SMYK All for Kids România deschide primul magazin la Târgu Mureș

Din 3 iulie, SMYK All for Kids ajunge la o rețea națională de 18 de magazine, cu un nou magazin, deschis în Târgu Mureș.

Cu o suprafață de 429 de metri pătrați, acesta se înscrie în noua linie de dezvoltare a SMYK All for kids, cu un design orientat către produs și cu o accesibilitate sporită pentru client.

Cu ocazia deschiderii, până pe 5 iulie la SMYK All for kids v-a pregătit: – 20% reducere la TOATE articolele de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii cu preţ întreg sau deja reduse cu până la 50% şi reduceri de până la 50% la jucăriile selectate. În plus, clienţii care fac ahiziţii şi se înscriu în programul de fidelitate participă la tombola cu premii pe loc.

Târgu Mureș, iulie 2020: SMYK All for Kids, retailerul polonez specializat în comercializarea de produse pentru copii cu vârste între 0 și 14 ani, inaugurează pe data de 3 iulie magazinul cu numărul 18 în România, la Târgu Mureș.

SMYK All for Kids este cunoscut mai ales pentru conceptul său „totul sub un singur acoperiș”, oferind clienților articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole puericultură, jucării și accesorii pentru copii, acoperind segmentul de vârstă 0 – 14 ani.

Ne bucurăm că, în ciuda situației neobișnuite care a marcat cea mai mare parte a acestui an, am reușit să finalizăm lucrările de deschidere pentru magazinul din Târgu Mureș, continuând astfel strategia de dezvoltare a reţelei de magazine în România.”, a declarat managerul general SMYK All for Kids România, Sorin Stancu.

Noul magazin are o suprafață de 429 de metri pătrați și oferă o gamă variată de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte marca proprie Cool Club, recunoscute pentru calitatea lor, dar și pentru designul modern și atractiv. De asemenea clienții pot găsi și jucării și jocuri educative atât sub brandul propriu SMIKI, cât și LEGO, Hotwheels, Mattel, Fisher Price, Hasbro, LOL precum și articole de puericultură necesare părinților în primii ani.

Noul magazin, ce va fi inaugurat în data de 3 iulie, este localizat în centrul comercial Shopping City Târgu Mureș, iar până pe 5 iulie, clienţii sunt așteptați să ia parte la deschidere, unde îi așteaptă așteaptă oferte speciale şi premii.

SMYK All for kids a deschis în 2019 patru magazine, toate în provincie, și își propune ca în 2020 să ajungă la o rețea de 22 de magazine, acoperind cât mai multe orașe din țară.

SMYK All for kids este brandul polonez lider, iconic pentru copii cu o experienţă de peste 40 de ani pe piaţa poloneză. În Polonia SMYK All for kids are un awarness de 82% (sursa: TNS Kantar Polonia *). Rețeaua comercială a SMYK All kids operează 224 magazine proprii, dintre care 195 în Polonia, 18 în România și 12 în Ucraina.

SMYK All for kids oferă cea mai largă gamă de îmbrăcăminte și încălțăminte, accesorii și alte produse pentru copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani. Unul dintre punctele forte ale lanțului este disponibilitatea tuturor produselor pe care copiii le doresc și au nevoie într-un singur loc, “All for Kids”.

Oferta se bazează pe mărcile proprii “Cool Club” și “Smiki”, care sunt disponibile exclusiv în magazinele SMYK și ale partenerilor de franciză. “Cool Club” este marca în cadrul căreia SMYK oferă îmbrăcămintea, încălțămintea și accesoriile sale unice pentru copii, create de echipa sa de designeri in-house. “Smiki” este marca proprie a lui SMYK pentru jucării și accesorii pentru copii. Mărcile proprii ale lui SMYK sunt completate de branduri terțe, recunoscute internaţional, cum ar fi Lego, Hasbro și Mattel.

Produsele branduri proprii şi cele ale altor producători se comercializează în Polonia prin platforma online de e-commerce și aplicația mobilă ale grupului SMYK, care împreună cu rețeaua de magazine şi oferta de servicii “click & collect” livrare gratuită la magazinele SMYK Group oferă o experienţă omni-channel integrată. Un alt canal de vânzări este lanțul de franciză, incluzând un total de 171 de magazine din 17 țări (la 31 ianuarie 2019).

* pe baza unui sondaj de 1.527 de persoane din Polonia, realizat în orașe cu o populație de peste 75.000 de persoane care au cumpărat cel puțin un articol pentru copii în ultimele trei luni, excluzând Allegro.

Mai multe detalii despre SMYK All for Kids găsiți pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/smykro sau pe www.smyk.ro.