Ioan Cristian Moldovan (Luduș): ”Suntem orașul cu cea mai mică rată a șomajului din județ”

Unul dintre cei mai eficienți primari ai județului Mureș, Ioan Cristian Moldovan candidează pentru cel de-al treilea mandat cu obiectivul declarat de a continua numeroasele proiecte demarate, dar și pentru inițierea unor noi investiții care să îmbunătățească nivelul de trai al ludușenilor.

”Am vârsta de 49 de ani, sunt căsătorit din 2002, eu și soția mea avem o fată care a venit pe lume în 2003, de care suntem mândri, și alături de care considerăm că avem o familie fericită. Liceul l-am absolvit în Luduș, în 1989, după care am urmat cursurile Academiei de Educație Fizică și Sport din București pe care le-am absolvit în 1994. În politică am intrat în 2008 în 2012 am câștigat alegerile locale pentru funcția de primar, sub Alianța USL, iar în anul 2016 am candidat din partea PSD, fiind reales de cetățenii orașului”, se prezintă Ioan Cristian Moldovan.

Problema locurilor de muncă, rezolvată

De-a lungul anilor, echipa de la nivelul Primăriei orașului Luduș condusă de Ioan Cristian Moldovan a fost preocupată de îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai ale ludușenilor, precum și de implementarea unor investiții necesare modernizării orașului.

”În 2012, înainte de a candida, s-a făcut un sondaj de opinie la Luduș și a reieșit că cea mai mare problemă era lipsa locurilor de muncă. Deși am reușit, alături de echipa de la Primăria orașului Luduș, să realizăm multe proiecte frumoase, consider că cea mai mare realizare a fost soluționarea problemei șomajului. Am reușit să aducem o companie mare la Luduș care a angajat aproape 1.000 de oameni la vremea respectivă. Astăzi, suntem orașul cu cea mai mică rată a șomajului din județ, după statisticile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș”, a declarat primarul orașului Luduș.

Dezvoltarea zonei industriale, prioritate zero

Referindu-se la prioritatea zero a mandatului 2020-2024, Ioan Cristian Moldovan a afirmat că aceasta constă în dezvoltarea zonei industriale a orașului prin construirea unui pod rutier.

”Deși până acum nu am reușit, ne dorim să construim un pod nou în zona industrială a orașului, astfel încât să avem o șansă de dezvoltare pentru zona industrială, dar și să eliberăm traficul rutier din centrul orașului. Cel puțin pe moment avem problema locurilor de muncă rezolvată, dar nu ne oprim aici, dorim să construim acces din zona industrială cât mai repede spre noua autostradă, pentru dezvoltarea zonei industriale care este ocupată în proporție de aproximativ 70%. Mai este loc de dezvoltare și vrem să aducem companii cât mai mari, din domenii variate de activitate, astfel încât și nivelul de salarizare să fie pe măsura așteptărilor iar angajații să fie bine plătiți”, a punctat candidatul PSD la funcția de primar al orașului Luduș.

Echipă performantă în Consiliul Local

Pentru Consiliul Local Luduș, PSD propune o echipă în cadrul căruia se împletesc armonios experiența cu tinerețea.

”Am încercat să facem o echipă cât mai bună la Luduș deoarece un primar are nevoie și de un Consiliu Local alături pentru a-și putea duce la bun sfârșit proiectele pe care le gândește. La Luduș, PSD are o echipă competitivă, muncitoare, cu oameni din diverse domenii de activitate. Avem tineri promovați, avem și femei pe lista de consilieri, și un suflu nou. Totodată, pe locurile eligibile am păstrat o parte din actualii consilieri din considerentul că avem nevoie și de oameni cu experiență, care au demonstrat că pot să conducă și care să dea încredere ludușenilor că putem face o echipă performantă care să ducă la bun sfârșit proiectele”, a subliniat Ioan Cristian Moldovan.

“Eu am încredere în ea!”

În privința alegerilor pentru Consiliul Județean Mureș, Cristian Moldovan o recomandă pe Dumitriția Gliga la președinția Consiliul Județean.

