Călare pe motoare până la vaccinare!

Motoare turate la maxim. Sâmbătă, 15 mai, a avut loc un eveniment inedit al motocicliștilor. Dat fiind contextul pandemic, pentru că nu se pot organiza parade moto, clubul târgumureșean de motocicliști Legio Maris Ride Club a decis să organizeze un marș, în colaborare cu Instituția Prefectului – Județul Mureș, prin care să promoveze vaccinarea anti-COVID-19. „Călăreții” s-au strâns în jurul orei 12.00 în parcarea de sus a Shopping City Mall din zona Tudor Vladimirescu, ieșirea înspre Calea Sighișoarei. Destinația finală? Vaccinarea, în cadrul ”Maratonului vaccinării” de la Universitatea de Medicină, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade”. În sunetul cailor putere pe două roți, amatorii de „vânt” și „asfalt uscat” au inițiat pornirea către singura sursă de terminare a pandemiei, anume vacinarea.

Motoare pentru știință

Thomas Moldovan, unul din principalii organizatori ai evenimentului, a declarat pentru cotidianul Zi de Zi că evenimentul se așteaptă a fi împărtășit de aproximativ 300 de participanți și a adăugat că motocicliștii prezenți la eveniment susțin știința vaccinării.

„Ne-am adunat să facem un meeting pro vaccinare. O campanie „Motocicliștii te vaccinează” prin care sprijinim „Maratonul vaccinării” care se va desfășura până luni dimineață la UMFST. După cum se vede, începem să ne adunăm și dorim să demonstrăm că motocicliștii contribuie la bunul mers al societății și evident, la ora actuală, cea mai bună alegere este vaccinarea. Acum nu putem să mergem la parade, la meetinguri, la întâlniri de motocicliști și atunci am zis să facem ceva, să grăbim puțin procesul acesta de vaccinare, să punem și noi umărul. Acesta a fost principalul scop al comunității de motocicliști. Pe de altă parte, campania cu vaccinarea este foarte benefică și toată lumea știe că este singurul mod de a ieși din situația asta care deja durează de mult prea multă vreme. Reprezentanții Instituției Prefectului au fost foarte deschiși când am propus acest proiect. Am găsit în doamna prefect o persoană foarte deschisă, foarte „open minded” și ne bucurăm că am ajuns să colaborăm în astfel de proiecte. Eu spun că, cu astfel de oameni, putem să mergem înainte. Estimăm undeva la 300 de motocicliști. Nu am făcut o promovare mare, dar comunitatea moto se mobilizează în astfel de situații. Sperăm că vom duce la vaccinare cât mai mulți pasageri. Avem și motociclete pe care încap mai mult de două persoane, așa că așteptăm oamenii ca împreună să putem contribui la terminarea acestei situații pandemice. Eu unul, sunt vaccinat, am avut și rapelul. Sunt gata de parade moto și de întâlniri de motocicliști”, a afirmat Thomas Moldovan.

Prefect, călare pe motor

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a venit la eveniment îmbrăcată adecvat. Aproape să nu o recunoști. Reprezentantul Guvernului în județ a participat la eveniment îmbrăcată „incognito”. Aflată pe un motor de mulți cai putere, Mara Togănel a afirmat că susține inițiativa Legio Maris Ride Club, tocmai pentru că îndrumă oamenii înspre calea științifică, anume vaccinarea.

„Ne aflăm la startul unui maraton, Maratonul Motocicliștilor, care de fapt, și ei au așteptat să facă acest eveniment. S-a nimerit foarte bine să îl combinăm cu ”Maratonul vaccinării.” Ne aflăm la Parada Motocicliștilor (meeting, pentru că nu e voie să se facă parade – n.r.) din care vom pleca în plimbare până la UMFST unde este ”Maratonul vaccinării.” Din câte am văzut, sunt câteva persoane interesate și dornice să se vaccineze într-o plimbare cu motocicleta. Am discutat cu organizatorii acestei parade (meetinguri – n.r.) și ne-am spus ce ar fi să îmbinăm utilul cu plăcutul și, iată, pe sistemul ”Haide la o plimbare, te scot la vaccinare”, să mergem și la maratonul UMFST să ducem persoanele interesate să se vaccineze pe motor. Cred că va fi o treabă extrem de interesantă și unică ”Maratonul vaccinării”, trebuie să vă spun, a mers foarte bine”, a spus Mara Togănel.

