VIDEO: Situația urșilor, motiv de protest la Reghin

Parcul Central din municipiul Reghin a fost marți, 29 iunie, gazda unei acțiuni de protest organizată de Asociația Crescătorilor de Taurine și de Ovine din Filpișu Mic condusă de Zoltan Papp. Au fost prezenți fermieri, vânători, persoane păgubite care și-au exprimat nemulțumirea față de creșterea alarmantă a atacurilor de urși înregistrate în acest an.

„Dorim să tragem un semnal de alarmă în ce privește populația de urși existentă în momentul de față care pune în pericol viața noastră, a agricultorilor, a vânătorilor, și nu numai. Această acțiune de protest s-a născut la inițiativa tuturor colegilor care ne-au sunat pentru a ne spune că nu mai pot lucra pământul datorită urșilor, iar pagubele provocate de aceștia sunt extrem de mari, lucru care se resimte foarte puternic mai ales în buzunarul fermierilor. Astfel, am decis să facem acest miting deoarece nu mai vorbim doar de pagube materiale ci de punerea în pericol a vieților omenești”, a precizat Papp Zoltan.

Acesta a punctat câteva din problemele generate de prezența urșilor în satele din jurul Reghinului. Soluționarea acestora este îngreunată de activiștii de mediu, este de părere Papp Zoltan.

„Am un dosar care vizează comuna Lunca, localitatea Logig, unde un urs a făcut mai multe atacuri, 11 la număr. Dosarul a fost depus și la Ministerul Mediului, care a încercat să ne ajute. Acest lucru nu a fost posibil din cauza ONG-iștilor, verzilor sau cum să le mai spun, mai pe scurt a celor inconștienți din punctul meu de vedere. Marea noastră speranță la fiecare alegeri este că cei aleși ne vor apăra și vor acționa pentru a ne proteja viețile noastre și ale familiilor noastre. Suntem oameni la 40-50 de ani, avem familii, copii, și vedem că nu suntem protejați, mai degrabă suntem expuși la tot felul de pericole. Copiii noștri ne ajută în ferme, și de fiecare dată mă rog la Dumnezeu să se întoarcă teferi acasă, să nu fie atacați de vreun urs. Primul ministru Cîțu trebuie să conștientizeze că acel consilier pe care îl ascultă (n.r. – Gabriel Păun) este un pericol în ce privește siguranța populației din România. Nu se poate așa ceva ca ursul să vină în oraș sau într-un sat, iar noi ce să facem, să ne mutăm în golul alpin? Vor veni și acolo după noi”, a spus Papp Zoltan.

”Cuțitul a ajuns la os”

Acesta nu a exclus organizarea unor acțiuni de protest mai ample.

„Este o vorbă, „Azi la Timișoara, mâine în toată țara”. Doar atât vă spun, pregătiți-vă, toate tractoarele, toate utilajele le vom scoate pe drum și vom protesta. Atunci să vedem ce vor face cei de sus pentru că în acest moment cuțitul a ajuns la os iar pierderile pentru fermieri sunt immense. Pe linie de federație a crescătorilor de taurine, în scurt timp vom avea o dezbatere să vedem ce pași vom face în perioada următoare. Zona Reghinului va fi promotorul acțiunilor viitoare pe care dorim să le ducem până la capăt, să trecem la acțiuni de protest, chiar blocarea de drumuri în cazul în care nu se vor lua măsuri”, a punctat reprezentantul Asociației Crescătorilor de Taurine și de Ovine din Filpișu Mic.

Apel la Constituția României

La acțiune de protest a fost prezent și Prințul Dimitrie Sturza, care l-a arătat din nou cu degetul pe reprezentantul Agent Green România, Gabriel Păun.

