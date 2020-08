Dacă e vineri, e “Inițiativa Antidrog”!

Share



În perioada 29.05.2020 – 01.09.2020 Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș în parteneriat cu cotidianul “Zi De Zi”, implementează campania “Inițiativa Antidrog”. În cadrul campaniei, în fiecare zi de vineri, până în luna septembrie 2020, în paginile ediției tipărite a cotidianului “Zi De Zi”, pe pagina de Facebook și în formatul online al cotidianului, se vor regăsi materiale informativ – educative cu privire la fenomenul drogurilor.

Pentru săptămâna aceasta vă propunem un material referitor la ce efecte are marijuana pe termen scurt și lung: Adolescenții, cel mai adesea, sunt tentați să încerce substanțe care le produc senzații… tari. Părinții și profesorii încearcă să îi convingă să nu o facă, dar, de cele mai multe ori, nu are rezultat campania aceasta de convingere. Asta pentru că adolescenții sunt oricum înclinați să experimenteze lucruri noi și cel mai bine ar fi, în loc să li se interzică ceva, să fie informați corect cu privire la efecte și consecințe. Nu ajută, dacă ești părinte, să te faci foc și pară pentru că odrasla ta a fumat un joint. Asta nu face decât să arate cât ești de rigid, și să mineze încrederea pe care fiul sau fiica ta o are în tine. Când va face prostii mai mari vrei să vină la tine pentru ghidaj și ajutor, deci nu îl/o îndepărta prin interdicții fără argumente. Mai bine stai la discuții cu el/ea încă din anii de școală generală, când este probabil să afle și să i se ofere droguri legale și „iarbă” și explică-i fenomenul. Un copil informat este un copil protejat!

Copiii trebuie să știe că toate substanțele de acest tip sunt nocive pentru creier. Nu există negociere, sau nuanță aici. Da, se face un marketing agresiv pentru legalizarea lor (mai ales a marijuanei), dar acest marketing nu vizează binele adolescenților sau a celor care nu au încercat niciodată. Este vorba de o industrie de miliarde de dolari, la fel ca tutunul și legalizarea ei ar îmbogăți câteva persoane. Copiii sunt creduli și influențabili, e foarte ușor să ajungă la concluzia că, dacă ceva merită legalizat, merită încercat. Și de la încercare la folosire frecventă și abuzivă sunt câțiva pași destul de ușor de parcurs… Copiii trebuie să stie clar consecințele și să fie conștienți că marketingul poate fi plin de mesaje nocive.

De pildă, copilul ar trebui să audă de la părinte, educator, medic: „La fel ca tutunul, cel mai bine este să nu te apuci. Dar dacă ai încercat, iată care sunt efectele pe termen lung”:

Dacă fumezi un joint, scade anxietatea, neliniștea (de dinaintea unui test, de exemplu). Dacă fumezi mai mult, anxietatea crește mai mult decât la început. Deci nu sfârșești prin a te simți bine, ci mizerabil. Dezorientare: THC este componenta psihoactivă din marijuana. Când o consumi, iei un drog psihoactiv. Te simți dezorientat, pierzi legătura cu realitatea. Aritmie cardiacă: Timp de câteva ore după fumatul unui joint, marijuana crește ritmul cardiac de până la 5 ori. Alergie: pot fi reacții alergice la planta de canabis sau la fertilizatorii ori insecticidele cu care a fost tratată planta. Unele alergii pot fi serioase, chiar fatale.

Pe termen lung pot apărea următoarele reacții:

Acumulare de gudron: mai ales atunci când fumezi iarba. Gudronul se formează din particule de plantă arsă și acestea se pot acumula în plămâni și căile aeriene. Tulburări de somn. Utilizatorii de canabis pot să simtă că dorm mai adânc – somnul adânc este, de fapt, o stare de hiperactivitate a creierului – , dar somnul REM (Rapid Eye Movement), cel mai important pentru consolidarea memoriei și „curățarea” creierului, este mai superficial. Abia când atingem somnul REM ne odihnim realmente. Psihoză: un risc real. Iarba poate grăbi debutul unei schizofrenii, o boală gravă, progresivă, cu consecințe majore.

Centrul de Prevenire , Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș