VIDEO, FOTO: Distracție în stil ”country” în centrul Reghinului

A devenit deja o tradiție ca ziua de duminică la Reghin să fie una dedicată familiei, sportului și mișcării. Nu a făcut excepție nici această duminică, o zi cu adevărat ”country”, cai, căruțe, plimbări în șa, tematică care a bucurat în special copiii, beneficiarii principali ai acțiunilor organizate de municipalitatea reghineană în centrul orașului în zilele de duminică.

„Și în această duminică am încercat să oferim ceva inedit pentru reghineni. Acest program de azi a fost planificat cu multe săptămâni înainte dar din păcate timpul a fost nefavorabil. Ne bucurăm că am reușit în cele din urmă să organizăm acest eveniment cu o tematică extrem de inedită și pe gustul reghinenilor. Am tot respectul pentru acești iubitori de animale, mai ales că unii dintre ei s-au întors recent dintr-o frumoasă călătorie în care au parcurs călare traseul Via Transilvanica, lucru extrem de lăudabil. Am așteptat vreme de trei săptpmâni să putem avea acest eveniment în centrul orașului, așteptare care nu a fost în zadar, doovadă succesul înregistrat, în special în rândul copiilor”, a precizat Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

”Călăreții de treabă”, protagoniștii zilei

Meritul principal al acțiunii de duminică le revine ”Călăreților de Treabă” , cei care au animat, alături de frumoșii cai, centrul orașului preț de câteva ore.

„Am fost contactați de către cei de la Primăria Reghin care ne-au spus dacă dorim să facem pentru copilașii din oraș un gest frumos, să-i ducem câte o tură prin centru călare. Am zis de ce să nu facem un bine pentru copiii orașului, să se bucure și ei de prezența acestui frumos animal care este calul. Este un moment care le aduce copiilor o bucurie imensă, mulți dintre ei locuiesc la bloc și nu au ocazia să fie urcați vreodată pe cal. Caii care îi aducem la astfel de evenimente sunt blânzi, toți caii din grup sunt obișnuiți cu prezența oamenilor. Cel puțin în cazul calului meu pe nume Doru, îi plac enorm de mult copiii. Este foarte atașat de copilul meu, mereu îl drăgălește, îl iubește, nu are nicio problemă cu interacțiunea umană”, a precizat Roxana Vișinescu.

De pe Via Transilvanica, în centrul Reghinului

Doi dintre ”Călăreții de treabă” s-au întors recent dintr-o minunată aventură, parcurgerea călare a traseului Via Transilvanica.

„Având în vedere călătoria care am făcut-o pe Via Transilvanica, este destul de obositor pentru cai, nu au avut decât câteva zile de repaos. Pot spune că am avut parte de o experiență unică în viață pot spune. Am făcut undeva la peste 200 de kilometri călare. Revenind acasă, ne-am gândit ce lucru frumos face primăria aici la Reghin, ce bucurie poate să aducă acești cai copiilor și am zis că nu puteam refuza invitația lor de a fi prezenți în centrul orașului”, a declarat Dana Cătălin, prezentă în centrul Reghinului alături de calul Spirit.

Caii aleși pentru astfel de eveninenre au făcut deliciul celor mici, adevărați călăreți preț de câteva clipe în centrul Reghinului.

„Fiecare dintre noi avem caii noștri pe care îi cunoaștem destul de bine. Au fost cai de echitație, au plimbat copii, și nu puteam onora acest eveniment dacă nu erau niște cai blânzi. Copiii au reacționat foarte tare, i-am văzut extrem de fericiți. Au fost copiii foarte mici pe care i-am plimbat cu caii, chiar și de un an și șase luni, simpatici, cu suzeta în gură s-au bucurat de această experiență. Ei se bucură foarte tare de aceste animale, chiar dacă ele la prima vedere par mari, sunt mereu pe placul copiilor. Vom veni de fiecare data când vom fi chemați pentru astfel de evenimente, mereu vom răspunde prezent cu tot dragul”, a precizat Dana Cătălin.

Urmează ”Love Reghin Day&Night”

Pentru municipalitatea reghineană urmează un nou hop de trecut, prima ediție a evenimentul ”Love Reghin Day&Night” care va avea loc la Pădurea Rotundă în perioada 23-24 iulie.

„Țintim deja weekendul viitor, ne pregătim pentru ”Love Reghin Day&Night” . Avem emoții, e firesc acest lucru, dat fiind faptul că suntem la prima ediție, dar sperăm să fie o reușită iar timpul să țină cu noi”, a subliniat primarul Márk Endre.

Alin ZAHARIE