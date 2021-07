Proiecte în valoare de 1,4 miliarde de euro depuse de Consiliul Județean Mureș pentru Fondul de Tranziție Justă

Share



Consiliul Județean Mureș a depus la Ministerul Fondurilor Europene un pachet de propuneri care conține proiectele de dezvoltare pe care ar dori să le implementeze din Fondul de Tranziție Justă. Pachetul de propuneri conține prioritățile județului Mureș, Ministerul își va transmite opiniile și propunerile de modificare în luna septembrie către Consiliul Județean Mureș, iar acesta va modifica planurile luând în considerare aceste propuneri.

Celelalte cinci județe – Gorj, Dolj, Hunedoara, Galați și Prahova – care beneficiază de sume din Fondul de Tranziție Justă fac același lucru. Guvernul va atașa, de asemenea, planurile lor la Programul Operațional de Tranziție Justă 2021-2027, ca anexe. Ministerul Fondurilor Europene va prezenta acest proiect Comisiei Europene la Bruxelles, unde propunerile celor șase județe vor fi discutate separat.

Scopul Fondului de Tranziție Justă este de a oferi sprijin zonelor care se confruntă cu provocări socio-economice grave ca urmare a procesului de tranziție la neutralitatea climatică. Aceasta este o oportunitate excelentă, în primul rând pentru întreprinderile mici și mijlocii, deoarece acestea pot solicita finanțare nerambursabilă pentru a pune în aplicare investiții care reduc emisiile din tehnologiile de fabricație și creează locuri de muncă. „Esența acestui fond este ca tranziția către noi tehnologii ecologice să fie corectă, nu să slăbească, ci să consolideze mediul economic. Un alt lucru important este că acest fond – FTJ – nu sprijină alte tipuri de investiții mari de infrastructură, pentru asta există alte fonduri, precum Fondul Național de Recuperare și Reziliență (PNRR), diverse Programe Operaționale (POR) sau așa-numitul Fondul de Modernizare. Aceasta este o bună oportunitate de a-i ajuta pe antreprenorii mici și mijlocii să obțină finanțare nerambursabilă creând și astfel noi locuri de muncă ”, a explicat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

Județul Mureș propune cinci proiecte majore de investiții în cadrul Fondului de Tranziție Justă.

În pilonul Creșterea competitivității prin diversificarea sferei economice, de cercetare, inovare și digitalizare, județul Mureș ar construi un centru de logistică pentru a contribui la creșterea economiei județului și un centru de inovare format dintr-un centru de cercetare și date, un centru de incubatoare și un centru de evenimente multifuncțional cu 5.000 de locuri. Ambele investiții ar fi situate în comuna Gheorghe Doja. Un proiect similar a fost dezvoltat de Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie “Emil Palade” în valoare de douăzeci de milioane de euro.

În cadrul pilonului de investiții în infrastructură pentru crearea de surse de energie regenerabile și lupta pentru eficiența energetică, Consiliul Județean Mureș pregătește un proiect pentru construirea drumurilor pentru bicicliști și pentru elaborarea transportului public în Zona Metropolitană.

Combinatul Chimic Azomureș a depus, de asemenea, un proiect pentru a reduce emisiile și a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Proiectele Combinatului își propun să utilizeze o nouă tehnologie dezvoltată în Olanda pentru a produce hidrogen din surse de energie regenerabilă, și din hidrogen să producă îngrășămintele. O altă tehnologie ar fi de a injecta dioxidul de carbon în cavitățile subterane ca urmare a extracției gazelor naturale.

În cadrul pilonului Consolidarea economiei circulare, poate fi lansat procesul de curățare a iazului de batal din Târnăveni, astfel încât zonele contaminate să poată fi reconectate în ciclul economic. Tot pe acest domeniu pot fi depuse proiecte pentru dezvoltarea gestionării deșeurilor județene: creșterea ratei de colectare selectivă a deșeurilor, împăduriri, ecologizarea apelor, controlul calității aerului prin achiziționarea de echipamente.

În pilonul numit Proiecte de sprijinire a ocupării forței de muncă pe piața muncii pot fi solicitate finanțări pentru organizarea recalificării, cursurilor și instruirilor, dar este posibilă și consolidarea educației duale.

„În martie, am publicat un chestionar online pe site-ul Consiliului Județean Mureș, solicitând întreprinderilor mici și mijlocii, instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale să depună cât mai multe propuneri la Fondul de Tranziție Justă. Am primit în total 93 de propuneri de proiecte, la care s-au adăugat proiectele proprii ale Consiliului Județean Mureș și așa am totalizat solicitări de proiecte în valoare de 1,4 miliarde de euro la Fondul de Tranziție Justă”, a declarat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

În perioada următoare, Ministerul Fondurilor Europene va organiza și o campanie de informare în județul Mureș. Lista este încă deschisă, oricine poate încărca proiectul pe care l-a dezvoltat la https://docs.google.com/forms/d/1IDIOAG_kA41apoL2tYgotD7Q7-aBD3kTcoI7_iPdFYU/viewform?edit_requested=true

(Comunicat de presă, Consiliul Județean Mureș)