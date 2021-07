La Centrul Medico-Social Deda, îngrijirea medicală, îmbinată armonios cu asistența social

Share



Centrul Medico-Social Deda îmbină armonios două componente, cea de îngrijire medicală și asistența socială, aspect care îi conferă o unicitate aparte în peisajul medical din județ. Despre activitatea centrului ne-a vorbit Mircea Scridon, director al Centrului Medico-Social Deda începând cu ianuarie 2018.

Reporter: Ce servicii oferă Centrul MedicoSocial Deda?

Mircea Scridon: Dispunem de 40 de locuri de cazare în camere cu 2-3 paturi, dotate cu mobilier nou și funcțional pentru nevoile fiecărui rezident. Ca și servicii, centrul oferă servicii medicale – medic de medicină generală, colaborare cu medici specialiști, supraveghere medicală 24 de ore din 24, servicii de îngrijire personală – toaletarea rezidenților, asistarea la servirea mesei, frizerie, coafor, manichiură, pedichiură, asistarea rezidenților în activități zilnice, precum și servicii sociale – informare și consiliere privind drepturile sociale, acompanierea în scopul prevenirii și combaterii izolării sociale, procurarea de acte de identitate. Mai exact, este vorba de un centru de îngrijire și asistență socială, începând de la tratamente medicale până la îngrijirea persoanelor. Nu putem îngriji persoane agresive. Nu avem condiții de siguranță extremă cum sunt la centrele pentru boli psihice, dar în schimb avem în îngrijire și persoane cu demențe ușoare. La fel, avem grijă de oameni normali ca la un cămin pentru persoane vârstnice care sunt perfect funcționali și care trebuiesc ajutați foarte puțin.

Rep.: Cine formează personalul Centrului Medico-Social Deda?

M.S.: Suntem 20 de persoane, dintre care 10 infirmiere și îngrijitoare, doi bucătari, în condițiile în care oferim trei mese calde pe zi, un fochist, post extrem de important dacă dorim să asigurăm condiții cât mai ok, fapt pentru care a fost achiziționată în 2018 o centrală termică performantă. Mai avem un contabil, cinci asistente, un medic și directorul.

Rep.: Mai există în zonă astfel de centre?

M.S.: Cu un asemenea specific, centrul din Deda este singurul din județul Mureș. Apropiat de noi sunt centrele gen Brâncovenești unde sunt îngrijiți cei cu boli psihice și care oferă servicii aproximativ ca și ale noastre, doar că ei sunt strict pe parte psihică, plus că ei aparțin de Direcția de Asistență Socială, în schimb noi aparținem de Primăria Deda.

Rep.: Cum pot apela beneficiarii la serviciile centrului?

M.S.: Există un site, www.centrulsocialdeda. weebly.com, o adresă de Facebook, Centrul Medico-Social Deda, o adresă de e-mail, spital.deda@yahoo.com, precum și un număr de telefon, 0265-556.313, unde putem fi contactați și unde putem oferi mai multe detalii legat de serviciile pe care le oferim. Pe online e mult mai simplu, plus că nu mai e nevoie de prezența fizică. Este o comisie care în funcție de locurile disponibile selectează persoanele care pot fi îngrijite la centrul nostru. Principala condiție este să fie locuri libere. De exemplu, în acest moment avem un loc liber și nu avem nicio cerere. E ceva inedit, de regulă când apare un loc liber aceste se ocupă destul de repede. De obicei, pe timp de vară mai există locuri libere în cadrul centrului datorită faptului că oamenii se mai descurcă pe acasă, cu un vecin, un prieten sau o rudă. Începând cu perioada de toamnă se cam aglomerează, cererile încep să fie mai multe, iarna fiind mult mai greu acasă. Mai e și un alt aspect, centrele DGASPC la momentul de față sunt în proces de restructurare, iar atunci pentru noi cererile sunt cu atât mai multe.

Rep.: Cine poate apela la serviciile centrului?

M.S.: Persoane vârstnice și persoane bolnave cu boli cronice. Acesta este specificul nostru. Nu suntem limitați doar de vârstă, avem la noi o persoană de 23 de ani, ea fiind bolnavă, este la noi la centru. Taxa plătită de beneficiar pe lună este de 1.850 de lei. Ea include serviciile necesare, începând de la masă, cazare și partea de îngrijire medicală. Taxa nu include medicamentele care se prescriu pentru rezidenți.

Rep.: Cum ați resismțit perioada de pandemie?

M.S.: Ca pe toată lumea, pandemia ne-a afectat și pe noi în ideea în care familia nu a mai putut să-și viziteze pe cel găzduit de noi, fapt pentru care a trebuit intervenit cu alte servicii, în condițiile în care la aceste persoane depresia se instalează destul de ușor în momentul în care pierde legătura fizică cu familia. Se simt izolați, se simt marginalizați. Au fost perioade grele, în special în perioada Paștelui de anul trecut când personalul a trebuit să stea efectiv izolat cu beneficiarii în interiorul centrului. A fost greu de ținut sub control situația până la vaccinarea beneficiarilor, marea majoritate dintre aceștia având o imunitate slabă. În caz de infectare rata de mortalitate era undeva la 80%. Cu măsurile care le-am luat am reușit să trecem peste această pandemie, nu am avut cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2. După vaccinare, stresul a scăzut în rândul beneficiarilor. Norocul nostru este că Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică ne decontează tot ceea ce înseamnă material dezinfectant. La fel, am avut parte de donații. În primăvara anului trecut o persoană din Cluj stabilită în China ne-a ajutat cu partea de măști, la fel cum a făcut-o și Direcția pentru Asistență Socială. De asemenea, Crucea Roșie ne-a ajutat cu mănuși, alimente. Altfel era destul de greu să ne descurcăm.

Rep.: Ce investiții preconizați pentru perioada următoare?

M.S.: Centrul Medico-Social Deda a luat ființă prin transformarea fostului Centru de Sănătate Deda printr-o hotărâre a Consiliului Local Deda. Cândva acest centru a funcționat ca și spital. Clădirea în care ne desfășurăm activitatea necesită anumite modernizări, aspect care l-am discutat și cu doamna primar a comunei Deda, Lucreția Cadar. În acest sens, dorința noastră este să accesăm un proiect pe fonduri europene astfel ca acest centru să fie modernizat de la A la Z. El a mai fost modernizat dar nu total, clădirea fiind construită în anul 1980. Proiectul este într-un stadiu în care poate fi aplicat, trebuie găsită doar linia de finanțare pentru astfel de investiții. Sperăm ca în cursul anului 2022 să apară o posibilitate prin care să putem accesa fonduri pentru modernizarea acestui centru.

Rep.: Există posibilitatea unei clădiri noi, sau doar modernizarea celei existente?

M.S.: Este foarte greu să vorbim de o clădire nouă. Din punct de vedere sanitar suntem considerați ca și secție de neurologie. Ca atare, circuitele și toate autorizațiile sunt foarte greu de făcut, iar altă clădire nu o poți modifica la standardele actuale. Centrul funcționează în această clădire pentru că ea a fost concepută ca și spital astfel s-a putut adapta. Pe viitor dorim să ne extindem. În clădire avem și medicii de familie care în momentul finalizării dispensarului medical uman din Deda vor pleca, iar în clădire va funcționa doar Centrul Medico-Social. Noi ne desfășurăm activitatea la parter și la etajul 2, iar după ce va fi finalizat dispensarul vom funcționa și la primul etaj. Acest lucru va duce la mărirea numărului de locuri pentru beneficiari.

A consemnat Alin ZAHARIE