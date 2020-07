Mircea Oltean, director general IRUM SA Reghin, la Ghidați-vă după Zi de Zi:  “Cred că ține în mare măsură de noi, de producători, să livrăm produse și servicii de calitate, pentru a convinge pe termen lung potențialii cumpărători”

Share



Echipa IRUM SA Reghin, singurul producător de tractoare agricole din România, a folosit criza ca pe o oportunitate și a lansat pe piață un nouă gamă de tractoare agricole, de dimensiuni reduse, destinate fermelor de familie.

“Pentru că sectorul agricol a fost unul care nu și-a permis să se oprească și pentru a veni în întâmpinarea fermierilor români, am dezvoltat un sistem de ofertare cu avans 0, dobândă 0 și rate direct la fabrică”, ne-a declarat, referitor la cum a adaptat managementul activitatea companiei în contextul pandemiei, Mircea Oltean, directorul general al IRUM SA Reghin, în interviul acordat pentru rubricile Ghidați-vă după Zi de Zi, pe care o lansăm astăzi, și Pozitiv TB.

Rep.: Cum v-ați recalibrat afacerile în această perioadă în condițiile în care continuați să produceți și să vindeți utilaje forestiere și agricole?

Mircea Oltean: În această perioadă, să spunem de linişte, noi am lucrat, nu am fost presaţi de multe comenzi şi atunci am profitat pentru a dezvolta o nouă gamă de tractoare agricole, de dimensiuni reduse, destinate fermelor de familie. Pe de o parte, piaţa a scăzut puţin, dar pe de altă parte noi, în organizare, nu am mai gândit strict economic, ca business, ci am gândit prin prisma protejării oamenilor şi a păstrării locurilor de muncă pentru cei peste 600 de angajați ai grupului de firme. Am reușit să nu oprim activitatea, am luat toate măsurile de siguranță, am implementat foarte bine și lucrul de acasă pentru personalul pentru care a fost posibil, am organizat personalul în ture, pentru a asigura continuitatea și am folosit foarte mult sistemul de videoconferințe pe care îl aveam deja foarte bine pus la punct.

Rep.: Cum sunt influențate deciziile de cumpărare de criza COVID-19 și cum răspundeți acestei schimbări de atitudine a cumpărătorului?

M. O.: Așa cum spuneam mai sus, piața este clar că a scăzut, oamenii, pe fond emoțional, s-au gândit de două ori dacă să investească sau nu banii pe care îi aveau, sau dacă să aștepte o perioadă ca să vadă cum evoluează lucrurile. Pentru că sectorul agricol a fost unul care nu și-a permis să se oprească și pentru a veni în întâmpinarea fermierilor români, am dezvoltat un sistem de ofertare cu avans 0, dobândă 0 și rate direct la fabrică.

Rep.: Din punctul nostru de vedere, criza COVID-19 reprezintă și o oportunitate pentru producătorii români de a-și face mult mai simțită prezența în mentalul colectiv românesc. În opinia dvs., cum putem să ne întoarcem după 30 ani de pribegire și de refuz al produselor românești, bineînțeles nu generalizat, la un mai sigur și eficient crez: Consumă local, românește?

M. O.: Într-adevăr, s-a simțit un pic mai accentuat acest concept de a cumpăra local, de a susține producătorii români. Cred că ține în mare măsură de noi, de producători, să livrăm produse și servicii de calitate, pentru a convinge pe termen lung potențialii cumpărători de faptul că și produsele românești se pot ridica la nivelul celor din afară. Bineînțeles că un sprijin bine venit ar fi cel al statului, care ar putea să se implice mai mult în promovarea producătorilor români și, de ce nu, să creeze tot felul de pârghii financiare pentru a le permite românilor să cumpere produse românești la prețuri accesibile.

Rep.: Cum va recepționa industria de fabricare a utilajelor forestiere și agricole din România efectele acestei crize și ce particularități există în acest sector?

M. O. Din punctul nostru de vedere, suntem destul de stabili economic si nu vom avea probleme în a rezista și a avea o continuitate în piață. Particularitățile ar fi legate bineînțeles și de activitatea clienților noștri. Pe partea de forestier lucrurile nu stau chiar foarte bine, pentru că o perioadă destul de lungă clienții noștri nu au avut activitate, nu au putut face export, piața locală este suprasaturată și este greu de estimat când vor reveni la normal lucrurile. Pe de altă parte, sectorul agricol s-a luptat (pe lângă pandemie) și cu o secetă puternică, cu dificultăți în deplasarea produselor către consumatori și cu surplus de produse ce aveau termene foarte mici de valabilitate și care au fost trecute efectiv la pierderi.

Reporter: Puteți estima ce impact economic va avea criza COVID-19 în România și la nivel global?

M. O. : Un sistem economic, cum e cel din România, va fi destul de afectat, dar privesc cu încredere spre viitor şi consider că lucrurile vor intra în normalitate, probabil nu în această vară, dar spre finalul anului sper să vedem o îmbunătățire. Desigur că impactul a fost puternic, nu doar la noi în țară, ci peste tot în lume. Au fost business-uri care efectiv au dispărut… Foarte mulți oameni care au rămas fără nicio sursă de venit… Va trece un timp până când lucrurile se vor stabiliza cât de cât.

A consemnat Ligia VORO

Sursa foto: IRUM

Material realizat, în cadrul noii rubrici Ghidați-vă după Zi de Zi, cu sprijinul grantului Google despre care mai multe detalii găsiți aici – https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund. Publicat în ediția print a Zi de Zi din 7 iulie 2020.