Andreea Țîrle și Corina Lupei, pas către elita handbalului românesc. CS Arena, ”pepinieră” pentru Liga Florilor

Două sportive legitimate la CS Arena Târgu Mureș, extrema stângă Corina Lupei (18 ani) și pivotul Andreea Țîrle (18 ani) evoluează, din luna octombrie 2020, sub formă de împrumut, la SCM Râmnicu Vâlcea, campioana națională a României la handbal feminin în anul 2019. Detalii despre cele două sportive care au debutat în Liga Florilor MOL am obținut de la Liana Maria Costea, antrenoare la CS Arena Târgu Mureș, club înființat în urmă cu 8 ani care reconfirmă valoarea școlii de handbal din ”Orașul Trandafirilor”.

Reporter: Vă rog să prezentați, pe scurt, povestea împrumutării celor două eleve ale dumneavoastră, Corina Lupei și Andreea Țîrle, la SCM Râmnicu Vâlcea.

Liana Maria Costea: Din cauza situației dificile creată de numărul mare de cazuri de COVID-19 de la SCM Râmnicu Vâlcea am fost contactată de către club pentru ca cele două sportive Corina Lupei, extremă stânga, și Andreea Țîrle, pivot, să fie împrumutate până la finalul sezonului competițional de la Clubul Sportiv Arena Târgu Mureș. Cele două sportive fiind componente și ale Centrului Național de Excelență de la Râmnicu Vâlcea, acordul de împrumut s-a realizat între Federația Română de Handbal, SCM Râmnicu Vâlcea și CS Arena Târgu Mureș, acestea urmând să evolueze atât în prima ligă cât și la junioare 1 în prezenta ediție de campionat.

Rep.: Ce fel de sportivă este Corina Lupei? Care a fost evoluția ei din punct de vedere handbalistic?

L.M.C.: Pe Corina Lupei am descoperit-o în toamna anului 2013 la Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” din Târgu Mureș, unde îmi desfășuram activitatea de cadru didactic la disciplina Educație fizică și sport. După aproximativ 2 luni de tatonări am reușit, în luna noiembrie, să o aduc la primul antrenament în cadrul CS Arena Târgu Mureș. Din prima zi a fost o sportivă foarte muncitoare, receptivă, serioasă și cu foarte multe calități native. Avea handbalul în sânge! Trebuie să menționez faptul că a avut în familie un sprijin enorm. De la prima discuție cu tatăl ei i-am spus că dacă Dumnezeu îi va da sănătate va ajunge în lotul național al României. Lucru care s-a și întâmplat 2 ani mai târziu când a fost convocată la prima tabară a Federației Române de Handbal sub coordonarea domnului conferențiar universitar doctor Cezar Hanțău. Din acel moment nu a mai ratat nici o acțiune a loturilor naționale de cadete, junioare și acum tineret. Din toamna anului 2015 este și componentă a Centrului Național de Excelență de la Râmnicu Vâlcea, generația 2002-2003, fiind căpitanul echipei. În toate vacanțele de vară, când își petrecea mai mult timp acasă, făcea zilnic (uneori și 2 antrenamente pe zi, chiar și de la 7 dimineața uneori) pregătire cu preparatorul fizic, prof. Gergely Akos. Nu dorea să piardă nici o zi fără să se antreneze pentru a progresa, pentru a fi mai bună și mai bine pregătită. Este o colegă și o sportivă foarte sociabilă, extrovertită, plină de energie și umor, extrem de muncitoare și disciplinată, cu foarte mult bun simț, serioasă, dedicată muncii și handbalului, foarte ușor de lucrat cu ea și care suferă enorm în caz de eșec. Pentru ea handbalul este viața ei. Pentru handbal a sacrificat tot: copilărie, casă, părinți, timp liber. Și toate acestea pentru că își dorește să ajungă sus, foarte sus. Nu în ultimul rând este și o elevă foarte bună. În perioada februarie-martie 2018, sportiva Corina Lupei a participat la Campionatul Mondial Școlar, desfășurat la Doha, în Qatar unde a obținut locul V. În aprilie 2018 a participat la Jocurile Mediteraneene, desfășurate în Muntenegru unde a obținut locul II. A fost desemnată MVP-ul Trofeului Carpați în 2018 la Cluj-Napoca. A făcut parte din lotul pentru Open-ul din Suedia, în iulie 2018. În anul competițional 2018-2019 devine vicecampioană națională, la categoria junioare II (U 17) sub numele CSM Târgu Mureș, nume sub care am activat doar în acea ediție de campionat după care am revenit pe CS Arena Târgu Mureș. În 2019 face parte din lotul național de junioare cu care participă, în luna iulie, la Festivalul Olimpic al Tineretului European desfășurat în Baku, Azerbaidjan, și în luna august la Campionatul European U 17 desfășurat în Celije, Slovenia. Menționez faptul că este titulară pe postul de extremă stânga.

