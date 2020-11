FOTO: Expoziții de artă contemporană într-un sat mureșean!

Share



Căminul Cultural din Cecălaca, comuna Ațintiș, a găzduit sâmbătă, 31 octombrie, expoziția de artă contemporană ,,Mi-e dor de tine”, care poartă numele faimoasei instalații expuse în cursul anului trecut la Londra, în cadrul festivalului Lights on Romania, replica din satul mureșean fiind oferită de Asociația Daisler.

,,Mi-e dor de tine” – Căminul Cultural este un mesaj evocator în contextul unui loc cultural fără activitate, dar și un mesaj de susținere a culturii în contextul pandemiei, în care sălile de expoziție și de spectacole rămân solitare, scaunele goale, iar lacătele atârnă îngrozitor de reci pe uși închise. Poate părea un mesaj trist, chiar dureros pentru unii, dar noi vă trimitem și un mesaj de speranță, de încurajare, prin care toate aceste instituții își cheamă publicul”, se menționează într-un comunicat al Asociației Studio Cultural Cecălaca.

Printre artiștii implicați în susținerea proiectului artistic se numără: Alexandra Mocan, Cezar Câmpean, Alexandru Muraru, Chițimuș Costel, Darius Mocan, Ioan de Moisa, Maria Stoica, Matei Toșa, Mirela Moscu, Olivia Gratii, Robert Fekete, Taisia Corbut, Radu Baies, Andrei Ciudărescu, Ioana Iacob, Maria Brudașcu și Oana Fărcaș.

Un alt proiect desfășurat de asociație în această toamnă se intitulează ,,Rădăcini. Transformări și reinterpretări”, în urma căruia localitatea Cecălaca a fost inundată de culori, prin realizarea a opt picturi murale pe toate cele trei școli din localitate, patru săli de clasă au fost restaurate artistic, fiind realizate patru picturi murale interioare, o lucrare land art, o expoziție de grup la Căminul Cultural și peste 10 ateliere creative de pictură, de restaurare artistică de mobilier și pictură pe textile, beneficiarii fiind 155 de elevi și preșcolari din comună, 27 de cadre didactice și personal auxiliar, dar, beneficiari pot fi considerați toți cei 1.600 de membri ai comunei.

,,Visul nostru este ambițios, acela de a avea un program periodic la Căminul Cultural, de ce nu un exemplu de revitalizare culturală pentru comunitățile rurale din România. Dacă vom avea suportul si fondurile necesare, ne dorim să organizăm rezidențe și tabere. Tot efortul pe care îl facem nu este doar pentru comunitatea noastra, cât pentru a susține dezvoltarea culturală și educațională în mediul rural”, a informat Oana Fărcaș, coordonator proiect.

În luna noiembrie, programul include un solo show de Claudia Chelaru, iar în decembrie, sărbători de iarnă la Căminul Cultural.

Printre parteneriatele importante se numără: Centrul Cultural Clujean, Fabrica de Pensule, Universitatea de Artă și Design CLuj, Matca artspace, EcogardenConstruct, Asociația Daisler, Asociatia Give Me The Future, Bioimpact și Tikkurila by Dejmark Cluj, dar și Primăria și Școala Gimnazială Ațintiș pe plan local.

Andreea ȚIȚIU