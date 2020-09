Florin Cristian Ștefan: ”Vreau să facem din Pogăceaua o comună europeană”

Share



”Candidez pentru funcția de primar al comunei Pogăceaua, am 34 de ani, am absolvit Facultatea de Inginerie, Petrol și Gaze de la Sibiu și în prezent sunt operator la Transgaz. Anul trecut m-am căsătorit, am intrat în politică în 2014 și am devenit consilier PSD în 2016”, se prezintă Florin Cristian Ștefan, candidat la funcția de primar al comunei Pogăceaua din partea Partidului Social Democrat.

”Noi, tinerii, putem face multe pentru comună”

Candidatul are la activ un mandat de consilier local, în opoziție, și spune că modelul pe care îl are în politică este tatăl său.

”Am intrat în politică pentru că am crezut și cred în continuare că se pot face multe pentru oameni și că noi, tinerii, putem face multe pentru comună. Am ales Partidul Social Democrat pentru că tatăl meu a fost în acest partid, am avut un exemplu în familie. Dânsul a fost director la școala din Pogăceaua timp de 34 de ani. Am fost în Consiliul Local în opoziție, am fost patru consilieri PSD, ei au fost șapte, nu am prea putut să ne impunem ideile sau proiectele”, a afirmat Florin Cristian Ștefan.

Omul care va deschide Primăria către cetățeni

Fire energică, cu mult entuziasm, dar în același timp și cu spirit practic, Florin Cristian Ștefan și-a creionat viitorul proiect de primar, unde la loc de cinste se află transparența față de cetățeni.

”Mulți dintre prietenii mei, colegi, consăteni, toți au spus că aș fi bun de primar și să candidez. Și acum patru ani puteam să candidez, dar am considerat că sunt prea tânăr. Sunt sincer, gospodar, sunt foarte multe lucruri pe care am de gând să le fac în comunitate și vreau ca Pogăceaua să se transforme în bine, iar comunitatea să fie mândră”, a menționat candidatul social-democrat.

”Mi-am schițat deja mai multe proiecte. Cea mai importantă este transparența în ceea ce privește administrația locală, noi acum nu avem o transparență, nu știe aproape nimeni ce se întâmplă în administrație, nu se știe ce se cumpără, ce se face, nimic. Pentru cetățeni cel mai important ar fi distribuirea pășunilor și subvenționarea corectă a acestora, în baza unor criterii bine determinate. Momentan, la noi de subvenția pentru pășuni beneficiază un singur om. Ar trebui să beneficieze toți locuitorii raportat la numărul de animale deținute de fiecare. Avem aproximativ 270 de hectare în comună. Un alt of al oamenilor este intabularea terenurilor, și mă angajez să fac toate demersurile în acest sens, pentru că în Pogăceaua 90% din terenuri nu sunt intabulate”, a adăugat Florin Cristian Ștefan.

Teren gratuit pentru tineri

Candidatul PSD mai propune și acordarea de teren gratuit pentru tinerii care doresc să își construiască o casă în localitate. Acești tineri trebuie să îndeplinească anumite condiții conform legii.

,,Există mulți tineri care își doresc ca Primăria să îi ajute cu teren din rezervele Primăriei pentru construirea caselor. Acest teren se va acorda împreună cu documente și acces la utilități. Teren este în comună, însă momentan nu există nici o hotărâre de consiliu prin care oamenii să beneficieze legal de teren pentru construcția de locuințe, a spus Florin Cristian Ștefan.

Următoarea prioritate a candidatului social-democrat vizează renovarea și modernizarea Căminului Cultural din Văleni.

,,S-a promis în ultimele două campanii electorale că se v-a renova căminul, dar nu s-a realizat lucrul acesta. Nu se poate organiza nimic în cămin din cauza condițiilor deplorabile, secția de votare trebuie amenajată în școală”, a dezvăluit tânărul candidat.

