Eveniment științific pentru ludușeni

La sfârșitul lunii mai 2021 au ieșit de sub teascurile tipografiei University Press din Târgu Mureș două lucrări de înaltă ținută științifică în care sunt tratate două teme de mare interes pentru ludușeni, dar nu numai pentru ei. Autorii celor două tratate sunt profesorii ludușeni, doctori în științe, Antoniu Ioan Berar și Marcela Berar, două personalități ale învățământului ludușean.

Despre mișcarea Legionară din zona Luduș

Astăzi vom prezenta doar teza de doctorat (457 de pagini) „Mișcarea Legionară din zona Luduș (1929-1990). Istorie și Memorie” scrisă de Ioan-Antoniu Berarr. O prezentare exhaustivă a lucrării depășește cadrul acestui articol și ne rezumăm să spunem că în cele șase capitole, 40 de subcapitole și în anexele care cuprind memoriile lui Vasile Coman, elita dreptei românești, tabele cu legionarii din zona Luduș, precum și documente și imagini din arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Totuși, amintim doar câteva dintre temele tratate în lucrare: Originea mișcării legionare ludușene; Schimbări în structura populației; Populația românească și maghiară din Luduș; Evreii și apariția extremei drepte la Luduș; Colonizarea cu maghiari; 1 Decembrie 1918. Speranța într-o viață mai bună; Corupția din biserica tradițională; Securitatea ludușeană între anii 1953-1967; Destinele legionarilor ludușeni.

Despre teza de doctorat amintită, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, directorul Institutului de Științe Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, spune: „Lucrarea se bazează pe o bibliografie considerabilă și mai ales pe un bogat material de arhivă, în mare parte inedit”, iar teza „constituie o importantă contribuție la cunoașterea istoriei regimurilor totalitare, a extremei drepte, în primul rând, din perspectiva omului simplu, atașat fanatic de o ideologie”, demers publicistic necesar „Pentru cunoașterea complicatului secol al extremelor, a fenomenului legionar, născut într-o societate cu o mentalitate specifică lunii rurale, o mișcare care a generat numeroase victime, crime ”.

O concluzie a autorului

După o muncă titanică de documentare începută în anul 2017, după elaborarea și tehnoredactarea materialului deosbit de vast și de complex, prof. dr. Ioan-Antoniu Berar a sintetizat demersul său de a aduce în fața generației actuale o frântură din istoria noastră zbuciumată și uneori prea puțin cunoscută.

„Consider că prin reconstituirea istoriei mișcării legionare am încercat printr-o narațiune echilibrată să prezint nașterea mișcării, activitatea ei în zona Luduș, oferind șansa ca prin documente de arhivă să pot oferi detalii despre istoria extremei drepte, profilul persoanelor implicate, atât social cât și intelectual, mentalitatea membrilor, fanatismul care i-a caracterizat și viața în regimul totalitar de stânga, comunist. Prin scurte biografii, am încercat să pun în evidență personalitatea grupului de lideri locali, aflați sub o permanență supraveghere, mai ales cei care au rămas fideli crezului legionar, dar și compromisurile și colaborarea lor cu regimul comunist, cu instrumentele de tortură ale acestuia, cu Securitatea. În virtutea principiilor morale promovate de o conștiință antitotalitară, umanistă, cred că prin teza de doctorat am reușit să ofer o pagină de istorie, din perspectiva istoriei locale, care pune în evidență adeziunile, dezacordurile și modul de comportare a omului simplu în secolul extremelor”, ne-a declarat profesorul dr. Ioan-Antoniu Berar, autorul lucrării „Mișcarea Legionară din zona Luduș (1929-1990). Istorie și Memorie.”

În perioada următoare, teza de doctorat va fi prezentată profesorilor de istorie din județul Mureș, iar ludușenii vor beneficia de o prezentare în toamna acestui an.

CV de excepție

Antoniu-Ioan Berar s-a născut în Luduș, la data de 9 noiembrie 1975 și a absolvit cursurile Școlii Generale nr. 2 și ale Grupului Școlar Industrial Luduș, profil matematică-fizică. Din anul 2003 este licențiat în geografie-istorie al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. În anul 2012 a absolvit Cursul postuniversitar de reconversie profesională, specializarea biologie, iar în anul 2017 a obținut titlul de Master în domeniul Istoriei, specializarea Istorie Mondială, Sisteme și Relații Internaționale, la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, iar în anul 2020 a a devenit Doctor în istorie cu teza „Mișcarea Legionară din zona Luduș” (1929-1990). Istorie și Memorie”, la Universitatea de Medicină, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, conducător științific fiind prof. univ. dr. Cornel Sigmirean.

Din anul 1999 este profesor la Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș, fosta Școală Generală nr. 2. A obținut gradul didactic definitiv în 2005 în domeniul istoriei, gradul didactic II în anul 2009 și gradul didactic I în 2013, ambele în domeniul geografiei. A participat la numeroase simpozioane la nivel județean, național sau internațional, a publicat numeroase articole în reviste de specialitate, a contribuit la redactarea celor două ediții a „Monografiei orașului Luduș” apărute la Editura Nico (2008) și la Editura Mega în 2019. În bibliografia sa figurează cinci lucrări la care este coautor.

Din luna septembrie 2019 este încadrat ca inspector școlar pentru „Istorie și Socio-Umane” în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Ioan A. BORGOVAN