Rep.: Dar despre Andreea Țîrle, ce ne puteți spune?

L.M.C.: Pe Andreea Țîrle am remarcat-o la turneul semifinal de junioare III desfășurat la Plopeni, în aprilie 2016. Apoi am revăzut-o la 2 acțiuni ale lotului de cadete. Am luat legătura cu antrenorul ei de la CSȘ Petroșani, pentru un eventual transfer, în primăvara anului 2018, după care la Trofeul Carpați de la Cluj-Napoca din același an am avut o primă discuție cu ea și cu părinții ei. Lucrurile au decurs bine și în vara anului 2018 am transferat-o la Târgu Mureș. A urmat pentru ea o perioadă de 6 săptămâni de pregătire la Târgu Mureș când am reușit să o cunosc mai îndeaproape. Un copil extrem de muncitor, foarte disciplinată, cu foarte mult bun simț, poate uneori prea mult pentru vremurile și societatea în care trăim, plină de viață și permanent cu zâmbetul pe față, sociabilă, dedicată și implicată acestei activități, dispusă la efort și sacrificii. S-a integret în echipă foarte repede. Ca și în cazul Corinei, trebuie să spun că are tot sprijinul familiei. De asemenea, este o elevă foarte bună. Este și ea componentă a Centrului Național de Excelență de la Râmnicu Vâlcea și a făcut parte din loturile naționale de cadete și junioare. În aprilie 2019 a obținut premiul special de ”Cel mai bun apărător” la Trofeul Carpați de la Râmnicu Vâlcea, în iunie 2019, la Cisnădie, devine vicecampioană națională la categoria junioare II, U 17, unde primește un nou premiu special de ”Cel mai bun pivot”. În luna iulie a aceluiași an participă, cu lotul național de junioare, la Festivalul Olimpic al Tineretului European desfășurat în Baku, Azerbadjan, și în luna august la Campionatul European U 17 desfășurat la Celije, Slovenia. Menționez faptul că a lipsit la prima convocare a lotului de tineret de acum 4 săptămâni din motive cunoscute doar de antrenorii lotului.

Rep.: Ce înseamnă pentru clubul pe care îl reprezentați faptul că poate fi considerat o ”pepinieră” pentru Liga Florilor?

L.M.C.: În cei 8 ani de existență ai CS Arena Târgu Mureș, un club privat mic, a fost o muncă imensă, cu foarte multe greutăți, cu suișuri și coborâșuri, cu satisfacții și dezamăgiri, cu piedici și ridicări, dar care și-a urmat scopul și menirea pentru care a fost înființat: depistarea, formarea și promovarea tinerelor talente. Și rezultatele au venit în cele din urmă. Îmi doresc ca acesta să fie doar începutul și să calce pe urmele Corinei și Andreei, în viitor, și alte tinere talente. Să fie exemple că totul este posibil prin muncă, dăruire, dedicație, suflet, implicare, corectitudine și dorință de afirmare. Cert este că nu ne vom opri aici ci ne vom continua munca, indiferent de cât de greu sau ușor va fi, cu speranța că într-o zi aceste talente vor umple Sala Polivalentă din Târgu Mureș evoluând în Liga Națională.

