Al șaselea mandat de primar al comunei Rușii Munți pentru Chiș Bălan Ilie

În Rușii Munți, comună alcătuită din satele Maiorești, Morăreni, Rușii Munți și Sebeș, alegerile locale din 27 septembrie pentru funcția de primar au fost câștigate de primarul în exercițiu, social-democratul Chiș Bălan Ilie, aflat la al șaselea mandat, care a obținut scorul de 64,65% (697 de voturi).

Potrivit paginii web a Autorității Electorale Permanente, candidatul Partidului Social Democrat l-a întrecut pe independentul Aurelian Vasile Rus, care a obținut 381 de voturi (35,34%). Pe listele electorale din Rușii Munți s-au aflat 1.806 de alegători, din care s-au prezentat la urne 1.106 de alegători (prezență de 61,24%), iar 28 de voturi au fost declarate nule.

”Când urnele de vot vorbesc, politicienii tac”, a comentat rezultatele alegerilor, foarte lapidar, pe pagina sa de Facebook, Chiș Bălan Ilie, primarul reales al comunei Rușii Munți.

Consilieri PSD, PNL, AUR și PMP

În ceea ce privește votul pentru accederea în Consiliul Local al comunei Rușii Munți, la startul competiției electorale s-au aliniat 6 formațiuni politice iar rezultatele sunt următoarele: PSD (480 de voturi – 45,67%), PNL (210 de voturi – 19,98%), AUR (129 de voturi – 12,27%), PMP (108 de voturi – 10,27%), Aurelian Vasile Rus (independent, 76 de voturi – 7,23%) și ALDE (48 de voturi – 4,56%).

Astfel, cele 11 mandate de consilieri locali s-au distribuit după cum urmează: 5 pentru PSD (Liviu Ciacău, Ana Panga, Felicia Stupar, Simona Banulici și Gelu Maier Gelu), 3 pentru PNL (Nicu Aurel Bumb, Rodica Pușcaș și Vasile Iulian Șerban), 2 pentru AUR (Valentin Rus și Daniel Ionuț Gingean) și 1 pentru PMP (Adelina Bălan).

Membru PSD din 1996

Chiș Bălan Ilie a absolvit două facultăți și este membru al Partidului Social Democrat din anul 1996, când a devenit consilier local.

”Sunt inginer agronom, am terminat facultatea în 1977 – Agronomia, iar în 1982 am absolvit a doua facultate, Științe economice, secția Contabilitate și economie agrară. În politică activez din 1978. Nu am avut de ales deoarece la acea vreme funcțiile erau condiționate și de apartenența politică. După 1989 am intrat în PSD, în 1996. Nu mi-e rușine de ideile social-democrate, mă regăsesc în ideile care au ca prioritate omul. În perioada 1996-2000 am fost consilier local, iar din anul 2000 sunt primar al comunei Rușii Munți, până în 2020 când urmează un nou mandat”, a declarat edilul șef al comunei Rușii Munți.

Aducțiunea de gaz, prioritatea noului mandat

Primarul social-democrat promite că își va canaliza energia pentru realizarea unui proiect mult așteptat de locuitorii comunei, respectiv introducerea în Rușii Munți a infrastructurii de gaz metan.

”Nu poți în 1-2 mandate să realizezi proiecte de mare anvergură cum este o canalizare, o aducțiune de apă, asfaltare. Pentru viitor am niște proiecte mai ample, cum ar fi aducțiunea de gaz. Am avut recent o ședință de Consiliul Local în care am aprobat asocierea a cinci comune, Aluniș, Brâncovenești, Rușii Munți, Deda și Vătava, pentru a obține finanțare pentru sistemul inteligent de aducțiune de gaz în cele cinci comune. Este o investiție destul de mare, am elaborat studiile de fezabilitate care trebuie reactualizate pe sistemul inteligent. Cred că în 4-5 ani locuitorii din Rușii Munți vor avea aducțiune de gaz. De 4 ani locuitorii comunei Rușii Munți primesc 6, respectiv 8 metri cubi de lemn de foc, în funcție de numărul de persoane din gospodărie, la preț de exploatare, diferența fiind acoperită de Primărie. În afară de aducțiunea de gaz doresc să realizez canalizarea în satul Sebeș, să realizăm o capelă nouă, care e gata în proporție de 50%, doresc asfaltarea unui drum vicinal și avem și un proiect mare de regularizare a Văii Huducului în satul Maiorești. În iunie 2020, după o ploaie torențială apa a fost foarte aproape să iasă din matcă. Le-am promis oamenilor, am și hotărâre de Consiliu Local. Am demarat anul acesta și un proiect de regularizare a cursurilor de apă din Rușii Munți, lucrare de 450.000 de lei care este în faza de execuție. Intenționăm ca pe viitor să introducem curentul electric pe Valea Sebeșului, care are o lungime de 10 kilometri, astfel încât vom oferi oportunitatea de dezvoltare a turismului, prin construire de cabane turistice. Avem drum asfaltat în zonă, unde doresc să amenajăm și parkinguri pentru ca turiștii să aibă condiții optime pentru relaxare. Avem și un izvor captat de apă unde este loc de parcare și de agrement”, a punctat Chiș Bălan Ilie.

Alex TOTH