“În urmă cu opt ani, la Luduș primarul în funcție stătea bine mersi pe o cotă de vot și încredere care-l dădeau învingător fără probleme, iar eu abia mă hotăram să candidez. Cu doar șase-șapte săptămâni înainte de alegeri. Cu multă muncă și seriozitate am reușit să demonstrez că se poate câștiga o luptă electorală chiar și într-o perioadă scurtă de timp. Există un ingredient vital pentru asta – încrederea celor care te cunosc deja și care vor fi mesagerii tăi în comunitate. Dacă încrederea celor care te cunosc e mare, atunci ei vor răspândi când sunt întrebați ceea ce știu cel mai bine despre tine. Adică fraza cea mai importantă: ”Am încredere în el (sau ea)”. Știu, ne confruntăm cu o serie de stereotipii: că e fata lui tata, că e femeie și că nu e cunoscută. Da, e fata lui tata. Dar tata a construit un imperiu și fata îl conduce de ani buni. Să crești o afacere poate fi foarte ușor, dar să o menții la un standard ridicat e o artă. Și Dumitrița Gliga asta face în cadrul companiilor Gliga. Da, e femeie. Dar o femeie care are curajul să își asume o astfel de candidatură, într-un moment atât complicat. Asta ar trebui să ne zică multe despre ea. Și la cum o cunosc eu pe Dumitrița sigur va face tot ce îi stă în putință să unească în jurul ei oamenii. Da, nu e cunoscută. Nu e cunoscută în anumite zone ale județului, poate nici la Luduș. Dar situația e cu totul alta în nordul județului, pe văile Gurghiului și a Mureșului, sau în Reghin. Locul unde își desfășoară activitatea. Și acolo unde e cunoscută, cred că lumea o place. Dar nici eu nu eram cunoscut cu șase săptămâni înainte de alegeri. Închei cu ce știu eu despre ea: un om mai muncitor și cu rezultate în ceea ce își propune nu există printre candidații la președinția Consiliului Județean Mureș. Acolo în cabina de vot, uitați-vă bine pe buletinul de vot și gândiți-vă la întrebarea asta: cine a construit ceva în viață din muncă cinstită și cine a lucrat toată viața la stat și l-a jumulit pe unde a putut? În prima categorie veți avea o singură variantă, Dumitrița Gliga – PSD. De aceea, eu am încredere în ea!”, a transmis primarul orașului Luduș.

”Mesajul meu pentru ludușeni este să acorde echipei PSD încă 4 ani de încredere pentru că vrem să finalizăm multe din proiectele deja semnate atât pe fonduri europene cât și guvernamentale, și să accesăm noi finanțări pe perioada exercițiului financiar 2021-2027. În Primăria orașului Luduș avem formată o echipă performantă pentru accesarea fondurilor europene. În prezent, avem 8 proiecte depuse, dintre care 6 sunt deja semnate. Ne dorim să avem o dezvoltare echilibrată, chiar mai accentuată decât până acum, să ajungem un oraș dezvoltat cu care să fim mândri. Începem să fim mândri, orașul se dezvoltă anual, iar acest ritm de dezvoltare poate fi crescut. Aceste două mandate au fost cu investiții foarte mari, fără precedent pentru orașul nostru în perioada post-decembristă”, a declarat Ioan Cristian Moldovan.

Investiții realizate în perioada 2013-2020:

2013

Dintre realizările din primul an al primului mandat amintim: construirea Capelei din cartierul Gheja – aproape 90.000 de lei; construirea capelei din cartierul Roșiori – aproape 88.000 de lei; canalizare strada Primăverii – aproape 200.000 de lei; amenajarea a peste 50 de locuri de parcare (strada Garofiței, strada Brândușei, strada Pieței, strada Policlinicii, strada Crinului) – 516.000 de lei; amenajare trotuare pe străzile Amurgului, Lămâiței, Cinema, Republicii – 46.000 de lei; achiziționarea unei autospeciale PSI utilizată de SVSU Luduș – 121.000 de lei; achiziționarea unei autoutilitare basculante necesară pentru diverse lucrări pe raza orașului – 165.000 de lei.