Susținere din toată țara

Printre participanții care au susținut vaccinarea (de pe motoare) s-a aflat și o motociclistă care a venit la eveniment taman din Petroșani, județul Hunedoara.

„Am venit din Petroșani special pentru acest marș. Încurajez vaccinarea. Sunt vaccinată, inclusiv cu rapel. Vin de mai multe ori pe an în Târgu Mureș. În special la întâlnirile de motocicliști particip. Tatăl meu este din Târgu Mureș, de aceea vin foarte des. Nu am venit cu motocicleta din cauza condițiilor meteo, dar am și aici motor și în Petroșani. Eu sunt călare pe motor de un an și un pic. Nu mi-aș dori să iau pasageri înspre Centrul de vaccinare maraton de la UMFST, ținând cont că am permis doar de un an și puțin”, a declarat Felicia.

Un localnic, Ciprian, a mărturisit că a venit pentru a susține capania de vaccinare.

„Am venit aici cu ocazia marșului de motocicliști și pentru a susține vaccinarea. Eu sunt vaccinat din ianuarie, aștept rapelul. Sunt vaccinat cu Pfizer. Eu de doi ani particip la astfel de evenimente, de când am permisul pentru motocicletă. Mă integrez foarte bine în grup. Toți sunt super de treabă, ne ajutăm când putem. Încă nu am pasager, dar să vedem dacă cineva dorește. Aștept”, a declarat motociclistul.

Planuri cincinale, planuri de vaccin

„Interogat” de reprezentantul Zi de Zi, Leon Ilovan a răspuns că participă la campanie tocmai pentru că are încredere în știință. Din ceea ce motociclistul a spus a reieșit faptul că știința primează, dar există momente de dubiu în care politicul intervine.

„Particip și eu la mobilizarea asta generală care, așa ca să fiu sincer, seamănă cu cincinalul în patru ani și jumătate. Avem plan la vaccinare, trebuie să îl îndeplinim. Noi suntem disciplinați. Am trăit în comunism, suntem disciplinați, construim și capitalismul cu relele lui, că cele bune încă nu le vedem. Pasiunea pentru motor e foarte veche. Din copilărie. Cred în știință, cred în vaccinare ca una din căile de scăpare de pandemie. Ceea ce nu cred, nu cred în politicianism și în implicarea prea politică în această vaccinare. Vaccinarea ar trebui să fie lăsată pe mâna doctorilor, iar politicienii să asigure cadrul. Anume, să facă spitale, ceea ce nu fac, să facă paturi pentru ATI, ceea ce nu fac. Am impresia că ei folosesc această pandemie și ca să ne scape de această pandemie, dar și ca să ne scape de partea cu energia, de păduri cu urși cu tot și alte chestii de acest gen”, a afirmat Leon Ilovan.

Tinerii, viitorul nostru

Unul dintre cei mai tineri participanți la eveniment, Horațiu, a spus că a venit pentru pasiunea sa pentru „motoare”.

„Mie îmi place foarte mult să mă uit la Moto GP. Pilotul meu preferat de acolo este Valentino Rossi. Dar în ultimele curse nu prea a câștigat și m-a dezamăgit. La motoare îmi place sunetul, îmi place că pot fi mai rapide decât o Formula 1 și unor oameni nu le este frică să se dea pe motor”, a afirmat tânărul.

În concluzie, oricare ar fi motivul pentru care pasionații de motoare au venit la eveniment, scopul final a fost și este promovarea vaccinării!

Alex PĂTRAȘCU