Trei mureșeni, Senatori ai Cărților

Share



Biblioteca Județană Mureș a sărbătorit în luna noiembrie Philobiblon 2021. Printre activiățile de valoare desfășurate în zilele de celebrare, un moment special s-a consumat vineri, 26 noiembrie, în Sala Documentară, și anume decernarea distincțiilor Pro Libro Senator. Laureații din acest an au fost Ștefan (Tety) Boros și Aurel Rațiu, iar eleva Alexandra Bordaș a fost laureata distincției Pro Libro Spe, ce se adresează „tinerilor senatori ai cărții”.

„Așa cum ne-am obișnuit, conform tradiției, este momentul în care, sub genericul „Pro Libro Senator”, și de câțiva ani și „Pro Libro Spe”, Biblioteca Județeană conferă distincțiile ei cele mai înalte unor colaboratori, unor apropiați ai bibliotecii, unor prieteni dragi care prin activitate, prin felul lor de a fi prin oamenii care sunt, au fost lângă bibliotecă, au adus contribuția lor intelectuală și prietenească la dezvoltarea bibliotecii și au devenit constante ale vieții noastre de zi cu zi. Laureații din acest an nu au fost o alegere deloc întâmplătoare”, a afirmat Monica Avram, directoarea Bibliotecii Județene Mureș.

Mintea are nevoie și de mișcare

Pentru jurnalistul sportiv Aurel Rațiu a fost rostit Laudațio de către prietenul și colegul de facultate Viorel Negreanu, care ne-a lăsat să aflăm că laureatul s-a născut în 31 martie 1950 la Sărmășel, în județul Mureș, unde a și început călătoria sportului, fiind membru al echipei de volei a liceului, echipă ce devenea mai târziu campioană națională la juniori. Mai apoi a urmat cursurile Facultății de Educație Fiziă și Sport din Târgu Mureș. A profesat ca antrenor de volei la Clubul Sportiv Școlar din Târgu Mureș iar mai apoi devine redactor la Radio România Târgu Mureș, unde își desfășoară activitatea până la pensionare. În iunie 2021, Aurel Rațiu și-a lansat cartea numită „Mică encilopedie a sportului mureșean”, în cadrul Bibliotecii Județene Mureș.

„Un mare filozof francez spunea, mai ales acum în timp de pandemie, că în aceste zile omul are nevoie de două obiecte de strictă necesitate… de hrana fizică, de pâine și de carte, de hrană spirituală. Medicii au venit apoi și au completat acest gând și mai ales acum că omul are nevoie, pe lângă pâine, pe lângă hrana spirituală, că omul are nevoie și de mișcare. Orice profesor de educație fizică și sport, un antrenor știe să explice de ce este nevoie de sport în viața noastră cotidiană… pentru că, creierul, computerul nostru să funcționeze normal. Îi mulțumesc doamnei director Monica Avram, domnului Dimitrie Poptămaș care a inițiat această acțiune în urmă cu ani de zile”, a afirmat Aurel Rațiu.

Adept al umorului desenat

Cel de-al doilea laureat, Ștefan (Tety) Boroș, a fost prezentat de fiul său, Olimp Boroș, care a enumerat câteva dintre multele realizări profesionale ale caricaturistului cunoscut sub pseudonimul Tety Boroș. Tedy Boros și-a făcut debutul în „Steaua Roșie”, actualul ziar „Cuvântul Liber”, în anul 1970, și a publicat peste 1.500 de caricaturi atât în țară cât și în străinătate. A participat de-a lungul anilor la numeroase expoziții naționale și internaționale, obținând peste 30 de premii. Cea mai recentă expoziție semnată de Tety Boros a fost inaugurată la 30 ianuarie 2019 la parterul Bibliotecii Județene Mureș, poartă numele de ”Tety Collection & Cartoon Expo” și poate fi vizitată și în prezent.

„Deoarece noi, caricaturiștii, suntem adepții umorului desenat și nu al cuvintelor, la vorbe și promisiuni se pricep mai bine politicienii, eu am să fiu scurt și la obiect. Multumesc înainte de toate familiei mele care m-a susținut și este alături de mine în tot ceea ce fac. Sunt deosebit de onorat să primesc această distincție specială pe care o adaug cu mândrie colecției mele de premii și diplome primite de-a lungul anilor. Vă mulțumesc tuturor”, a mărturisit Ștefan (Tety) Boros.

Cu pași mari spre universul poeziei

În anul 2015 Biblioteca Județeană Mureș, a inaugurat o nouă serie de distincții și anume „Pro Libro Spe” ce se acordă unor tineri valoroși. Anul acesta, disticția specială a fost oferită Alexandrei Bordaș, elevă în clasa a XII-a a Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, al cărui Laudațio a fost rostit de profesoara Anca Blaga. Astfel, am aflat că Alexandra Bordaș este o împătimită a literaturii, transformându-se „dintr-un cititor inocent într-unul pragmatic apoi într-unul reflexiv pentru a atinge mai apoi cea mai sensibilă treaptă, acea a cititorului care încearcă și reușește să devină autor”. Din anul 2017 este membru al Cercului de lectură și scriere creativă din cadrul Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian”. Din 2020 a devenit co-autor al volumului colectiv „Sertarul invizibil” publicat la „Casa de Editură” Mureș.

„Sunt complet măgulită de această distincție „Pro Libro Spe”. Fiecare vers scris, fiecare contemplație existențială și fiecare pagină citită mi-au creat un drum predestinat, un pot deja construit spre lumea artei în care voi putea participa la metamorfoza micilor cititori în mari artiști. Dragostea pentru poezie a dat naștere unei noi iubiri, iubirea de împărtășire a frumosului. Această iubire ființează în cadrul vieții unui îndrumător metafizic, profesorul. Astfel sufletul mic al unei fetițe ce auzise de Bacovia de la fratele ei mai mare, incapabilă să perceapă goliciunea eului poetic, vă mulțumește. Fata neînțeleasă din adolescență care se putea devoala în sfârșit fără constrângeri, vă mulțumește. Eu cea de acum, indiferent de amalgamul de versiuni din mine, vă mulțumesc profund pentru prilejul de a mă numi scriitor”, a mărturisit, cu emoție, Alexandra Bordaș.

Mălina MORARU