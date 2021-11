Ion C. Brătianu omagiat la Târgu Mureș

Holul mare al Primăriei municipiului Târgu Mureș a găzduit miercuri, 24 noiembrie, vernisarea unei expoziții de carte, eveniment la care Biblioteca Județeană Mureș, prin directorul Monica Avram, a participat cu expunerea a peste 30 de cărți din colecțiile Bibliotecii, unele dintre acestea fiind semnate de membri ai celebrei familii liberale Brătianu, dar și cărți ce descriu familia Brătianu, semnate de alți autori.

Cărți de mare valoare

Expoziția face parte dintr-un eveniment amplu ce se desfășoară sub egida celor 200 de ani de la nașterea lui Ion C. Brătianu. Vernisajul va putea fi vizitat până în data de 1 decembrie 2021, după care, așa cum directorul Monica Avram a îndemnat pasionații de istorie și numai, doritorii pot împrumuta cărțile pentru lectură, de la Biblioteca Județeană Mureș.

„Ne bucurăm sa fim astăzi parte dintr-un eveniment deosebit, și când spun deosebit mă gândesc la faptul că nu se întâmplă foarte des ca o aniversare rotundă să fie trăită așa cum se întâmplă astăzi, mai exact sub genericul celor 200 de ani de aniversare, să spunem, a Brătienilor, Biblioteca Județeană Mureș s-a alăturat inițiativei Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai” și Primăriei Târgu Mureș, contribuind la organizarea acestei zile cu o expoziție de carte. Pentru câteva zile, târgumureșenii pot vedea o expoziție organizată într-un moment de două ori festiv. Pe de o parte este vorba de aniversarea Brătienilor iar pe de cealaltă parte această aniversare este exact în mijlocul sărbătorii Bibliotecii Județene Mureș, „Philobiblonul 2021”. Iată așadar o coincidență mai mult decât fericită. Expoziția de azi este una foarte interesantă atât prin vechimea ei, cea mai veche carte care poate fi văzută aici a fost tipărită la 1912 dar este interesantă și prin diversitatea tematicilor abordate. Avem în egală măsură „Carte de Istorie”, avem în vedere, de exemplu „Adunările de stări în Europa și în Țările Române în Evul Mediu”, avem „O enigmă și un miracol istoric Poporul român”, celebra monografie dedicată Mării Negre dar avem și „Bugetul” gândit sau analizat de Vintil Brătianu. Nu în ultimul rând, dincolo de scrierile semnate de Brătieni, Ion I. C. Brătianu, Vintilă Brătianu, Gheorghe Brătianu, am ales și câteva cărți scrise de alții despre familia Brătianu. Mă gândesc la Ion Scurtu, Sabina Cantacuzino, de ce? Pentru că dincolo de scrisul istoric al celor din familia Brătianu trebuie să înțelegem și felul în care a fost construită această familie, felul în care s-a dezvoltat această familie dând atât de multe personalități care au marcat momente esențiale, momente cheie din istoria românilor. Înțelegând contextul, înțelegem mentalitatea, felul în care percep lucrurile și înțelegem de ce s-au implicat în evoluția istorică a poporului român. Așadar peste 30 de cărți din colecțiile bibliotecii care ne duc înapoi pas cu pas spre ce a însemnat familia Brătianu, importanța ei în istoria culturii și a poporului român”, a declarat Monica Avram.

Simpozion online

Printre participanți la eveniment s-au numărat și Mara Togănel, prefectul județului Mureș și Alexandru Gyorgy, viceprimar al municipiului Târgu Mureș. În continuarea vernisajului, Sala mare a Primăriei a găzduit simpozionul național “Liberalismul și triumful democrației. 200 de ani de la nașterea omului politic Ion Brătianu”, având ca invitați istorici de la instituții de cultură și știință de la universități din București, Iași și Târgu Mureș.

Moderatorul conferinței, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, a luat cuvântul pentru a explica importanța sărbătoririi acestui eveniment cultural și politic deopotrivă.

„Mă bucur că Instituția Prefecturii este prezentă alături de noi, o salut pe doamna prefect Mara Togănel, mă bucur că Primăria orașului Târgu Mureș este prezentă și a fost implicată în organizarea acestui eveniment dedicat lui Ion C. Brătianu, una din marile personalități ale vieții politice românești, care s-a născut acum 200 de ani. Un om despre care se poate vorbi foarte mult, s-a scris foarte mult. Vreau să vă spun într-un cuvânt că fără el nu se poate scrie istoria secolului al nouăsprezecelea, nașterea națiunii române și nașterea Statului român nu poate să evite figura lui Ion Brătianu. Gândiți-vă doar la simplul fapt că din 1876 până în 1888 a fost prim ministru al României. Nimeni nu a deținut o funcție atât de importantă în stat atât de mulți ani, și că în timpul lui, România a devenit o țară independentă, el a fost artizanul intrării României în război și al a reprezentat România la Congresul de la Berlin din 1878. Sunt multe lucruri despre care am putea vorbi acum, dar în primul intenția noastră a fost să reactualizăm marile figuri ale vieții politice, o mare fugură a liberalismului românesc pentru că România s-a creat pe un proiect liberal, de la Unire la Independență și în Marea Unire din 1918. El aparține Patrimoniului Național și este un respect față de noi înșine în fond, aducând în fața dumneavoastră, a iubitorilor de istorie, o figură precum a fost Ion C. Brătianu, creatorul unei dinastii unice în istoria românilor care, aș spune, 100 de ani a condus destinele acestei țări”, a precizat prof. univ. dr. Cornel Sigmirean.

Din cauza situației pandemice, simpozionul s-a desfășurat în regim online.

Simpozion

Mălina MORARU