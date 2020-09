Daniel Bega (Chețani): Un “canadian” repatriat pentru primărie

Share



Cetățean al lumii, așa îl vedem pe Daniel Bega, născut în Câmpia Turzii, stabilit în București, apoi în Canada, repatriat din Canada și dornic să preia, ca primar, frâiele administrației publice locale din comuna Chețani din partea Partidului Social Democrat (PSD). Poate pentru că are o istorie aparte, ne-am gândit să consemnăm despre Daniel Bega o parte din credințele sale și mai jos, în text, proiectele sale.

“Apreciez diversitatea etnică, multiculturală, mi se pare extraordinar. Oamenii au dreptul să trăiască în armonie, indiferent de religie, de culoarea pielii, de limba pe care o vorbesc ș.a.m.d.”, consideră acesta.

Acum 56 de ani, Daniel Bega se năștea la Câmpia Turzii, studiind în orașul natal, la Turda și mai târziu în Cluj-Napoca, unde a absolvit Facultatea de Științe Economice, specializarea Finanțe-contabilitate. Stabilit în București, unde a condus o fabrică de câteva mii de angajați, Daniel Bega și-a urmat soția, informatician, care și-a dorit să se stabilească peste Ocean, în Canada. Decesul soției și după ce copiii au trecut peste hopul liceului, l-au readus în Cluj-Napoca și în comuna de unde erau originari părinții săi, Chețani.

“E foarte greu să muți doi copiii din Canada în România, toată lumea mi-a dat șanse zero, dar am aplicat o strategie destul de bună, nu ne-am mutat la București, cu toate că acolo avem casă, ci am venit la Cluj și amândoi au făcut Transylvania College la Cluj, programul Cambridge, sunt amândoi licențiați”, explică Daniel Bega.

Reîntors acasă, de meserie expert contabil, Daniel Bega și-a deschis propria firmă în județul vecin.

“Mi-am deschis un cabinet de expertiză contabilă a Câmpia Turzii, avem în jur de 50 de firme de care ne ocupăm”, ne-a povestit acesta despre munca sa.

De asemenea, manageriază o fabrică de mobilă la Cluj-Napoca alături de fratele său. Și totuși ce îl mână pe un cetățean al lumii spre a candida la funcția de primar al unei comune mureșene?

“O iau ca pe o provocare, mi-am zis că la experiența pe care am acumulat-o și prin faptul că am lucrat și am locuit în străinătate, poate voi reuși să fac mai mult decât au făcut ceilalți”, consideră Daniel Bega.

Proiecte palpabile

Candidatul la mandatul de primar al comunei Chețani are o listă foarte lungă de proiecte, pentru că spune Daniel Bega, “în România totul este de făcut, totul poate fi refăcut”. Primul proiect la care candidatul Partidului Social Democrat s-a referit este curățenia.

“Avem un mare deficit la acest capitol. Nu mă refer doar să avem iarba tăiată, gunoaiele colectate, ci mă gândesc și la oameni că suntem în secolul 21 și cred că fiecare are dreptul la un duș”, crede acesta.

Daniel Bega consideră că acest lucru poate fi asigurat prin proiecte sociale și că nu e unul complicat deoarece în Chețani există rețea de apă curentă, iar oamenii sunt branșați, de asemenea, la rețeaua de gaz și sunt racordați la cea de furnizare a energiei electrice. Un alt proiect, care, de asemenea, nu implică fonduri mari și nici nu e complicat de realizat se referă la un trotuar, un proiect care lipsește însă de decenii bune.

“De când era meu mic și veneam la bunici, comuna aceasta nu a avut un trotuar. Veneam de la calea ferată pe carosabil. Acum am văzut că în mod electoral au aruncat câteva dale pe margine ca să dea bine la alegători”, spune candidatul PSD la funcția de primar a comunei.

Un alt proiect la care se gândește Daniel Bega și în care consideră că primăria poate fi implicată este crearea unei zone de agreement pe reza comunei, mai ales că râul Mureș străbate localitatea, iar un areal al acesteia era renumit ca zona de pește de la Chețani.

“Acolo se întâlneau toți pescarii din Mureș și Cluj, e păcat că totul s-a distrus . Ar putea acolo să fie amenajată o mică faleză, cu un debarcader, să fie ridicate cabane, să fie ecologizată zona”, consideră Daniel Bega.

Acesta și-a mai propus să încheie un proiect rămas în amorțire de un deceniu.

“Școala este nefinalizată de mai bine de 10 ani, sunt ridicate zidurile, Este hidos, arată îngrozitor. Este firesc să mă gândesc la finalizarea acestei școli. O să depun proiecte peste tot pentru realizarea sa”, subliniază candidatul PSD.

Daniel Bega ne-a mai semnalat asfaltarea defectuoasă a străzilor, arătând că unele sunt prevăzute cu rigole prea late, în timp ce altele nu au deloc. Nu sunt singurele semne de lucrări făcute de mântuială pentru că mai sunt amenajate, spre exemplu, treceri de pietoni dintr-o rigolă în alta.

“Pe o stradă ca a mea nimeni nu e fericit, pietonii nu au trotuar, mașinile nu încap bine una pe lângă cealaltă, bicicliștii nu au pe unde să se plimbe”, punctează Daniel Bega.

Astfel că unul dintre proiecte se referă la corectarea acestei infrastructuri șchioape, care trebuie refăcută. De asemenea, comuna Chețani se poate dezvolta economic, odată cu traversarea sa de către Autostrada Transilvania.

“Suntem zonă de descărcare a traficului din autostradă, ar trebui să ne gândim la dezvoltarea comercială acolo, o benzinărie, un motel, un restaurant, să avem un parc industrial, logistic etc.”, crede Daniel Bega.

În încheiere, ne-a spus un mesaj simplu: “Nu merg să fac promisiuni. Dacă o să fiu ales, faptele mele vor vorbi despre mine”. La Consiliul Local, va deschide lista care poate fi descrisă astfel: experiență combinată cu tinerețe. Astfel, pe următoarele locuri se vor regăsi fermierul binecunoscut Vlad Achim, o doamnă foarte hotărâtă Elena Cătană și Paul Păcuraru, mecanic, un meseriaș desăvârșit.

Investiții în comuna Chețani în guvernarea PSD (2016-2019):

– Valoarea totală a proiectelor de investiții: 14.741.463,65 lei.

– Asfaltare drum comunal DC96 Chețani-Grindeni; Valoarea investiției: 1.247.614,17 lei; Sursa de finanțare: PNDL 1 – finalizat 2016.

– Canalizare și stație de epurare în Comuna Chetani; Valoarea investiției: 2.044.622,97 lei; Sursa de finanțare: PNDL 1.

– Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a satului Grindeni; Valoarea investiției: 3.723.232,00 lei; Sursa de finanțare: PNDL 2.

– Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Chetani; Valoarea investiției: 6.635.787,48 lei; Sursa de finanțare: PNDL 2.

– CNI, sat Hădăreni, aprobat conform OUG nr. 93/2014 – Centru Medical Local; Valoarea investiției: 1.090.207,03 lei.

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)