Infuzie de tinerețe în Consiliul Local

Florin Cristian Ștefan, care deține și funcția de președinte al Organizației PSD Pogăceaua, candidează și pe prima poziție pe lista Partidului Social Democrat pentru Consiliul Local al comunei Pogăceaua.

,,Candidez și la Consiliul Local, am alături de mine o echipă de consilieri plină de forțe proaspete și dornică de o schimbare pentru comună. Aici, vreau să enumăr câțiva dintre consilieri: Fodor Florin, Magenhai Vlăduț Alexandru, Milășan Alexandru, Comșa Petre, Cicalo Dănilă, Muruțan Florina Codruța, Harja Tănase Mihai, Ștefan Daniel. Toți sunt oameni muncitori, care doresc tot ce e mai bun pentru Pogăceaua. Eu împreună cu echipa mea vrem să facem din Pogăceaua o comună de care să fim mândri, iar localnicii să fie mulțumiți de noi și de realizările din comună’’.

Propuneri în beneficiul comunității din Pogăceaua:

Proiectul pentru extinderea sistemului de canalizare. Există sistem de canalizare pe unele străzi din Pogăceaua, acum se introduce și în localitatea Văleni, pe strada Principală. Canalizarea din Văleni se va lega de cea din Pogăceaua, iar aceasta nu este funcțională și atunci, implicit, nu va funcționa nici cea din Văleni. Canalizarea în Pogăceaua este făcută de aproximativ 8 ani, trebuie să aflăm cauza nefuncționării acesteia și să o rezolvăm, ca să poată localnicii să se branșeze la sistem.

Extinderea drumurilor comunale prin pietruire și asfaltare.

Înființarea unui cabinet medical și a unei farmacii în localitatea Văleni. În Pogăceaua este un cabinet medical unde vin și oamenii din Văleni pentru consultații și îngrijiri medicale. Consider că este un sacrificiu această deplasare a localnicilor și că ar fi mult mai benefic să fie un medic în Văleni, cel puțin de două ori pe săptămână. Este nevoie și de o farmacie în localitatea Văleni. Există una în Pogăceaua, dar localnicii din Văleni ar fi foarte bucuroși dacă am construii un punct de lucru și în localitatea lor.

Amplasarea unui bancomat în comună.

Îmbunătățirea serviciilor de transport. Avem o singură cursă spre Târgu Mureș, dimineața la ora 7.00, care se întoarce înapoi după-amiaza. Elevii navetiști pleacă la școală dimineața și se întorc acasă seara, după ora 18.00. Trebuie crescută frecvența curselor cel puțin o dată la două-trei ore.

Primăria trebuie să susțină și crearea unor noi locuri de muncă prin acordarea facilităților fiscale. Trebuie să atragem noi investitori în comună, cărora să le acordăm beneficii pentru ca aceștia să fie interesați de cooperare și o posibilă investiție în comuna noastră.

Construirea a două terenuri de fotbal cu gazon sintetic, unul în Pogăceaua și unul în Văleni. În această vară am organizat un campionat local de fotbal, format din șase echipe, deoarece dorim să selectăm jucători pentru a înființa o echipă de fotbal și pentru a concura în liga a IV-a.

Îmi doresc să construim parcuri de joacă pentru copii. Momentan nu avem nici un parc de joacă în comună.

Primăria trebuie să susțină și crearea unor noi locuri de muncă prin acordare de facilități fiscale. Momentan nu avem locuri de muncă, toată lumea vorbește despre acest subiect. Trebuie să atragem investitori, căci femeile din comună, în afară de școală sau Primărie, nu au unde să lucreze, acum fac la Sânpaul, la fabrica de cabluri. ”

Finanțări pentru Pogăceaua în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Extinderea sistemului de canalizare în localitățile Deleni și Văleni, comuna Pogăceaua” (valoarea investiției: 4,5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea așezământului cultural din localitatea Văleni, comuna Pogăceaua” (valoarea investiției: 0,8 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială în comuna Pogăceaua” (valoarea investiției: 2,9 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)