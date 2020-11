Najjar Amira Alexia, noul vicepreședinte al Consiliului Județean al Elevilor

Share



Implicarea elevilor în bunul mers al procesului educațional reprezintă mai mult decât o realitate. Un aport important în această ecuație este adus de Consiliul Județean al Elevilor, for din care face parte, începând cu data de 25 noiembrie 2020, și Najjar Amira Alexia, elevă în clasa X-a D la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga din Reghin. Najjar Amira Alexia a acceptat cu amabilitate să ne creioneze esența implicări în actul educațional din postura de reprezentant al elevilor, într-un for de conducere județean.

Najjar Amira Alexia, vicepreședintele Consiliului Județean al Elevilor Mureș

Reporter: Pentru început să facem cunoștință. Cine este Najjar Amira Alexia ?

Najjar Amira Alexia: Mă consider o persoană cu un caracter puternic, un om perseverent care duce la îndeplinire lucrurile pe care și le propune. În același timp, sunt o fire emotivă, cu o viziune largă asupra vieții. Un lucru ce nu îl știe lumea este acelă că îmi place să visez. Sunt o visătoare. Îmi place să visez că pot ajunge unde îmi propun, iar într-un sfârșit, prin muncă multă și devotament, visele devin realitate.

Rep.: Cum percepi școala, importanța ei în ce privește formarea ta ca și om?

Najjar Amira Alexia: Școala joacă un rol important în viața noastră. Reprezintă locul unde mintea, personalitatea ne sunt clădite, dar unde ne sunt prezentate și oportunități de autocunoaștere și formare a competențelor. Pentru mine, dacă această călătorie m-ar fi dus într un alt colectiv, nu aș mai fi avut șansa de a-mi atinge scopurile bine definite de la începutul vieții mele în statutul de licean.

Rep.: Ești la Liceul „Lucian Blaga”. Ai și o poziție frumoasă, cea de președinte al Consiliului Elevilor pe școală. Ce presupune această poziție?

Najjar Amira Alexia: Este vocea elevilor pe care îi reprezinți. Apăr drepturile și interesele acestora. Mi-am propus, încă de la început, să confer un mediu prielnic dezvoltării personale a elevilor prin acțiuni pliate pe interesele lor, menite să îi informeze și să îi responsabilizeze. Cel mai important aspect, din punctul meu de vedere, îl constituie faptul că această funcție are în plan reprezentarea și totodată rezolvarea problemelor ce îi implică strict pe elevi.

Rep.: Cum ți se pare școala, procesul educațional, în această perioadă de pandemie? Ce te deranjează? Ce îți lipsește?

Najjar Amira Alexia: De aproape o lună am trecut în învățământul de tip on-line. E o activitate complicată, atât pentru noi, cât și pentru cadrele didactice. Învățământul e de fapt o poveste a aventurii cunoașterii umane, iar, la fel ca toate poveștile, contează și frumusețea intrinsecă, dar și talentul povestitorului. De aceea sunt de părere că , învățământul on-line pus în comparație cu cel fizic, e o pierdere. Însă, conducerea se străduiește să se organizeze cât mai bine, având în vedere că ne-a luat totul pe nepregătite încă de la început. Ce mă deranjează cel mai mult, și ceea ce reprezintă o problemă stringentă în contextul actual, e faptul că se regăsesc elevi ce, fie nu au gadget-urile necesare unei bune desfășurari a cursurilor, fie lipsa unei conexiuni la Internet ori curent electric. Totuși, e de remarcat faptul că există preocupare, un lucru bun, iar situația pare că merge spre bine Îmi lipsește ceea ce cred că ne lipsește tuturor și anume interacțiunea cu profesorii și colegii, față în față.

Rep.: Cum ai ajuns să fi vicepreședinte în cadrul Consiliului Județean al Elevilor?

Najjar Amira Alexia: Nu voiam decât să încerc ceva nou, să îmi depășesc limitele, să am mai mult curaj și încredere în mine. Când mi s-a oferit oportunitatea de a candida în Consiliul Județean al Elevilor, am luat-o, nu am stat pe gânduri nicio secundă. Mi-am depus dosarul și am așteptat cu nerăbdare rezultatele. După care, via Zoom, am avut o ședință unde mi-am ținut discursul și s-a votat. Îmi doresc să fac o schimbare, îmi doresc să fac viitorul educației în județul Mureș unul pe placul tuturor. Poate pentru unii nu pare a fi un lucru atât de important, însă pentru mine e o reușită extraordinară și voi fi mereu recunoscătoare pentru că mi-a fost oferită această oportunitate.

Rep.: Ce responsabilități implică această funcție?

Najjar Amira Alexia: Vicepreședintele, împreună cu Consiliul, reprezintă o forță în societate, în procesul decizional care privește viața școlară și a comunității, sub aspectul îmbunătățirii acesteia. O primă atribuție, să o numesc așa, o are consilierea. Consilierea atât a Consiliilor Școlare, cât și a celui Județean. Elevii au nevoie să își exprime opiniile și să își pună ideile în aplicare. Aici intervenim noi, în calitate de Consiliu. Însă, când aceștia au nevoie de o oarecare îndrumare, intervin eu, în calitate de Vicepreședinte. Colaborez cu CȘE (Consiliul Școlar al Elevilor) în privința organizării și a implementării de proiecte. Promovez CȘE și ajut la dezvoltarea organizațională a acestuia. Mai pe scurt, țin o legătură strânsă cu CȘE-urile din județ pentru o mai bună activitate a lor și a noastră, Consiliul Județean.

Rep.: Legat de școală, ce îți place ție cel mai mult legat de ea?

Najjar Amira Alexia: Cu siguranță profesorii, dar și colegii. Mă ajută să mă maturizez, îndrumându-mă pe un drum mai bun, tot timpul. În aproape un an și jumătate de când urmez studiile la acest liceu, pot spune că sunt într-o continuă schimbare, înspre bine. Datorită colegilor mei am ajuns să ocup o asemenea funcție în Consiliul Școlar, sub îndrumarea personală a profesorilor ce au crezut și cred în continuare în mine. Aștept să ne întoarcem fizic și cu toții la școală, în condiții de siguranță și fără un risc ridicat.

Rep.: Unde te vezi peste câțiva ani?

Najjar Amira Alexia : O întrebare pe care mi-o pun de ceva vreme. Până la terminarea studiilor liceale, vreau să îmi dezvolt abilitățile și competențele, astfel încât să ajung unde îmi propun. Țintesc cât mai sus. Totuși, am mai multe variante și sunt sigură că o voi alege pe cea bună.

A consemnat Alin ZAHARIE