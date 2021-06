VIDEO: Ciprian Dobre propune refresh în PNL Mureș

Share



Avocatul Ciprian Dobre a anunțat miercuri, 2 iunie, cu prilejul unei conferințe de presă, că va candida la funcția de președinte al Partidului Național Liberal Mureș la alegerile interne care se vor desfășura în partea a doua a lunii iulie.

Anunțul avocatului care în decursul anilor trecuți a îndeplinit funcții precum cea de prefect al județului Mureș (2005-2008), deputat (2008-2012), președinte al Consiliului Județean Mureș (2012-2016) și lider al PNL Mureș a fost făcut exact în ziua în care s-au împlinit 200 de ani de la nașterea lui Ion C. Brătianu, una din personalitățile-simbol ale Partidului Național Liberal.

Critici față de rezultatele alegerilor din 2020

Ex-președintele PNL Mureș, care a lipsit din viața publică între anii 2016 – 2020, și-a început întâlnirea cu presa criticând rezultatele obținute de filiala liberalilor mureșeni la alegerile parlamentare și locale din decursul anului trecut.

”Din păcate, rezultatele filialei Mureș nu au fost strălucite. Ca să parafrazez un coleg, ne-am pomenit în alegerile parlamentare că PNL se bătea pe scorul de redistribuire, niciunul dintre parlamentari nu a reușit să strângă suficiente voturi pentru a lua un mandat plin de parlamentar, pe când acum 7-8-9-10 ani zâmbeam ironic atunci când unul sau altul dintre parlamentarii care au ajuns pe listele Senatului și-l numeam ”parlamentar de calculator”. Iată că și PNL Mureș a ajuns în această situație, de a se bate la redistribuiri”, a arătat Ciprian Dobre, care a adăugat că la alegerile locale de anul trecut liberalii mureșeni au ”pierdut consilieri județeni și primari”, respectiv că ”ceea ce a lipsit în ultimul timp a fost spiritul de echipă”.

În opinia avocatului Ciprian Dobre, ”o mare problemă a organizației și poate a partidului” a fost episodul numirilor politice de la instituții subordonate ale Apelor Române care au avut un impact puternic asupra oamenilor simpli în campania pentru alegerile parlamentare.

”Am fost pe ecranul televiziunilor și am făcut deliciul presei și al PSD-ului în plină campanie electorală”, a afirmat fostul lider al PNL Mureș care și-a arătat dezamăgirea vis a vis de faptul că la nivelul partidului ”nu s-au luat măsuri pentru asemenea situații.”

Meritocrație, competență și principii, alături de Florin Cîțu

Prezent în weekendul trecut în capitală, la lansarea candidaturii premierului Florin Cîțu la funcția de președinte al PNL, Ciprian Dobre a transmis că ”a venit momentul” ca liberalii să redevină acea echipă ”care se luptă de la egal la egal cu celelalte forțe politice din județul Mureș”.

”Cred că din nou oamenii simpli trebuie să regăsească în Partidul Național Liberal o rampă de lansare a preocupărilor și proiectelor. Probabil cu toții știți că duminică am fost la Consiliul Național al partidului nostru și am asistat la lansarea candidaturii la președinția Partidului Național Liberal a premierului Florin Cîțu. Cred că este un moment important la partidului nostru, cred, de asemenea, că Partidul Național Liberal are nevoie de un refresh, are nevoie de un ”punct și de la capăt” și chiar cred , de asemenea, că Partidului Național Liberal trebuie să i se dea o nouă direcție. Gândul și accentul trebuie să fie pe cei tineri și pe promovarea valorilor. Poate că v-am plictisit în trecut atunci când vorbeam despre meritocrație, atunci când vorbeam despre competență și despre principii. Aceste trei lucruri ne-au determinat să venim în fața cetățenilor și să spunem că ne asumăm filiala Mureș a PNL”, a punctat Ciprian Dobre.

”De fapt, despre aceste lucruri va fi competiția internă din PNL. Despre meritocrație, despre competență și despre principii. Nu putem să lăsăm principiile deoparte pentru o prietenie sau pentru combinații. Combinagii cred că trebuie eliminați din viața PNL”, a subliniat Ciprian Dobre motivele pentru care candidează pentru ”reformarea PNL Mureș”.

Mesaj către primari: sens unic către dezvoltare

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Ciprian Dobre a transmis primarilor liberali din județul Mureș mesajul de a participa împreună, pe ”sens unic”, la ”construirea României” prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență.

”Am un singur mesaj, și anume Planul Național de Redresare și Reziliență aduce aproape 80 de miliarde de euro în România. Din acești mulți bani fiecare dintre primari, fiecare dintre președinții de Consilii Județene, de primari de municipii de reședință de județ, trebuie să primească fiecare felia lui. Mesajul meu este că vom construi România cu acești bani pe care România nu i-a avut niciodată la dispoziție, împreună cu premierul Florin Cîțu. Acesta este mesajul meu, dezvoltarea, un fel de sens unic cum spunea odată doamna prefect. Dezvoltarea este sensul unic”, a punctat Ciprian Dobre.

Prefectul Togănel, optimism pentru o competiție corectă

La conferința de presă găzduită de sediul PNL Mureș au participat și Mara Togănel – prefectul județului Mureș, care deține și calitatea de membru al PNL Mureș, Alexandru György – consilier local și viceprimar al municipiului Târgu Mureș, prof. dr. Horațiu Suciu – consilier local în Consiliul Local Târgu Mureș, dr. Ovidiu Butuc, dr. Horațiu Moldovan, Victor Prodan – primarul orașului Ungheni și istoricul Cornel Sigmirean – unul dintre cei mai importanți simpatizanți ai PNL, care a reamintit audienței că împărtășește principiile liberale și este un adept al principiului meritocrației.

”Sunt convinsă că vom avea parte de o competiție frumoasă, o competiție constructivă și o competiție corectă. Îmi cunosc foarte bine colegii, îi cunosc pe toți de 16 ani de când sunt în Partidul Național Liberal, și am încredere că așa va fi. Sunt convinsă pe de altă parte că vom asista la multe proiecte și la multe propuneri de destin pentru PNL Mureș demne de un partid serios cum doresc să fie Partidul Național Liberal. Sunt un om de echipă și cred în viitorul Partidului Național Liberal”, a declarat Mara Togănel.

”Orice decizie voi lua o voi face cu gândul la binele și mai binele Partidului Național Liberal”, a completat prefectul județului Mureș.

Horațiu Suciu, candidat la șefia PNL Târgu Mureș

În cadrul aceleiași conferințe de presă, prof. dr. Horațiu Suciu și-a anunțat intenția de a candida la funcția de președinte al Organizației PNL Târgu Mureș, cu precizarea că intenția sa ”nu reprezintă un demers împotriva cuiva sau pentru cineva”, ci este ”un demers pentru revenirea la principiile care au creat și au menținut acest partid timp de 146 de ani pe scena politică românească.”

”Sunt acele principii care la nivel declarativ ne sunt dragi tuturor, sună foarte bine, dar din păcate nu le vedem aplicate în strategiile și deciziile cel puțin din acest moment. Vorbim aici despre competență, despre meritocrație, despre transparență în decizii, despre promovarea valorilor, despre sprijinirea mediului de afaceri ca și o valoare liberală și când ne uităm în jur vedem cu totul altceva”, a declarat prof. dr. Horațiu Suciu.

Alex TOTH