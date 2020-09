Din nou în șezătoare, la Muzeul Etnografic „Anton Badea”

Share



Muzeul Etnografic “Anton Badea” Reghin a reluat seria șezătorilor, eveniment de suflet al muzeului, prima întâlnire de după începerea pandemiei având loc joi, 17 septembrie, în curtea muzeului. Întâlnirae la muzeu a mai cuprins o expoziție de icoane realizată de artistul plastic Mera Maria, printre invitați numărându-se Nicolae Băciuț, directorul Direcției pentru Cultură Mureș, părintele Vasile Popeiu și solista Maria Neag. De asemenea, cei prezenți au avut parte de o expoziție de port tradițional în spațiul interior al muzeului, precum și de o expoziție de icoane, ouă încondeiate și carte veche amenajată în bisericuța din curtea muzeului. „Ne-am propus să ne întâlnim în șezătoare după o perioadă în care am evitat întâlnirile și activitățile de gen „adunare” care implică multă interacțiune. A fost o perioadă în care am pus sănătatea pe primul plan, perioadă în care am încercat să ne concentrăm pe activități mai restrânse, cu oameni mai puțini, dar am păstrat legătura, una extrem de vie în mediul online. Acolo am promovat o parte din arhiva foto a muzeului și în mod surprinzător, ne-am bucurat de multe reacții pozitive. Până la urmă, nu este întâmplătoare această expoziție de icoane, poate că în această perioadă suntem puțin mai profunzi, ne punem întrebări mai abstracte. Poate că totul este un mare semn. Noi ne-am cam îndepărtat de Dumnezeu iar boala este expresia unei rupturi în plan spiritual. Icoana este un simbol, este un mediator în comunicarea cu divinitatea, cu Dumnezeu, un dialog care cred că nu trebuie niciodată să înceteze. Mai mult ca oricând, avem nevoie de repere spirituale. Icoana nu este singurul astfel de reper, dar este unul extrem de prețios”, a precizat Roxana Man, directoarea Muzeului Etnografic „Anton Badea”.

Printre protagoniștii evenimentului găzduit de Muzeul Etnografic „Anton Badea” s-a numărat și Maria Mera, cea care a dat viață prin suflet și culoare cele 100 de icoane pictate pe sticlă. „Sunt foarte fericită de faptul că a avut loc acest eveniment aici în Reghin, oraș în care am trăit atâția ani de zile. Este extraordinar ca această expoziție itinerantă să ajungă să fie găzduită de Muzeul Etnografic din Reghin, să fiu primită cu foarte mare drag de concetățenii mei. Ideea acestui proiect aparține lui Ilarie Gh.Opriș, iar în momentul în care am citit bibliografia câtorva sfinți, a devenit un proiect de suflet și pentru mine. Din acel moment eu nu am mai avut odihnă pentru că trebuia să-i pictez și să-i realizez”, a precizat Maria Mera, artist plastic.

Alin ZAHARIE