Mărioara Bârsan (Brâncovenești): „Mă voi strădui să rezolv problemele tuturor locuitorilor”

Când îți petreci doar verile într-un sat, nu observi poate de ce ar fi nevoie pentru dezvoltarea durabilă. Însă când iei decizia să te stabilești la țară, trece primul deceniu, lucrurile lăsate nerezolvate devin din ce în ce mai vizibile până într-o zi când te gândești că statul pe margine nu mai reprezintă o opțiune. Probabil, așa s-a gândit Mărioara Bârsan, care candidează pentru funcția de primar a comunei Brâncovenești din partea Partidului Social Democrat (PSD) și speră cel puțin la un mandat de consilier pentru Idiceluri. Însă recunoaște că îi va reprezenta dacă va fi aleasă pe toți locuitorii comunei.

În prezent, la cei 67 de ani, pensionară deja, Mărioara Bârsan are încă energie pentru a se trezi dimineața și a se duce la Ideciu, unde este directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice. Însă cum de 10 ani, a venit în satul natal, Idicel, să stea alături de soț peste vară și nu a mai plecat, a început să se preocupe și de altele. Și-a înființat o asociație culturală prin care să adune costume, să le recondiționeze, a organizat Festivalul de Jocuri și Obiceiuri de la Idicel, iar după un deceniu a început să o deranjeze tot mai intens unele lucruri.

“În momentul în care trăiești acolo, vezi mai bine niște realități. Noi ne-am creat un confort pe care ți-l dorești ca să trăiești civilizat și atunci cu ochiul străinului parcă vezi mai bine. Satele acestea nefiind la drumul național au probleme serioase, Idicelurile și Săcalul de Pădure care e dincolo de Luieriu”, susține Mărioara Bârsan.

În primul rând, nemulțumirea Mărioarei Bârsan e legată de faptul că aceste sate nu sunt conectate la rețeaua de apă, în condițiile în care verile secetoase creează mari probleme, fântânile seacă, iar oamenii nu au apă nici pentru gătit, nici pentru spălat, nici pentru adăpatul animalelor.

“Alimentarea cu apă a satelor care e o problemă în multe localități. Pentru Idicel a început în 2011 proiectul, în 2016 promitea ferm domnul Ordög că prioritatea priorităților este finalizarea lucrărilor de introducere a apei la Idicel care erau atunci cam 70%. Deci, acum patru ani. Pe parcursul anilor am tot întrebat: haideți să vedem de ce nu este finalizată? Păi, nu este curent electric la stația care este destinată pompării de la care a început după aceea să fie construită. După 1-2 de ani a ajuns curentul electric de la linia de înaltă tensiune. Ar fi proiectul numărul unu care ar trebui să se termine și nu peste alți patru ani”, susține Mărioara Bârsan.

Sigur că infrastructură înseamnă mai mult, după care trebuie găsite soluții serioase pentru canalizare pentru că altfel e o mare problemă.

“Mulți dintre cei care au introduse apa și rezolvate băile, apa vă dați seama unde ajunge, ori spre pârâu, adică spre vale, ori în șanțuri. Unii au fose, dar trebuie găsite soluții pentru ca reziduurile să fie tratate de așa manieră încât să nu polueze”, consideră candidatul PSD la Primăria comunei Brâncovenești.

Aceasta crede că este nevoie, de asemenea, de fântâni în zonele unde sunt scoase la pășunat animalele, precum și o curățare, o amenajare a drumurilor spre pășunile comunale, dar și spre părți de hotar pentru că multe, astăzi, sunt impracticabile. Beneficiarii de ajutor social ar putea să fie folosiți la curățarea acestor drumuri, a șanțurilor, ca să fie evitat, printre altele, pericolul de inundații. Buget de negăsit Un punct atins de Mărioara Bârsan este legat de bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Brâncovenești.

