Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Cristina Ioana Luca: ,,Cheia succesului e disciplina”

Share



La nivelul județului Mureș, 34 de absolvenți ai clasei a XII-a au obținut titlul de șefi de promoție. În interviul următor, vă propunem să faceți cunoștință cu Cristina Ioana Luca, absolventă cu media de 9,98 a Liceului Tehnologic ,,Lucian Blaga” din Reghin, în cadrul profilului Științe ale naturii intensiv engleză, secția limba română.

Reporter: Te rog să te prezinți, pe scurt, cititorilor Zi de Zi.

Cristina Ioana Luca: Sunt o persoană foarte veselă și sociabilă, îmi place să cunosc persoane noi și să-mi depășesc limitele. Încerc să văd partea plină a paharului în orice situație, consider că este foarte important atât pentru noi cât și pentru cei din jur să fim înconjurați de energie pozitivă.

Rep.: De ce ai ales de a studia profilul respectiv?

C.I.L.: Am ales profilul Științe ale naturii intensiv engleză, deoarece am avut o afinitate pentru materiile reale dintotdeauna. Tot ceea ce ne înconjoară, felul în care știința lucrează, particulele și moleculele, procesele și reacțiile mă uimesc de fiecare dată.

Rep.: Care crezi că este cheia succesului școlar?

C.I.L.: Consider faptul că în orice domeniu cheia succesului este reprezentată de disciplină. Ambiția și perseverența, plăcerea sau dorința de a reuși pot fi anulate de starea de extenuare nelipsită sau de eșecurile iminente. Atunci intervine disciplina.

Rep.: Cum ai reușit să găsești echilibrul dintre școală și viața extrașcolară?

C.I.L.: Cel mai căutat lucru din ziua de astăzi este echilibrul. Am încercat de fiecare dată să ajung la o stare de mulțumire, să fiu fericită, să studiez pentru a obține rezultate bune, dar să nu neglijez nici celelalte activități, importante pentru dezvoltarea personală, fiecare are nevoie și de puțină relaxare, fiecare trebuie să descopere ce funcționează pentru el.

Rep.: Ce sfat le-ai da următoarelor generații de elevi care vor studia în cadrul clasei a XII-a?

C.I.L.: Să se bucure de perioada din liceu care le-a mai rămas, să creeze amintiri, să prețuiască timpul petrecut alături de colegi, dar și de profesori. Totodată, să încerce să-și organizeze cât mai eficient timpul, pentru că la finalul anului se vor simți asaltați de griji și responsabilități.

Rep.: Ce implică planurile tale de viitor?

C.I.L.: Am ales să-mi continui studiile în domeniul chimiei, mai exact Inginerie Chimică în cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj. Sper că am reușit să fac o alegere bună în această privință și că o să am cât mai multe reușite, atât pe plan profesional cât și personal.

Rep.: Ai învățat pentru nota în sine sau strict pentru dezvoltarea ta personală?

C.I.L.: Mereu am încercat să învăț pentru mine și pentru dezvoltarea mea personală, să fac lucrurile cât mai eficient și serios. Dar cred ca orice elev din această țară a avut momente în care pur și simplu a recurs la varianta mai ușoară: de a învăța pentru o notă. Cu siguranță orice elev înțelege la ce mă refer, dar este important să ne amintim de fiecare dată ce contează cu adevărat.

Rep.: Ce implică procesul de a ajunge la o notă ca și a ta?

C.I.L.: Nu pot să susțin că a fost ușor, am trecut prin diferite perioade. De la stres, emoții, nopți nedormite la momente foarte liniștite și zile bine organizate. Este nevoie de voință și efort, în rest totul este realizabil.

Rep.: Care este cel mai important principiu care te-a consolidat în procesul de a ajunge la această performanță școlară?

C.I.L.: “Când o flacără se aprinde de la dogoarea celeilalte, se spune că a fost inteligentă. Când o flacără se topește de la dogoarea celeilalte, se spune că a iubit. Când o flacără se aprinde singură, se spune ca a avut geniu. Numai atunci nu se spune nimic: când o flacără nu s-a aprins niciodată…”

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN