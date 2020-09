Remus Sângeorzan, realizări semnificative în fruntea Primăriei comunei Sâncraiu de Mureș

Share



Aflat de aproape 25 de ani la cârma Primăriei Sâncraiu de Mureș primarul PSD, Remus Sângeorzan, vine în fața locuitorilor comunei cu realizările făcute în acest mandat. Peste 15 kilometri de drumuri asfaltate, 24 de kilometri de rețea de canalizare, proiecte de grădiniță și creșă nouă, terenuri de sport și parcuri de joacă pentru copii sunt doar câteva dintre reușitele ultimului mandat al edilului uneia dintre cele mai mari și mai importante comune a județului Mureș.

Unul dintre cei mai longevivi și mai apreciați primari de comună din județul Mureș, Remus Sângerozan, vine în fața alegătorilor cu realizări concrete, care au dus la dezvoltarea localităților Sâncraiu și Nazna.

”Legat de activitatea mea și a instituției pe care o conduc încă din 1994, cred că este important să precizez faptul că întotdeauna ușa mea a fost deschisă tuturor locuitorilor comunei. Eu nu am avut un program de audiențe fix, pentru că am înțeles că primarul trebuie să fie mereu la dispoziția celor care l-au pus în funcție, nu viceversa. Pe scurt, ca sinteză, am reușit să investim în infrastructura de drumuri comunale pe o suprafață considerabilă, 15 kilometri, care include asfaltări, edificare de șanțuri și rigole, pavarea sau asfaltarea de trotuare, construcția de poduri și podețe de acces etc. Am reușit să continuăm lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare a comunei, mai ales că la noi, datorită extinderii constante a zonelor locuite prin noi construcții civile și industriale, se înființează mereu străzi sau chiar mici cartiere noi. Pe partea de investiții în infrastructura de învățământ și cultură, am reușit să obținem finanțarea pentru o nouă grădiniță cu program prelungit la Nazna, avem un proiect pe Programul Operațional Regional pentru o Creșă în Sâncraiu de Mureș, am extins Grădinița din Sâncraiu de Mureș. Am implementat un sistem video de supraveghere pe toată raza comunei, am investit în iluminat public ecologic LED, am făcut reparații la Casa de Cultură și Sala de Sport Sâncraiu de Mureș și Nazna, reparații capitale la Căminul Cultural și Capela Mortuară Nazna. Am reușit să amenajăm un parc de joacă pentru copii în Sâncraiu de Mureș și să-l reparăm și reamenajăm pe cel din Cartierul Tineretului. Am început lucrările de extindere a sediului Primăriei, pe care le vom finaliza în scurt timp. Avem un proiect la Compania Națională de Investiții pentru construcția unui bazin de înot în comună, care acum se află la stadiul de clarificări, urmând ca în perioada următoare să se înceapă licitația și lucrările”, a precizat edilul local.

Buget de investiții de peste 8 milioane de euro

Fiind o comună în plină dezvoltare, cu sute de noi locuințe construite de la an la an, există o necesitate foarte mare de noi investiții, mai ales în infrastructura de apă și canalizare.

”Bugetul comunei noastre a crescut de la an la an, pe baza creșterii demografice și a zonei rezidențiale și industriale. Această creștere a venit și cu niște obligații din partea noastră către cetățeni, care s-au văzut și în bugetele de investiții pe care le-am avut în fiecare an din acest mandat. Ca să sintetizez pe ani, în 2016 am avut investiții în comună în valoare de aproximativ 3.312.984 de lei, în 2017 – 2.307.940 de lei, în 2018 – 6.361.611 de lei, în 2019 – 5.686.721 de lei. În 2020 avem preconizate investiții de aproape 20 de milioane de lei, din care până în acest moment a fost executată suma de 4,7 milioane de lei. În total, în perioada 2016-2020 am avut alocate pentru investiții, din surse locale, naționale sau fonduri europene aproximativ 37 milioane de lei, adică aproximativ 8 milioane de euro”, a declarat Remus Sângerozan.

Fondurile europene și guvernamentale au fost principalele surse de finanțare a principalelor proiecte ale comunei.

”Din aceste fonduri amintite mai sus, în 2017-2018, din fonduri europene de la AFIR, a fost alocată suma de 1,7 milioane de lei pentru construirea grădiniței cu program prelungit din Nazna. Pentru 2020 avem mai multe proiecte europene și guvernamentale în implementare: construirea unei Creșe în Sâncraiu de Mureș, investiție finanțată pe Programul Operațional Regional, în valoare de 2,33 milioane de lei, iar prin PNDL, pentru modernizare drumuri comunale, avem alocați 9,39 milioane de lei. Mai avem două parcuri de Fitness în Nazna și Sâncraiu de Mureș în valoare de 334.500 de lei, finanțate prin AFIR și 5.966.000 de lei pentru finalizarea rețelei de apă și canalizare a comunei. Se lucrează la finalizarea Sistemului integrat de Cadastru și Carte Funciară la nivelul întregii comune, lucrare avizată în 2017, începută în 2019, urmând a fi finalizată la sfârșitul lunii noiembrie. Lucrarea este realizată de ANCPI, prin fonduri europene. Se pregătește documentația în vederea obținerii de la CNI, a unei finanțări pentru un bazin de înot”, ne-a mai spus primarul comunei.

15 kilometri de drum comunal asfaltați

Una dintre principalele preocupări ale administrației locale din Sâncraiu de Mureș a fost reabilitarea și asfaltarea străzilor comunei.

”Am depus eforturi în fiecare an să alocăm bani pentru investiții în infrastructura rutieră. Nu mai puțini de 15 kilometri de drum comunal au fost asfaltați în acești patru ani de mandat. Cu siguranță nevoia este mult mai mare, dar oamenii trebuie să înțeleagă că aceste proiecte depuse și câștigate de noi pentru asfaltare necesită mult timp până la implementarea propriu-zisă. După câștigare, urmează o perioadă de licitații și contestații, abia apoi se începe lucrarea propriuzisă. Legile noastre în domeniu ne încurcă uneori, ne luptăm cu o birocrație dusă la extrem, mai ales pe fonduri europene. Dar am reușit cu echipa de experți din cadrul Primăriei să ducem până la capăt obținerea finanțărilor și implementarea pentru acești 15 kilometri realizați sau în curs de realizare. Avem în pregătire pentru anii viitori mai multe proiecte pe diferite finanțări pentru continuarea asfaltărilor din comună, pe cât mai multe drumuri”, a explicat Remus Sângerozan.

24 de kilometri de rețea de canalizare

Extinderea rețelei de apă și canalizare a fost una dintre provocările administrației locale din Sâncraiu de Mureș.

”La fel ca în cazul asfaltărilor de drumuri comunale, creșterea numărului de locuințe de la an la an duce și la nevoia de redimensionare a rețelei de apă și canal. În fiecare an din acest mandat am acordat sume importante atât din bugetul local, dar și din fonduri guvernamentale și europene, pentru extinderea continuă a acestei infrastructuri. În 2016 am alocat 1.157.000 de lei pentru acest domeniu, în 2017 – 317.914 de lei, în 2018 am avut investiți 5.750.633 de lei, în 2019 am avut investiții de 4.751.233 de lei, iar în 2020 avem proiecte de 5.966.000 de lei. Avem în total 17,9 milioane de lei investiți în sistemul de apă și canalizare în ultimii 4 ani”, a mai spus primarul PSD al comunei.

Condiții de învățământ ca la oraș în comună

Una dintre prioritățile comunei a fost întotdeauna infrastructura de învățământ.

”Pot să spun că eu întotdeauna am avut o relație bună cu învățământul și directorii școlilor din comună. Noi, ca administrație locală, înțelegem importanța creșterii natalității și a păstrării unei medii de vârstă tinere. De aceea am făcut mai multe investiții care să le asigure atât copiilor, cât și părinților condiții să își educe copiii aici. Am dorit ca standardul școlilor din comuna Sâncraiu de Mureș să fie comparabil cu cel al școlilor din municipiul Târgu Mureș. Asta s-a făcut prin modernizarea tuturor școlilor și a grădinițelor existente, dar și prin construirea unor sedii noi. Am reușit în acest mandat, în Nazna și Sâncraiu, să facem extinderea de școală, am reușit să obținem finanțarea pentru o Creșă cu Program Prelungit nouă în Sâncraiu de Mureș, o nouă Grădiniță cu Program Prelungit în Nazna pe fonduri europene și am extins Grădinița din Sâncraiu de Mureș, unde am amenajat o spălătorie și o uscătorie”, a explicat edilul local.

Mesaj pentru locuitorii comunei

”Cred că fiecare locuitor al comunei a văzut munca grea depusă de această administrație locală pe care o conduc pentru a dezvolta fiecare localitate. M-am dorit în acest mandat să continui investițiile începute anterior, m-am axat pe atragerea fondurilor europene și guvernamentale, am reușit să atragem milioane de euro în comună. Deși nu am reușit să acopăr toate necesitățile cetățenilor, mi-am pus experiența, silința și priceperea în slujba comunității noastre. Sper că toți concetățenii mei vor aprecia acest aspect și le spun cu toată sinceritatea că am făcut tot ce mi-a stat în putere să le rezolv problemele. Cred că avem perspective bune de viitor și cred că doar cu muncă și perseverență vom reuși să ajungem unde ne dorim. Aștept din partea comunității locale să-mi acorde votul de încredere pentru a finaliza proiectele în lucru și cele pe care urmează să le prezint în campania electorală. Proiecte reale și care pot fi implementate”, a transmis Remus Sângerozan.

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)