Baranyai Robert, primarul faptelor concrete pentru Bogata

Cel mai tânăr dintre candidații care aspiră la funcția de primar al comunei Bogata la alegerile locale din data de 27 septembrie este Baranyai Robert, un inginer care își dorește să contribuie la schimbarea în bine a localității. ”Această schimbare o poate face doar tineretul, persoanele care se implică mai mult și care au acces la informație. Nu există ”nu pot”, a declarat Baranyai Robert, candidatul care promite să devină ”primarul faptelor concrete pentru Bogata”.

Reporter: Vă rog, pentru început, să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.

Baranyai Robert: Am studiat la Liceul Tehnologic Nr. 1 din Luduș, la profilul Chimie-Biologie. Mi-am continuat studiile la Universitatea “Petru Maior ”din Târgu Mureș, specializarea Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, iar apoi am urmat cursurile aceleiași universități absolvind un masterat în domeniul Managementul sistemelor calității. După încheierea studiilor am început să lucrez pe platforma Azomureș, în cadrul companiei Comoserv, la atelierul de prelucrări mecanice, unde am fost inspector de calitate. În 2017 mi-am schimbat locul de muncă, la depozitul de deșeuri de la Sânpaul, unde am avut funcția de asistent manager. În 2019 am revenit pe platforma Azomureș, la aceeași firmă, la compartimentul de integritate a echipamentelor. Am vârsta de 28 de ani, iar în ceea ce privește starea familială sunt relativ proaspăt căsătorit, din anul 2018.

Reporter: De unde ideea și dorința de a candida la funcția de primar?

Baranyai Robert: M-am născut în comuna Bogata și am văzut de-a lungul anilor că alte comune care se aflau la un moment dat în urma noastră ne-au întrecut din aproape toate punctele de vedere. Acest fapt m-a determinat să îmi doresc să devin primar, să fac o schimbare în bine. După părerea mea această schimbare o poate face doar tineretul, persoanele care se implică mai mult și care au acces la informație. Nu există ”nu pot”. E nevoie să te documentezi și să ai proiecte și atunci vei reuși și tu. Aceasta este filozofia mea. Sunt tânăr, merit o șansă și dacă voi fi ales în funcția de primar îmi voi da toată silința să dezvolt comuna Bogata. Îmi este foarte dragă comuna Bogata și locuitorii ei.

Reporter: Aveți vreun motto cu care candidați?

Baranyai Robert: “Dacă vrei să faci ceva, trebuie să știi că vei deranja pe cineva, în mod obiectiv sau subiectiv. Dacă nu vrei să deranjezi pe nimeni n-o să faci nimic și la final i-ai deranjat pe toți.” Sunt genul de persoană interesat de soluții, nu de vorbe. Îmi doresc fapte, nu vorbe. Este important să discuți cu cetățenii, dar până la urmă este esențial ca la problemele din comunitate să vii cu soluții concrete. Îmi doresc să devin primarul faptelor concrete pentru Bogata.

Reporter: De ce candidați independent și nu susținut de un partid politic?

Baranyai Robert: Am primit propuneri să mă înscriu în diverse partide politice, dar am refuzat. Consider că imaginea negativă pe care o au în general partidele politice din România este cauzată de o lipsă de seriozitate și de moralitate demonstrată din păcate de mulți politicieni care astfel și-au dezamăgit electoratul. Am vrut să stau deoparte și departe de așa ceva.

Reporter: Cum veți colabora cu viitorul Consiliu Local care nu va fi independent, ci politic?

Baranyai Robert: Sunt genul de om căruia îi place dialogul. Consider că în special în mediul rural omul contează, nu apartenența sa politică. În calitate de primar doresc să colaborez foarte bine cu viitorii consilieri locali, indiferent de culoarea lor politică, pentru binele comunei.

Reporter: Ce considerați că îi lipsește în prezent comunei Bogata pentru a fi mai atractivă?

Baranyai Robert: În primul rând, îi lipsește infrastructura rutieră, ceea ce deranjează pe toată lumea. Când intri în comună cu mașina, riști să ți-o strici din cauza drumurilor proaste. Sunt preocupat de acest aspect, să găsesc soluții pentru a asfalta cât mai multe drumuri din comună.

Apoi, sunt de părere că tinerii din comună, copii, merită să aibă un parc joacă și de petrecere a timpului liber. În centrul satului, lângă căminul cultural, este un teren de circa 10 ari unde poate fi amenajat un parc frumos, fără un efort bugetar prea mare. În 2016, în Bogata a fost organizat un eveniment intitulat ”Jazz in the Park”, în urma căruia ni s-a promis că încasările vor fi utilizate pentru a se construi un parc pentru copii. Până la urmă, nu s-a făcut nimic.