2014

Pentru anul 2014 amintim următoarele patru mari lucrări: amenajare trotuare pe străzile Gheorghe Barițiu, Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 – 50.000 de lei; racordarea la utilități a imobilelor ANL și a bazinului de înot – 381.000 de lei; extinderea iluminatului public pentru imobilele ANL, situate în strada Zăvoiului bl. 13-15-17 – 25.000 de lei; reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 din strada Vânătorilor – 124.000 de lei.

2015

Următorul an a adus investiții de o mare importanță socială: extinderea, reabilitarea și modernizarea imobilului PSI în vederea amenajării unei locații pentru SMURD – 358.000 de lei; amenajare spațiu de joacă în cartierul Viitorului – 177.000 de lei; modernizare piață agroalimentară – 548.000 de lei; construire fântână în piața agroalimentară – 109.000 de lei; canalizarea strada Mărășești – racorduri menajere – 30.000 de lei; amenajare parcări și alei pietonale în cartiere din oraș – 500.000 de lei; realizarea a 6 platforme subterane de colectare a deșeurilor subterane – 400.000 de lei; reparații covor asfaltic DJ107G; canalizare pe străzile Mărășești, Viilor, Dorului, Frăgarilor, Avram Iancu – 40.000 lei. Scăderea șomajului la cote istorice odată cu sosirea companiei Leoni la Luduș în acest an.

2016

În acest an de final de prim mandat și debutul celui de-al doilea s-au realizat: modernizare străzi din zona de Luduș Este (Magnoliei, Mioriței, Grădinilor, Brusturului, Pajiștei, Viorelelor, Castanilor, Nouă, Salcâmilor, Dobrogei), străzile Aurel Vlaicu, Viilor, Frăgarilor, Dorului, Izvorului, Câmpului, 8 Martie (parțial) și străzile din cartierul Roșiori (Școlii, Fundătură, Dosului, Dahu, Avrămești) – prin metode alternative – peste 14 milioane de lei; modernizare stradă Policlinicii și strada Pieței – aproximativ 1.300.000 de lei; modernizare stradă Avram Iancu și strada Florilor – 991.000 de lei; modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” – 7.564.000 de lei; canalizare menajeră în zona Nord – 271.000 de lei; amenajare parcări si alei pietonale: Dacia, Viitorului, Independenței, Gheja, Roșiori – 520.000 de lei; extindere iluminat Avram Iancu, Dumbravei, Fundătura, Cioarga – 30.000 de lei; realizare platforme subterane – 120.000 de lei; canalizare pluvială: Dobrogei, Salcâmilor, Viorelelor, Castanilor, Nouă – 450.000 de lei; amenajare trotuare: Principală, Păcii, Republicii, Garofiței, Rândunelelor, Vânătorilor, Piața Agroalimentară, Școala ”Ioan Vlăduțiu”, Liceul Tehnologic, Grădinița ”Vânătorilor” – 540.000 de lei; executare ziduri de sprijin, podețe de acces și acostamente în Centrul Vechi – 400.000 de lei; investiții Aquaserv: reabilitare uzină de apă, construire stație de epurare, extindere rețele apă și canal – investiție de peste 18 milioane de euro din fonduri europene.

2017

Anul 2017 a însemnat realizarea altor investiții sau semnarea unor contracte pentru investiții: reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Coasta lui Papuc – 10,56 hectare – 498.000 de lei; modernizarea unei porțiuni de 307 metri liniari pe strada 1 Mai – 470.000 de lei; modernizarea străzilor Mureșului și Crângului – 1.200.000 de lei; modernizare, dotare și amenajare Parcul Tineretului – peste 8 milioane de lei; achiziționare tractoraș cosit spații verzi – 35.000 de lei; realizare platforme subterane – 120.000 de lei.

