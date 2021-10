De la fotografie la pedagogie. Interviu cu Alexandra Călinescu

Share



Palatul Copiilor Târgu Mureș organizează în fiecare an un Cerc Foto, unde elevi din clasa I până în clasa a XII-a se întâlnesc săptămânal, aduși laolaltă de pasiunea pentru fotografie. Alexandra Călinescu este profesorul titular al Cercului Foto cu începere din anul 2018. De asemenea, este absolventă a Universității de Artă și Design Cluj Napoca, secția Foto-Video Procesare Computerizată a Imaginii, promoția 2004 și urmează în prezent un doctorat în Artele Spectacolului în cadrul Universității de Artă din Târgu Mureș.

Cu scopul de a descoperi mai multe detalii despre eforturile artistice și pedagogice din cadrul cercului de fotografie, am invitat-o pe Alexandra Călinescu să ne răspundă unor scurte întrebări.

Reporter: Când ați descoperit pasiunea pentru fotografie?

Alexandra Călinescu: Pasiunea pentru fotografie am descoperit-o în clasa a XII-a, când am primit primul aparat foto, pe vremea aceea pe film. Am avut norocul să cunosc studenți de la secția foto din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj Napoca și datorită lor am învățat să fac fotografie, să developez filmele și să realizez fotografiile alb negru cu aparatul de mărit, înainte de a da examen la facultate. Practic pentru o vreme, în clasa a XII-a, am acaparat una din cele două băi din casă, transformând-o în cameră obscură. Acolo petreceam jumătate de zi, experimentând, învățând din greșeli și încercând să-mi îmbunătățesc tehnica.

Rep.: Ce surprinde fotografia și nu o surprinde ochiul liber?

A.C.: Fotografia este o formă a artei. La fel ca și pictura, grafica sau sculptura, fotografia creează o imagine văzută din perspectiva autorului ei. Atunci când fotografiezi, oferi o reprezentare a lumii așa cum o vezi tu, fotograful. Fotografia îți pune la dispoziție un mod diferit de a „vorbi” și de a te exprima. Culorile, contrastele, diferitele compoziții foto sunt doar câteva din modalitățile prin care poți spune povești prin imaginile tale, într-un mod care uneori depășește cuvintele. Atunci când facem o fotografie, ne putem gândi că facem ca timpul să „înghețe”, permițând altcuiva să se bucure de acel moment în toate detaliile, iar momentul surprins de noi va dura pentru totdeauna. Practic prin fotografie ai la dispoziție un limbaj universal, înțeles de oricine. Elevilor mei le spun la începutul fiecărui an că fotografia îi va învăța să vadă lumea altfel decât o vedeau până atunci, și atlfel decât o vede majoritatea lumii. Pentru că își vor antrena ochii să remarce detaliile, să privească lumea din jur din diferite unghiuri, să vadă frumusețea sau ineditul acolo unde alții nu le remarcă. Fotografa de origine americană Dorothea Lange spunea că „aparatul de fotografiat este un instrument care îi învață pe oameni să vadă fără un aparat”.

Rep.: Cum te ajută în evoluția meseriei de fotograf spiritul proaspăt al elevilor tăi?

A.C.: Fiecare dintre noi vedem lumea în felul propriu; de exemplu dacă cinci oameni fotografiază același lucru, cu aceleași mijloace tehnice, vor avea ca rezultat cinci fotografii diferite. Iar faptul că în fiecare zi pot vedea cum elevii își pun la lucru imaginația, mă inspiră și mă ține în același timp conectată la tot acest flux creativ.

Rep.: Ce vă motivează în lucrul cu tinerii elevi?

A.C.: Entuziasmul lor, când descoperă sau învață încă un lucru nou pe care îl pot aplica în continuare. Eu mă consider norocoasă pentru că fiind o activitate extrașcolară, la cercul foto vin doar elevii care sunt pasionați de acest domeniu. În fiecare an, am atât elevi noi, care vin pentru prima dată la curs, precum și elevi care se întorc deja, în 2021, pentru al treilea și al patrulea an consecutiv. Lucru care mă bucură și mă motivează în același timp să fiu la înălțimea așteptărilor lor, pentru a le menține viu interesul pentru fotografie și, de ce nu, pentru a le oferi poate o cale de urmat pentru viitor.

Rep.: Ce ar trebui să știe elevii înainte de a se înscrie? Au nevoie de aparatură?

A.C.: Elevii pot veni la curs fie cu aparatul foto, fie cu telefonul mobil, în funcție de ce au la dispoziție. Eu le pun la dispoziție un aparat pe care pot învăța și exersa setările manuale pe măsură ce le aprofundăm la curs.

Rep.: Ce pot învăța la acest curs și nu pot descoperi ei, pe cont propriu?

A.C.: În primul rând aici primesc informația sistematizată și ordonată cronologic. Sigur că oricine poate învăța din diferite tutoriale cum să folosească aparatul foto pe modul manual sau cum să editeze pe telefon imaginile. Dar la Cercul Foto, pe lângă setările manuale, învață și care sunt regulile de compoziție pe care trebuie să le folosească dacă vor ca fotografiile lor să iasă în evidență, cum să încadreze, ce să cuprindă în cadru și ce să lase afară, primesc în fiecare oră o temă pe care trebuie să o realizeze, care include elementele de teorie studiate anterior, și, nu în ultimul rând, primesc feedback direct pe imagini, în timpul orei. Asta înseamnă că primesc tema, fac o serie de fotografii, ne uităm împreună peste ele, reținem ce e bine și ce trebuie corectat, altfel încât la întâlnirea de ora viitoare vor avea deja în minte feedbackul din ora aceasta, putând astfel să aibă o evoluție reală pe parcursul unui an școlar. Și să nu uităm colectivul, una e să înveți singur de pe internet și alta e să ai o grupă de colegi cu aceleași preocupări ca tine, cu care petreci două ore pe săptămână, legând în mod inevitabil și prietenii noi.

Rep.: Ce alte detalii ați mai putea oferi referitor la desfășurarea activitățior în anul școlar care a început, din perspectiva Clubului de Fotografie?

A.C.: „Învață să vezi lumea alfel!”, este motto-ul nostru. Orele se desfășoară pe grupe de vârstă: clasele I-IV, V-VIII, IX-XII precum și o Grupă de Performanță. Întâlnirile au loc atât la sediul Palatului Copiilor cât și în natură, în centrul orașului sau în cetate și durează 100 de minute. Cursurile Cercului Foto sunt singurele cursuri gratuite din oraș.

– Pentru înscrieri se poate accesa acest link: https://forms.gle/ZSqzccaWjiQzhMZj8

– Linkul expozitiei virtuale cu lucrările elevilor realizate în anul școlar 2020-2021, în pandemie: https://sites.google.com/view/fotocineclubpcms

– Pagina de Facebook a Cercului: https://www.facebook.com/FotoCineclubTgM

– Pagina de Instagram a Cercului: https://www.instagram.com/fotocineclub_pc_tg.mures/

A consemnat Mălina MORARU