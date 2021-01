Oltean Prodlemn, eficență în valorificarea superioară a lemnului

Share



Zona județului Mureș este una cunoscută pentru diversitate, nu atât în ce privește componența etnică și cultutrală, cât mai ales diversitatea industriei existente aici. La loc de cinste este prelucrarea lemnului, de aici au plecat în întreaga lume produse finite având ca și componentă principală lemnul.

Tradiție moștenită din familie

În acest peisaj al prelucrării lemnului un loc important își găsește și societatea Oltean Prodlemn cu sediul în Reghin, exemplu elocvent în ce privește valorificarea totală și superioară a lemnului. Important de știut este faptul că SC Oltean Prodlemn este principala societate din cadrul unui grup de firme alături de SC Davilemn SRL și SC Murar Forest SRL. În cadrul acestui grup activează peste 200 angajați, iar societățile sunt administrate de către Tiberiu Oltean.

„În anii 80, având autorizație individuală, am deschis un atelier de tâmplărie într-o casă a bunicilor, preluând de la tatăl meu această meserie. M-am specializat urmând cursurile unei școli profesionale, apoi liceul indistrial și școală de maiștri. Până în anul 1993, când am deschis firma, confecționam uși, ferestre și mobilier. După 1993 am început să angajez muncitori, am construit un atelier mai mare, ajungând la această dată să dețin două fabrici, în localitatea Jabenița și în municipiul Reghin, pe o suprafață de circa 7 hectare și mai multe hale de producție. În ultimii ani am făcut investiții de peste 6 milioane euro, achiziționând utilaje moderne și linii automate de producție pentru fabrica din Reghin”, spune Tiberiu Oltean, administratorul SC Oltean Prodlemn SRL.

Diversificarea producției

Dezvoltarea a dus inevitabil și la diversificarea producției, astfel s-a ajuns la mobilierul de grădină, produs aflat în portofoliul Oltean Prodlemn.

„Odată cu creșterea numărului de muncitori, am trecut la producția de serie a mobilierului de grădina, în special set berărie, produse care sunt vândute pe piață europeană de o firma austriacă. Începând cu anul 2020 am preluat de la această firma toată activitatea, momentan livrăm direct la magazinele mari din Europa, fără nici un intermediar”, afirmă Tiberiu Oltean.

Un aspect esențial pentru Tiberiu Oltean îl reprezintă asigurarea întregului proces de producție, de la exploatare la valorificarea materialului lemnos. În acest sens, primul pas ca materia primă, în speță lemnul, să prindă contur, îl reprezintă exploatarea forestieră.

„La începutul activității aveam probleme cu aprovizionarea materiei prime și din această cauza unele dereglări în producție, de aceea momentan cumpărăm lemnul pe picior de la Romsilva și-l exploatăm cu cele șase echipe proprii de exploatare forestieră care sunt dotate cu toate utilajele necesare. Cu ajutorul mașinilor de transport cu macara aducem lemnul în firmă unde este decojit, după care intră în procesul de debitare. Vorbim aici de o tehnologie de ultimă generație, cheresteaua obținută este uscată în cele 12 uscătoare moderne cu o capacitate de 1.000 de metri cubi. După uscare cheresteaua intră în procesul de fabricație, iar produsele obținute se lăcuiesc, se ambalează, apoi sunt livrate la clienții externi cu care avem contracte ferme. Din exploatare rezultă lemn de mai multe esențe. Astfel, lemnul de rășinoase se prelucrează la fabrica din Jabenița, iar cel de foioase la cea din Reghin”, spune administratorul Oltean Prodlemn.

Valorificarea totală a lemnului

Altă componentă de bază a politicii duse de Tiberiu Oltean o reprezintă valorificarea totală a lemnului, „fără să se risipească nici o așchie”.

„Având o preocupare deosebită pentru valorificarea superioară a lemnului am ajuns la performanța că tot lemnul exploatat din pădure să fie prelucrat de firma noastră fără să se risipească nici o așchie. În acest scop, ambele fabrici sunt dotate cu tocătoare și linii moderne de fabricare a peleților. Toate deșeurile și rumegușul intră în acest proces având o capacitate de 4,5 tone de peleți pe oră”, spune administratorul Tiberiu Oltean.

În vederea valorificarii superioare a lemnului s-au făcut investiții în utilaje performante începând de la exploatare, ca de exemplu folosirea funicularelor.

„Acestea reduc distanța de frecare a lemnului de pământ și pietre până la rampa de încărcare. La debitare se folosesc linii de tăiere automate care permit alinierea și răsucirea bușteanului în cele mai optime poziții de tăiere. Datorită decojirii bușteanului înainte de debitare se obține cherestea fără scoarță, astfel se poate obține o uscare corespunzătoare. Uscătoarele automate asigură aburirea și echilibrarea tensiunilor interne ale lemnului printr un ciclu de uscare programat. Astfel, se evită crăparea și torsionarea lemnului. După croire, cheresteaua trece prin optimizatoaere unde se elimină dafectele și se obțin piesele la lungimi dorite cu ajutorul calculatorului care le încadrează între defectele lemnului. Piesele care au o lungime prea mică sunt introduse pe liniile automate de îmbinare în dinți, apoi după prelucrarea elementelor obținute se încleiază și se obțin panouri. Toate deșeurile se toacă și împreună cu rumegușul intră pe linia automată de peleți care este complet automatizată și este supravegheată de un singur operator. Menționez că toate aceste mașini și utilaje au fost achiziționate noi, o parte din ele fiind și cu ajutorul fondurilor europene”, a subliniat Tiberiu Oltean.

Orientare către calitate

Pentru Oltean Prodlemn, viitorul se anunță unul extrem de bine ancorat în ce privește calitatea, după cum spune chiar administratorul ei.

„Datorită ofertei noastre calitate-preț, a produselor livrate de noi, am putut să mențin același client vreme de peste 25 ani. Principala piață de desfacere este în special Germania și Austria. An de an am diversificat produsele, am crescut calitatea lor, menținând prețurile la un nivel competitiv. Producția anuală este în medie de peste 70.000 de garnituri de mobilier de grădină de mărimi și modele diferite. Pe lângă acest mobilier de grădină care se produce în special de fabrica din Jabenița, la Reghin producem semifabricate din fag pentru diferite fabrici de mobile din țară, o parte fiind exportată în China. Pentru viitor dorim să menținem calitatea superioară a produselor noastre, să le diversificăm, și să acordăm o preocupare deosebită pentru automatizarea a cât mai multe faze din procesul de producție”, declară Tiberiu Oltean.

Recunoștință la nivel județean și național

„Pentru firma Oltean Prodlemn prelucrarea lemnului reprezintă activitatea de bază, continuarea unei tradiții de familie începută încă din perioada comunistă, când lemnul era foarte greu de procurat. Datorită acestui aspect, am avut o preocupare permanentă pentru valorificarea superioară a lemnului. Printr-o tehnologie modernă, prin seriozitate și prin multă muncă am reușit nu doar să ne menținem pe piață, ci și să fim competitivi în acest domeniu al prelucrării lemnului, atât la nivel județean cât și la nivel național, lucru reflectat și în premiile obținute. Firma noastră a reușit să obțină rezultate deosebite și să se clasifice an de an pe primele locuri în Topul Județean și în Topul Național al Firmelor. În Topul Firmelor ne încadrăm în categoria ”Intreprinderi mijlocii de fabricare a mobilei” unde obținut locul 1 an de an, începând din 2002”, a punctat Tiberiu Oltean.

Alin ZAHARIE