Rep.: Dumneavoastră, ca antrenoare, se simțiți în momentul în care elevele dumneavoastră evoluează la cluburi titrate din România?

L.M.C.: Bucuria este enormă! Este răsplata muncii și a implicării. Am învățat că în viață toate se întâmplă cu un scop și nu întârzie să se întâmple atâta timp cât nu fentezi viața și ceea ce faci. Legea compensației există în fiecare acțiune pe care o întreprindem. Meseria și handbalul, în special, nu le-am fentat și nu le voi fenta niciodată! Mi-aș fi dorit enorm de mult ca jucătoarele talentate, crescute aici în Târgu Mureș, care-și dedică timpul și viața handbalului, să poată bucura publicul mureșean. Ținând cont de ceea ce am spus mai devreme că în viață toate se întâmplă cu un scop și că nu întârzie să se întâmple atâta timp cât nu fentezi, sunt convisă că și acest lucru se va întâmpla la un moment dat și ne vom bucura împreună cu târgu mureșenii de evoluțiile unei echipe feminie de handbal în Liga Națională.

Rep.: Cum a afectat pandemia COVID-19 activitatea dumneavoastră și a sportivelor pe care le pregătiți?

L.M.C.: Din cauza situației neplăcute create de pandemia de coronavirus ne-am întrerupt activitatea din martie până în septembrie, când a început noul an școlar. Dar în toată această perioadă fetele au avut program întocmit de preparatorul fizic cu care colaborăm și a cărui muncă s-a văzut în ediția de capionat 2018-2019 când am ieșit vicecampioni naționali la U 17. Din punct de vedere al pregătirii fizice nu am suferit prea mult, în schimb am suferit și suferim în continuare din punctul de vedere al pregătirii specifice, în sală, și al jocurilor de pregătire. Faptul că și în aceste moment Târgu Mureș este în ”scenariu roșu” nu ne dă posibilitatea să ne antrenăm în spațiu închis, respectiv în sală. O altă mare problemă în această perioadă este partea financiară. Nu s-au putut accesa fondurile nerambursabile pe proiecte de la Consiliul Local Târgu Mureș, nefiind activitate competițională, iar bugetele fiind redistribuite pentru sectorul sanitar. De sponsorizări nici nu putem discuta ținând cont de situația dificilă în care se află cei din mediul privat din cauza perioadei carantinării. Sperăm ca din noul an lucrurile să revină, măcar puțin la normal, și să reîncepem să ne reluăm încet, încet activitatea.

Rep.: Pentru ce competiție vă pregătiți în prezent și în ce condiții?

L.M.C.: În ediția de campionat 2020-2021 suntem înscriși la junioare 1 (U19). Din păcate, din cauza situației actuale create de pandemia de coronavirus, competițiile sportive la nivel de juniori nu au început. Se dorește, de către Federația Română de Handbal, să se găsească o formulă de începere a competițiilor după sistemul celui de la ligile naționale – turnee. Din păcate, costurile sunt uriașe și puține cluburi, atât private cât și de stat, o să-și poată permite să susțină competiția sub această formă – un turneu de 5 zile, cu 5 jocuri, teste covid, cazare, masă, transport, barem arbitraj, chirie sală, asistență medicală, aproximativ 25.000 de lei și sunt 4 turnee cu tot cu turneul final. În momentul de față ne antrenăm în aer liber din cauza faptului că Târgu Mureș este în ”scenariu roșu” și nu avem acces în săli. Fetele sunt foarte dornice de a lucra cu mingea, de a juca și de a se antrena în condiții normale. Le lipsesc enorm aceste lucruri cu care au fost obișnuite până acum. Este foarte dificil, ca în luna noiembrie să te pregătești doar afară, să-ți lipsească obiectul muncii, să te plouă, să te bată vântul.

A consemnat Alex TOTH