2018

Reabilitare Monument Eroi Sovietici – 80.000 de lei; achiziționare aparatură medicală – 1.100.000 de lei; amenajare Stadion acces și parcare – 100.000 de lei; achiziție patinoar – 155.000 de lei; realizare platforme subterane – 65.000 de lei; amenajare parcări și alei pietonale cu pavaj – 415.000 de lei; achiziționare tractor – 28.000 de lei; achiziționare utilaj curățenie stradală – 131.000 de lei.

2019

Amenajare sediu DITZV – 100.000 de lei; achiziționare echipament cosit vegetație – 50.000 de lei; extindere rețele canalizare: Nicolae Grigorescu, Tonorog, Lungă, Pomilor, Dumbravei – 100.000 de lei; realizare platforme subterane – 73.000 de lei; amenajare parcări și alei pitonale – 530.000 de lei; achiziționare autoutilitară – 60.000 de lei; achiziționare buldoexcavator – 45.000 de lei; achiziționare cilindru compactor – 12.000 de lei; amenajare stație autobuz strada Republicii – 30.000 de lei.

2017 – 2020

Alte investiții realizate din 2017 până în prezent includ: reabilitare accese și trotuare cartier Luduș Est (Dobrogei, Salcâmilor, Viorelelor, Nouă și Castanilor) – aproape 300.000 de lei; reabilitare parcări strada Garofiței bl. 16, Bulevardul 1 Decembrie 1918 bl. 15, 17 – 420.000 de lei; canalizare străzi în cartierul Gheja – 50.000 lei; reabilitare acoperiș Căminul Cultural Gheja – 63.000 de lei; reabilitare acoperiș Căminul Cultural Roșiori – 63.000 de lei; realizare grupuri sanitare pentru imobilul Stadionul Mureș – 168.000 de lei; reparații strada Tâmplarilor – 193.000 de lei; canalizare strada Gheja – 42.000 de lei; reparații tavan și pardoseală la Căminul Cultural Roșiori – 46.200 de lei; amenajare grup sanitar Cămin Gheja – 33.600 lei; reparații Cămin Cultural Gheja – 117.600 de lei.

Proiecte pentru perioada viitoare:

– ”Modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Tehnologic nr. 1” (valoare estimată: 12,2 milioane de lei; proiect depus, sursă de finanțare: fonduri europene);

– ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotării Casei de Cultură din orașul Luduș” (valoare estimată: 6,6 milioane de lei; proiect depus, sursă de finanțare: fonduri europene);

– ”Reabilitarea podului rutier peste râul Mureș” (proiect depus la CNI);

– ”Reabilitarea Cinematografului ”Flacăra” (proiect depus la CNI); 4 ”Construire bază sportivă TIP 1, strada Uzinei de Apă nr. 1” (proiect depus la CNI);

– ”Pod nou peste râul Mureș” (valoare estimată: 48 milioane de lei; sursă de finanțare: fonduri europene);

– ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de drumuri” (valoare estimată: 24 milioane de lei; sursă de finanțare: fonduri europene);

– ”Extindere, modernizare și dotare unități de învățământ preșcolar” (valoare estimată: 15 milioane de lei; sursă de finanțare: fonduri europene);

– ”Mobilitate urbană” (valoare estimată: 40 milioane de lei; sursă de finanțare: fonduri europene);

– ”Restaurarea și punerea în valoare a Castelului Banffy” (valoare estimată: 30 milioane de lei; sursă de finanțare: fonduri europene);

– ”Reabilitare imobil cu destinația de centru de zi pentru persoane vârstnice” (valoare estimată: 3 milioane de lei; sursă de finanțare: fonduri europene);

– ”Extindere, reabilitare și modernizare imobil cu destinația de centru multifuncțional” (valoare estimată: 7 milioane de lei; sursă de finanțare: fonduri europene);

– ”Construire și dotare infrastructură de sănătate (spital)” (valoare estimată: 25 milioane de lei; sursă de finanțare: fonduri europene).

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)