„Avem o Constituție în România care spune că viața omului trebuie să fie protejată. Domnul Păun de la Agent Green trece peste această Constituție, nu-i pasă de om. Tot această Constituție spune că proprietatea omului trebuie să fie respectată. Se pare că nici de acest aspect nu-i pasă domnului Păun. Prin tot ce a făcut acest om, a dorit să facă o reclamă proastă României, în condițiile în care imaginea noastră în afară este una foarte proastă, aceea că în România toți vânătorii sunt de fapt braconieri. Dacă un tip ca Păun, plătit din afară, care nu a dat nimic celor care au fost păgubiți de urs, poate să treacă peste Constituția României atunci țara noastră s-a dus, și devenim iarăși vasali cum am fost pe vremea turcilor sau rușilor”, a spus Prințul Dimitrie Sturdza.

Vocea primarilor

De semnalat prezența la acțiunea de protest și a câtorva din primarii mureșeni, printre care Márk Endre (Reghin), Dumitru Dinu Cotoi (Batoș), Kristof Jozsef (Aluniș), Kolcsár Gyula (Gornești) și Ördög Ferencz (Brâncovenești).

„Se cunoaște faptul că s-au înmulțit numărul urșilor în zona noastră precum și atacurile acestora față de om și animale. Susținem inițiativa ministrului Mediului vizavi de problema urșilor mari și periculoși. Trebuie găsită neapărat o soluție, aici trebuie să intervină cei în măsură, pentru că se înregistrează foarte multe atacuri, multe pagube”, a declarat Márk Endre.

„De la an la an se înregistrează o creștere exponențială a aparițiilor urșilor în habitatul oamenilor, o problemă extraordinar de mare, mai ales că vedem cum este pusă în pericol viața oamenilor. Sunt convins că se va găsi o soluție la această problemă. Și la noi în comuna Gornești a început să crească numărul apelurilor la 112, aproape seară de seară se semnalează apariția acestor urși. În acest an numărul a crescut alarmant, se înregistrează frecvent cazuri de animale domestice ucise de către urși”, a spus Kolcsár Gyula.

„Din păcate și comuna Brâncovenești se confruntă cu un astfel de fenomen al urșilor. Avem la primărie înregistrate un număr de 10 dosare cu pagube cauzate de către urși, la animale domestice, oi, viței, vaci”, a afirmat Ördög Ferencz.

Crescătorii de animale, terorizați

Printre cei care au avut de suferit ca urmare a atacurilor urșilor este și Bezsnei Iozsef Attila, crescător de animale rasa Angus din localitatea Aluniș.

„În fiecare an avem înregistrate pagube ca urmare a atacurilor urșilor, dar ca în acest an pot spune că a fost prăpăd. În acest an am 17 viței din care nouă au dispărut ca urmare a atacurilor de urs. Mă tem efectiv să intru în tufișuri să-i caut. Am zis că viața mea e mult mai importantă decât un vițel. Am șapte viței fotografiați sfășiați de către urs. Am depus acte pentru a beneficia de despăgubiri din partea statului pentru animalele găsite, dar pentru celelalte nu, pe cei nouă viței dispăruți nu pot face dovada că au fost atacați de urs, deși sunt ferm convins că au fost luați de către urs. Mai mult de atât, mi-e frică pentru viața mea, a familiei mele, plus că nu găsesc om care să vină să lucreze la mine, toți refuză de frica acestor urși. Consider că populația de urși este prea mare. Nu doresc omorârea lor, dar trebuiesc luate ceva măsuri”, a declarat Bezsnei Iozsef Attila.

Una din victime a fost și Dan Matei din Reghin, atacat de un urs în timp ce se afla la un schi de tură în Munții Călimani.

„Mesajul care vreau să-l transmit cu ocazia acestei acțiuni de protest este că ursul nu este un cățeluș sau cine știe ce jucărie de pluș cum își imaginează multă lume. Este una din armele cele mai mortale pe care le putem întâlni în pădure. Totodată, este degradant, inuman și înjositor ca un urs să valoreze 40.000 de euro, iar viața unui om aproximativ 10.000 – 15.000 de euro, cât acordă la ora actuală instanțele daune pe o formulă de evaluare absolut degradantă. Mi se pare înjositor ca un om să valoreze fix cât o labă de urs”, a spus Dan Matei.

Alin ZAHARIE