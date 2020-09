Mihaela Chertes (Sânpetru de Câmpie): ”Împreună schimbăm viitorul!”

Share



”Împreună schimbăm viitorul! Îndrăznim, putem, reușim!… Schimbăm Sânpetru de Câmpie!”, este motto-ul pe care Mihaela Chertes îl propune locuitorilor din Sânpetru de Câmpie la alegerile locale din 27 septembrie.

Din Olanda… în Sânpetru de Câmpie

În vârstă de 38 de ani, căsătorită, mamă a 3 copii, Mihaela Chertes este susținută de Partidul Social Democrat în competiția de a ajunge primarul comunei Sânpetru de Câmpie. În afară de susținerea necondiționată din partea echipei din care face parte, Mihaela Chertes deține și câteva atuuri importante: o foarte bună pregătire profesională, experiența unor locuri de muncă la companii de top din România și din Olanda și, mai presus de toate, dorința de a aduce un suflu nou, modern, în administrația locală de la nivelul comunei Sânpetru de Câmpie.

”Am plecat la un moment dat din țară, după ce am terminat facultatea, în Olanda, și am stat acolo câțiva ani. Ne-am întors în 2012, împinși de circumstanțe. Nu aveam asta în plan, dar soțul meu a avut un accident de muncă, nu s-a putut recupera în Olanda și am decis să ne întoarcem acasă. Sunt absolventă de Psihologie, iar între timp, după ce am venit din Olanda, am urmat cursuri de recalificare, am lucrat la școala din Sânpetru timp de 3 ani, ca secretar de unitate. În 2016, am absolvit un curs postuniversitar de un an la Universitatea ”Babeș – Bolyai” din Cluj Napoca, Managementul administrației publice. Am simțit nevoia să aprofundez domeniul, să se plieze pe ce lucram atunci. După 3 ani am decis să îmi schimb locul de muncă. Vorbesc și limba olandeză, pe lângă engleză, spaniolă și maghiară, și m-am îndreptat spre o multinațională din Cluj-Napoca unde asiguram suportul în limba olandeză al unor proiecte și programe Microsoft. Salariul era foarte bun, am făcut naveta la Cluj din Sânpetru, însă o modificare bruscă a programului de muncă de la ora 10.00 la 19.00 m-a determinat să fac o schimbare profesională. Mi-am găsit un loc de muncă la Târgu Mureș, tot la companie olandeză, în domeniul turismului. După câteva luni am fost propusă pentru funcția de manager de departament, am acceptat provocarea și am lucrat până în luna iulie 2020. Mi-aș fi dat demisia, ca să mă pot concentra asupra candidaturii, însă pandemia și restrângerea activității turistice au grăbit acest lucru”, a declarat Mihaela Chertes.

Asumare, optimism și curaj

Potrivit Mihaelei Chertes, intrarea în politică nu a fost un scop în viață, ci a fost determinată de dorința de a scoate comuna Sânpetru de Câmpie din regresul evident în care se află.

”Nu am vrut neapărat să intru în politică, nu a fost un țel. Niciodată nu am crezut pe parcursul carierei că voi intra în politică. Așa au fost circumstanțele și am realizat că e singura modalitate de a încerca să fac ceva. Am luat decizia la sfârșitul anului trecut, când m-am dus la domnul Matei Canceu, dumnealui fiind președintele PSD Sânpetru de Câmpie de foarte mulți ani și fost primar. Îl respect enorm, încă este ”domnul primar” pentru foarte multă lume. N-am mai suportat să văd ce se întâmplă, regresul comunei, situația în care se află comuna, drumurile impracticabile. Cred că, dacă am fost capabilă să lucrez într-o companie multinațională și să pot să îmi fac bine treaba, aș putea să fac asta acasă, pentru noi, să avem noi de câștigat, să fim un exemplu pentru copiii noștri, cei care pleacă. Am fi putut pleca înapoi în Olanda oricând, dar m-aș fi simțit lașă dacă făceam asta. Este vorba de curaj, dar și de responsabilitate, trebuie să îți asumi să faci ceva pentru comunitatea ta. Sunt un om realist, am pus în balanță foarte multe lucruri. Sunt optimistă și curajoasă”, a precizat Mihaela Chertes, propunerea PSD pentru funcția de primar al comunei Sânpetru de Câmpie.

Reorganizarea priorităților, esențială

Viziunea Mihaelei Chertes asupra viitorului comunei începe cu o analiză onestă, curajoasă, a prezentului și continuă cu asumarea unui proiect major de reorganizare, la care să își aducă aportul întreaga comunitate.

”Comunei îi lipsește curajul de a recunoaște niște lucruri. De a recunoaște realitatea. Dacă sânpetrenii ar fi avut curaj cu ceva vreme în urmă, nu ar fi ajuns în situația asta”, spune, despre prezent, Mihaela Chertes.