Ar fi nevoie și de un pod nou peste Mureș, spre Luduș. L-au construit în anul 2017 cei care au lucrat la autostradă, pe o perioadă limitată de timp, cât durează șantierul. Din informațiile mele, în această vară au vrut să îl dărâme însă au fost discuții aprinse cu cetățenii care s-au opus, iar proprietarii podului au afirmat că autoritățile locale din Bogata puteau face demersuri, din 2017, pentru a primi podul în proprietate. Din păcate, nu s-a făcut nimic pentru a se lua podul în proprietate. A fost o delăsare din partea conducerii Primăriei. Podul e foarte important pentru comunitatea locală deoarece nu mai este barcă și cei care doresc să treacă în direcția respectivă râul Mureș trebuie să meargă la calea ferată care leagă Bogata de Luduș, ceea ce înseamnă un ocol de circa 3 kilometri. În proiectul meu de primar am ca obiectiv scrierea unui proiect și identificarea de surse de finanțare guvernamentale sau europene pentru a construi un pod nou sau măcar o pasarelă pentru pietoni. Podul existent poate asigura calea de traversare cel mult 10 ani, conform datelor de la ABA Mureș.

Reporter: Cum vedeți dezvoltarea economică a comunei Bogata?

Baranyai Robert: Cândva, Bogata era o comună fruntașă în județul Mureș. Acum nu mai e așa, dar putem schimba acest lucru deoarece din fericire localitatea noastră este amplasată aproape de autostradă și de drumul E60. În sat avem cam 50 de vaci, iar pășune există, astfel s-ar putea pune teren la dispoziția investitorilor. Am putea deveni ca Sânpaul, comună care a tras foarte multe investiții. Sigur, contează și poziția strategică, aproape de autostradă și de aeroport, dar e nevoie și de o viziune în ceea ce privește dezvoltarea. Nu ne mai putem permite să treacă alți 4 ani fără să se facă nimic pentru dezvoltarea comunei.

O altă idee pe care o am este realizarea unui Aqua Parc în zona dealului, în spate la Colina Sasului, la circa 400 de metri de râul Mureș. Pășunea este a primăriei și un astfel de proiect se poate realiza printr-un parteneriat public – privat.

În principiu, îmi doresc să utilizez toate pârghiile legale pentru a atrage pe viitor cât mai mulți investitori în comuna Bogata.

Reporter: Pentru impulsionarea turismului aveți vreun plan?

Baranyai Robert: Ar trebui să profităm de faptul că Bogata este o peninsulă care ar putea deveni atractivă din punct de vedere turistic. Pot fi organizate excursii cu barca de exemplu, se pot organiza partide de pescuit și primăria ar putea susține o investiție care ar consta în realizarea unui camping în zonă, unde oamenii să vină cu cortul, în schimbul unei taxe. Consider că celebra gafă a rapperului Snoop Dogg, care a confundat capitala Columbiei, Bogota, cu Bogata, trebuia exploatată mult mai eficient, prin organizarea a 1-2 evenimente în fiecare an, care să devină tradiționale și care să atragă mii de participanți.

Reporter: Ce vă mai doriți să realizați pentru comunitatea din Bogata în calitate de primar?

Baranyai Robert: Cred că ar fi binevenită achiziționarea unui buldoexcavator, din fonduri nerambursabile, care să fie utilizat pentru diverse lucrări de întreținere în comună. Având în vedere că în comună avem și persoane vârstnice și bolnave îmi doresc înființarea în cadrul primăriei a unui serviciu de asistență socio-medicală, cum există în alte comune, prin intermediul căruia să vizităm vârstnicii la domiciliu, să îi ajutăm la cumpărături, să le monitorizăm starea de sănătate și chiar să îi transportăm, în caz de nevoie, la medic. Totodată, vreau să schimb în bine activitatea din cadrul Primăriei, să asigur transparență față de cetățeni în ceea ce privește utilizarea banilor publici. Acum, din nefericire, site-ul Primăriei nu conține aproape nicio informație cum ar fi hotărâri de Consiliu Local, declarații de avere și de interese și rapoarte de activitate.

Priorități pentru Bogata propuse de Baranyai Robert:

– Demararea unui proiect pentru un pod nou peste râul Mureș.

– Reabilitarea și asfaltarea drumurilor din Bogata, Mălăiște și Ranta, prin accesare de fonduri europene.

– Atragerea de investitori.

– Extinderea rețelei de apă la proprietățile care nu beneficiează de aceasta.

– Amenajarea unui parc pentru copii.

– Realizarea unei piste de biciclete de la intersecția cu drumul E60 până în comună.

– Reînființarea echipei locale de fotbal.

– Amplasarea unor coșuri pentru deșeuri, iar fabricarea și montarea lor să fie realizată de o firmă din comunitate pentru a susține economia locală.

– Reabilitarea trotuarelor, înlocuirea dalelor cu pavaj în locurile existente.

– Achiziționarea unui buldoexcavator care să fie folosit în favoarea cetățenilor.

– Extinderea rețelei de iluminat public în zonele care nu beneficiază de acest serviciu.

– Refacerea rigolelor (șanțurilor).

(Material comandat de candidatul independent Baranyai Robert / Cod unic de identificare AEP: 24200107 / Executat de Zi de ZI Events SRL/ Număr apariții: 1)