța, experiența și o echipă conștiincioasă, cu care vreau să continui munca pe care am început-o pentru dezvoltarea județului. Vreau să colaborez, nu să fiu totalitarist! Dezvoltarea spitalului, renovarea drumurilor județene, extinderea și dezvoltarea aeroportului nu se pot opri. Un obiectiv important ar fi și realizarea centurii municipiului Târgu-Mureș de pe partea sud-vest, dar trebuie să finalizăm și reabilitarea drumurilor care traversează limita/granița județului unde investițiile sunt începute. Menținerea sănătății oamenilor este întotdeauna o prioritate. Prin urmare, prioritatea mea este să avem spitale moderne și bine dotate. Județul are un potențial imens, în ceea ce privește patrimoniul cultural și atracțiile turistice. Consider că am demonstrat în acești patru ani că putem administra și dezvolta județul Mureș într-un mod echitabil fără să ținem cont de etnie sau alte interese personale.

A consemnat Alex TOTH