Ludușul, o forță în Skandenberg-Armwrestling

În acest an, la 20 februarie 2021 s-a înființat Federația Română de Skandenberg Armwestling, act prin care s-a făcut un pas important în dezvoltarea acestui sport care este practicat de un mare număr de tineri, băieți și fete. Primul Campionat Național a fost organizat în anul 2006 la București, după care în fiecare an s-a desfășurat câte o ediție. În acest an, onoarea de a fi gazdă ediției „2021” a revenit orașului Rădăuți, la începutul lunii iunie, unde s-au reunit la start 23 de cluburi din țară și 350 de participanți la „Mâna stângă” și 410 concurenți la „Mâna dreaptă”. Printre merituoșii participanți s-au remarcat și două cluburi din Luduș.

Clubul sportiv Edi Gym

Înființat în anul 1997 de Koloszvari Kovacs Edward, actualul președinte al Comisiei Naționale de antrenori și antrenor al lotului național, Clubul Edi Gym, prin sportivii săi, a contribuit cu peste 200 de medalii de aur, argint și bronz, Cupe și Trofee la zestrea sportivă a orașului. La ediția 2021, sportivii de la Edi Gym au cucerit 8 medalii de aur, 7 de argint și 3 de bronz, precum și 3 locuri IV. Performerii ediției au fost Mădălin Sabău – 2 medalii de aur, Dănuț Borbil (aur și argint), Andreea Bologa (aur și argint), Matei Blanka (aur și argint), Ionuț Aldea (aur și bronz), Sonia Florea (aur și IV), Alexia Olariu (2 de argint), Andrei Maier (bronz și IV). O mențiune specială pentru junioara Andreea Bologa care a cucerit și 2 medalii de argin la seniori, precum și pentru Marius Trif (ocupant al locului IV la seniori).

Koloszvari Kovacs Edward, antrenorul echipei și-a adăugat la palmaresul impresionant încă o medalie de aur și una de bronz la categoria „masters”. Prin aceste rezultate, echipa s-a clasat pe locul III național. Rezultatele meritorii se datorează sportivilor care au fost sponsorizați de Agroleg Varo, East Agro, Betfair Development, Adi și Mircea Trans, Globasig, Ro Dacia, Farmacia Sandra, Happy Serv, Urcan Grup, Tagetes, Diana Trans, Pro Nutrition.

ACS ARMS Luduș

Echipa antrenată de multiplul campion Ciprian Tapaszto a cucerit la această ediție 11 medalii: 3 de aur, 4 de argint și 4 de bronz prin 8 sportivi: Petru Melniciuc (aur și argint), Ciprian Tapaszto (aur și bronz), Aurel Melniciuc (aur), Lorena Păcurar, Ștefan Oltean și Vasile Melniciuc – câte o medalie de argint, Alexandru Bânzari – 2 medalii de bronz și Ștefan Albu – o medalie de bronz. Sponsorii echipei sunt: Poli Izo Construct, Concept 9, Bone Rul Speed, Restaurantul La Bologa, Ro Metal Dianis, Progress Gym Luduș.

Cu un total de 29 de medalii cucerite de sportivii celor două cluburi, orașul Luduș este o forță apreciabilă în Skandenberg-Armwrestling, adică în „lupta brațelor”.

Ioan A. BORGOVAN