”E nevoie de un proiect major de reorganizare. Sânpetru de Câmpie are nevoie de o reorganizare a priorităților în primul rând și implementarea acelui proiect de dezvoltare instituțională despre care eu cred că nu există astăzi. Dacă nu există, atunci trebuie scris luând în considerare toate opiniile, pentru că viitorul Consiliu Local va avea opinii diverse. În proiectul de dezvoltare instituțională va trebui cuprinsă fiecare idee bună pentru a avea un tot unitar cu care să se pornească la drum. Sânpetru de Câmpie are nevoie de un proiect amplu, care desigur nu poate fi finalizat în 4 ani, dar trebuie început. E un proiect foarte amplu, iar o parte din rezultate se pot vedea după primii 4 ani, cu o organizare bună”, completează Mihaela Chertes.

Echipă de valoare pentru Consiliul Local

În ceea ce privește lista PSD pentru Consiliul Local al comunei Sânpetru de Câmpie, aceasta este construită după un algoritm astfel încât fiecare sat aparținător să aibă minim un reprezentant eligibil.

”Am primit un vot de încredere din partea domnului Matei Canceu, care mi-a spus că pot câștiga alegerile pentru Primărie. Am păstrat un algoritm: fiecare sat, în funcție de mărimea lui, va avea unul sau doi consilieri pe listă. Sânpetru, fiind cel mai mare sat, a avut și are candidatul la Primărie și următorul candidat pe listă, după care urmează câte un candidat din Dâmbu, Tușinu. Lista e echilibrată din punctul de vedere al reprezentării satelor aparținătoare. Sunt optimistă, deoarece am alături de mine doi seniori cu experiență politică, domnii Matei Canceu și Ioan Gabor. Sunt mândră de echipa din care fac parte”, a precizat Mihaela Chertes, care deține și funcția de președinte al organizației PSD din Sânpetru de Câmpie.

Mesajul Mihaelei Chertes pentru locuitorii din Sânpetru de Câmpie:

”Într-o lume a bărbaților, o femeie trebuie să știe să își facă loc…

”Urmând exemplul atâtor comunități rurale care au reușit să depășească sintagmele ”La noi e bine și mai rău; să facă și pentru ei, dar să se facă și pentru noi; oricât e bine, numai să vedem și noi ceva etc.” și au reușit să transforme satele românești în adevărate bijuterii, să le aducă la standarde demne de epoca în care trăim, să repună localitățile pe harta țării după atâția ani de umbra, sunt încrezătoare în forțele proprii și, bazându-mă pe sprijinul celor din jur, mi-am depus candidatura pentru funcția de primar al comunei noastre. Sunt conștientă că ”Omul sfințește locul”. Dezaprob total toate sintagmele de mai sus. Nu. Așa, nu. Nici la noi nu mai este loc de rău, de puțin, de oricât de puțin, de oricum, de oricine, de mediocru, de nimic. Este momentul să credem că se poate. Este momentul schimbării de atitudine și de generații. Trebuie să credem că se poate. Trebuie să credeți că putem. Vreau doar să le demonstrez celor în vârstă că îi apreciem. Pentru munca de o viață, pentru experiența lor, pentru sacrificiile lor. Ei merită mai mult. Copiilor noștri să le fiu un exemplu demn de urmat. Noi suntem oglinda lor. Copiii de azi, vor fi candidații, primarii, consilierii de mâine. Ce văd azi la noi, vor face peste ani. Vor fi demni? Fair-play? Curajoși? Cinstiți? Își vor respecta promisiunile? Vor juca corect? Vor renunța la prietenii de o viață pentru un joc de câteva săptămâni… din orgoliu? Vor ști să aprecieze ajutorul? Vor avea credință? Dacă da, în ce vor crede? Vor aprecia școala, profesorii, experiența și munca? Vor uita că un vecin bun aproape face mai mult decât un frate departe? Vor amenința? Vor țese intrigi? Vor pune cele materiale mai presus de orice? Își vor călca promisiunile în funcție de interese trecătoare? Le va fi frică? Nu vor îndrăzni… vor fi umili, dar nu smeriți!?… E lungă lista. Da, noi suntem exemplul copiilor noștri. Pe cei tineri îmi doresc să îi încurajez. Îndrăzniți! Adunați-vă! Treceți peste prejudecăți! Ce vor spune ceilalți?… Nimic! Vor face la fel! Este momentul schimbării de generații. Este momentul nostru. Al celor care ne-am luat viața în mâini, am muncit, am construit, am pus cărămidă peste cărămidă, ne-am asumat, am învățat din greșeli. Al celor cu responsabilitate. Noi toate/toți împreună, putem schimba viitorul. Povestea merge mai departe!”

Finanțări pentru Sânpetru de Câmpie în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Construire sistem alimentare cu apă a comunei Sânpetru de Câmpie” (valoarea investiției: 2,6 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Modernizare și dotare cămine culturale în comuna Sânpetru de Câmpie, satele Sânpetru de Câmpie, Tușinu, Dâmbu” (valoarea investiției: 2,2 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Modernizarea infrastructurii de interes local din comuna Sânpetru de Câmpie” (valoarea investiției: 6,1 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Reabilitare și modernizare școala din localitatea Dâmbu, comuna Sânpetru de Câmpie” (valoarea investiției: 1,7 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Sistem de alimentare cu apă în localitatea Tușinu, comuna Sânpetru de Câmpie” (valoarea investiției: 1,9 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)