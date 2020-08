Regulament de funcționare pentru Parcul Tineretului Luduș

Share



Unul dintre obiectivele cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Luduș pentru perioada 2014-2020 a fost reabilitarea Parcului Tineretului, strategie aprobată de Consiliul local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 78/2016 și Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2017.

Scopul acestor acte normative a fost acela de dezvoltare durabilă a zonei prin măsuri de protecție a mediului natural și în același timp, mărirea spațiului verde prin punerea în valoare a unor suprafețe de teren degradate. Toate acestea, pentru asigurarea unor zone ecologice potrivite petrecerii timpului în aer liber. După un an de la începerea lucrărilor, amenajarea Parcului Tineretului s-a încheiat și din 19 mai 2020 ludușenii beneficiază de un spațiu verde generos în suprafață de 22.792 de metri pătrați în cadrul căruia funcționează: un spațiu de joacă pentru copii amenajat în interiorul spațiului verde, un teren de sport multifuncțional echipat cu dotări specifice, un spațiu funcțional construit în suprafață de 287 de metri pătrați, 1.305 de metri pătrați de alei pietonale pavate, 540 de metri pătrați pistă de alergare elastică, 40 de bănci, 6 seturi de mobilier urban, 8 cișmele montate în interiorul spațiului verde, 10 suporturi rastel pentru biciclete, un sistem de irigații, 40 de seturi coșuri de gunoi colectare selectivă și afișaj informativ în cadrul spațiului verde.

Parcul beneficiază, de asemenea, de un sistem de sonorizare ambientală și un sistem wireless.

După darea în exploatare a Parcului și afluxul de vizitatori din ce în ce mai mare a devenit necesară întocmirea unui Regulament de exploatare prin care, spune jr. Mihai Paul Precup, „Să fie stabilite norme de conduită socială, reguli și condiții privind accesul și ocuparea tuturor spațiilor și echipamentelor, locurilor de joacă, de odihnă și de agrement din parc”.

Regulament cu 23 de articole

Regulamentul este întocmit „în conformitate cu prevederile articolului 8 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, iar autoritățile administrației publice locale au obligația să asigure, în condițiile legii, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport și de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement”, scrie primarul Cristian Moldovan în Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de exploatare a Parcului Tineretului.

În Regulament, articolul 15 prezintă ca activități interzise, următoarele: vandalizarea spațiilor care fac obiectul prezentului regulament prin zgâriere, scriere, vopsire, murdărire cu orice substanță, demontare, mutare, rupere, distrugere a echipamentelor de joacă, a panourilor informative , a gardurilor împrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare etc) și a materialului dendro-floricol; acoperirea afișajelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri de anunțuri publicitare, programe de evenimente, afișe electorale, graffiti, vopsire, etc; fumatul în locurile de joacă; consumul de alcool sau de substanțe interzise; utilizarea mobilierului de joacă de către adulți; folosirea echipamentelor defecte; supraaglomerarea echipamentelor de joacă, fapt ce ar putea cauza accidente; decojirea trunchiurilor arborilor, tăierea de ramuri din arbori și arbuști, prinderea/agățarea de corpuri străine pe trunchiul/ramurile arborilor, precum și fixarea de reclame; distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, bordurilor, stâlpilor de iluminat, a sistemelor de irigații și a instalațiilor tehnice din spațiile verzi; aruncarea de ambalaje, hârtii, sticle, țigări, semințe, precum și de orice alte deșeuri; urcarea pe bănci, garduri și alte obiecte de mobilier urban; intrarea pe suprafețele de tartan cu încălțăminte neadecvată (de ex: tocuri ascuțite sau crampoane) care ar putea afecta aceste suprafețe, excepție făcând încălțămintea specifică de atletism prevăzută cu cuie; pășunatul în zonele ce fac obiectul prezentului regulament; recoltarea vegetației de către persoane neautorizate.

La capitolul „Sancțiuni” sunt prevăzute amenzi contravenționale de la 100 la 400 de lei, dar în cazul în care se produce o pagubă materială, aceasta va fi consemnată în procesul verbal de constatare a contravenției, iar valoarea despăgubirii se stabilește pe baza unui deviz al lucrărilor de reparații, iar recuperarea prejudiciului se face conform prevederilor locale.

Legislativul local a aprobat Regulamentul propus de Executiv, iar constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Primăriei orașului Luduș și de către polițiștii locali din cadrul Biroului Poliția Locală Luduș.

