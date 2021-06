Sală de sport multifuncțională, proiect propus de elevii din Ibănești

Share



În cursul zilei de marți, 8 iunie, primarul comunei Ibănești, Dan Vasile Dumitru a avut o întâlnire cu elevii Școlii Gimnaziale din comună, prilej să intre în contact direct cu doleanțele și dorințele acestora. Printre acestea, la loc de frunte se află și construirea unei săli de sport multifuncționale, propunere înaintată oficial primarului Dan Vasile Dumitru.

„Elevii din Ibănești au demonstrat că se implică în viața comunității, că le pasă și vin cu idei și proiecte pentru comună. Pe scurt, că au viziune și sunt tineri de nădejde pentru Ibănești. Am discutat la Școala Gimnazială din Ibănești Pădure cu elevii clasei a șaptea despre o propunere pe care au înaintat-o în mod oficial Primăriei Ibănești, într-un proiect pe care îl derulează în cadrul orelor de Educație Socială. Este vorba de o scrisoare oficială prin care și-au exprimat dorința construirii unei săli de sport în comună și au venit inclusiv cu câteva propuneri pentru realizarea acesteia. Le-am prezentat demersurile pe care Primăria Ibănești le-a făcut până în prezent în acest sens și am discutat punctual toate soluțiile pe care le-au identificat.În final, am stabilit organizarea unui grup activ de lucru școală – Primăria Ibănești care să permită o comunicare directă și imediată între elevii din comună și primărie, pe tema proiectelor de dezvoltare”, a precizat primarul dan Vasile Dumitru.