„Dacă e foarte bine explicat, dacă se vrea transparență și dacă e să ne uităm cu sinceritate către toate așezările care aparțin comunei, atunci ar trebui să fie un pic mai echitabil decât în acest moment, mai transparent pentru că, dacă ne uităm pe pagina primăriei, nu o să găsești bugetul niciodată și dincolo de niște cifre la care cei care nu sunt avizați se uită sec, vom găsi căi prin care se pot rezolva probleme. Soluții nu foarte costisitoare la probleme care își așteaptă rezolvarea”, consideră aceasta.

Clădirile, parțial utilizate, ar putea primi și alte destinații. Cum sunt școlile, acestea ar putea găzdui și un dispensar, care să beneficieze de toate utilitățile. De asemenea, ar putea fi transformate în magazine imobilele nefolosite decât o parte.

“În preocuparea noastră sau a celui care va fi primar și a Consiliului Local ar trebui să intre și dotarea sau cel puțin ajutorarea dacă nu dotarea tuturor copiilor cu tabletă, cu calculator, încât să poată să lucreze de acasă, nu ar fi o cheltuială imensă dacă mă gândesc la alte cheltuieli pe care știu că le face primăria”, justifică Mărioara Bârsan. Comuna are și probleme de ordin social.

“Sunt convinsă că Primăria, Consiliul Local și primarul trebuie să facă mai mult, să dezvolte serviciile sociale pe care le pot pune la dispoziția acestora, sunt variante care în rural sunt mai puțin practicate. Au nevoie de cumpărături pentru că nu sunt în să se ducă la magazin, apoi nu mai sunt în stare să își facă curățenia. Există cadru legal care îți permite ca primărie să ai personal care să rezolve aceste lucruri, chiar să le gătească”, afirmă aceasta.

De asemenea, pentru că localitățile nu beneficiază de rețea de gaze naturale, Mărioara Bârsan a sugerat că familiile nevoiașe trebuie sprijinite să își achiziționeze lemne de foc. Însă alimentarea cu gaz metan este în sine un proiect, despre care “am aflat că două sate din Brâncovenești sunt în proiect, dar cele două Idiceluri și Săcalul de Pădure nu sunt cuprinse. Cultură și agroturism Satele care compun comuna Brâncovenești au propria identitate. Ca atare și funcționează formații și ansambluri artistice menite să conserve tradiția, s-o ducă mai departe, ceea ce este un lucru foarte bun.

“Cred că trebuie încurajați și susținuți. Asta înseamnă și mai buna dotare a căminelor culturale dar și încurajarea celor care ar fi în măsură să o facă și să îi instruiască, să îi adune, să îi sfătuiască, consideră candidatul PSD la Primăria comunei Brâncovenești. Tradițiile pot reprezenta un punct important în dezvoltarea turismului, iar Mărioara Bârsan ia în calcul o importantă resursă, cea umană care poate fi sprijinită în acest domeniu. “Sunt persoane care au fost la programe de formare, s-au împotmolit acolo. Dar acum când este o rețea de drumuri mai bună, când zona e atât frumoasă, și asta cred că ar putea să reprezinte oportunități prin care oamenii să atragă bani și să își autorizeze casele în regim de agroturism. Oamenii trebuie să fie încurajați”, consideră candidatul PSD.

“Să mă aleagă pentru că sunt de-a lor, le cunosc problemele și o să mă străduiesc să le rezolv pentru toți locuitorii”, le-a transmis Mărioara Bârsan locuitorilor comunei.

Pentru președinția Consiliului Județean Mureș, Mărioara Bârsan îi dă votul de încredere Dumitriței Gliga.

„Eu am cunoscut-o pe Dumitrița Gliga când eram la Direcția pentru Tineret și Sport. I-am propus unui coleg care era în vizită prin județ să vină și să vadă școala de dans sportiv la Reghin care era mai la începuturi. Atunci am rămas impresionată de ceea ce au realizat și cred că Dumitrița a demonstrat prin fapte. Sunt convinsă că așa cum gestionează foarte bine tot felul de afaceri, ținând cont că nu are o singură specializare cred că ar putea să o facă foarte bine și ca președinte al Consiliului Județean Mureș”, a punctat candidatul PSD la funcția de primar a comunei.

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)