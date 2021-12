Ansamblul ”Mureșul”, o familie hărăzită

Share



Spre finalul unui an dificil pentru instituțiile de cultură, Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” din Târgu Mureș trage linie și privește cu mulțumire spre activitățile reușite în anul precedent, și cu o speranță către viitor. În pragul sărbătorilor de iarnă, echipa de dansatori, soliști, colindători, instrumentiști se pregătesc pentru a aduce bucurie încă o dată spectacorilor fideli așa cum, de altfel, aceștia i-au obișnuit de-a lungul anilor. Am povestit despre marea familie a Ansamblului ”Mureșul” cu Teodor Țogorean, coordonator al secției române și director adjunct al instituției.

Reporter: Cine este Teodor Țogorean? Ce ne puteți împărtăși despre dumneavoastră?

Teodor Țogorean: Sunt fiul lui Teodor și al Emiliei din satul Răzoare, comuna Miheșu de Câmpie, provin dintr-o familie de cântăreți bisericești, familia Velcheranilor. Toți frații mamei mele sunt cântăreți de strană. De mic copil am cântat și eu la strană, din clasa a noua, atât la Biserica din Nazna cât și Biserica de Piatră din Târgu Mureș timp de 20 de ani. Cântecul religios e alinare pentru suflet și acolo mi-am găsit liniștea și norocul meu pentru că este lucru mare să duci mai departe atât cântecul religios cât și cântecul popular… bineînțeles că Ansamblul ”Mureșul” e familia noastră a tuturor. M-am străduit ca să respect ceea ce m-au învățat cei dinaintea mea și aici aș vrea să îl pomenesc neapărat pe domnul director Titi Boantă care a fost directorul Ansamblului 20 de ani și care m-a ajutat foarte mult, m-a promovat, m-a încurajat, este omul care m-a adus la Ansamblu și îi mulțumesc pe această cale. Fie voia Domnului să îl așeze cu sfinții, să îl odihnească în pace că a fost un om extraordinar. Am fost alături de dânsul, vă închipuiți dumneavoastră, la toate evenimentele unde era invitat și mă refer la întâlnirile cu ansamblurile profesioniste din țară. Am fost în Banat, Sibiu, Baia Mare, unde am avut foarte multe lucruri de învățat pentru că acolo unde se adună directori de ansambluri se povestește despre ce avem de făcut mai departe. Folclorul târgumureșean a fost și este pe mâini bune. Aș dori să îi mulțumesc și domnului director actual, Barabási Attila-Csaba, pentru că împreună facem lucruri minunate, m-a susținut foarte mult. Eu coordonez secția română, domnul Barabási Attila-Csaba coordonează secția maghiară, dar este managerul Ansamblului și este un om care pune foarte mult suflet.

Rep.: Puteți spicui câte ceva despre activitatea foarte amplă pe care o desfășurați? Cum a trecut acest an guvernat de restricții și tot alaiul pandemiei?

T.T.: Ansamblul ”Mureșul” din 1990 se înființează cu două secții, cea română și cea maghiară și aparține de Consiliul Județean Mureș. Iar Ansamblul s-a constituit în anul 1956. În repertoriul ansamblului se găsesc atât învârtite de pe Mureș, Târnave, Câmpie, ceardașul de pe Valea Nirajului, jocurile din Câmpia Transilvaniei, și am avut norocul ca alături de noi să fie marele maestru Marin Barbu care a pus în scenă foarte multe coregrafii din alte zone ale țării, din Dobrogea, Oltenia, Banat, Moldova, Bihor, și este alături de noi. Dumnealui ne-a invitat la un spectacol foarte frumos din 2018 la Sala Palatului din București unde au fost peste 4.000 de oameni în sală. A fost o reușită totală pentru Ansamblu, am fost primiți cu atâtea aplauze și îi mulțumim pe această cale maestrului Marin Barbu. A fost un an foarte foarte bun, cu toate că a fost pandemia. Noi am respectat toate regulile care s-au impus de DSP cu distanțare, cu mască, cu tot ce ni s-a spus. Am avut un număr foarte mare de spectacole, 115 mai exact, desfășurate de secția română și secția maghiară. Aș vrea să vă spun că am început spectacolele din 2021 chiar de Sfântul Ioan Botezătorul din 7 ianuarie, unde am prezentat spectacolul „La casa de gospodari”, un spectacol frumos. Cei care au venit la spectacol au respectat restricțiile impuse, cu distanțare, cu mască și cu numărul de persoane care s-a impus. Am continuat, și vreau să amintesc câteva dintre spectacolele mari. În 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale am avut spectacolul care s-a numit „Sara pe deal” unde l-am avut alături de noi pe îndrăgitul actor Rudy Moca ce a recitat din poeziile lui Eminescu, s-au cântat cântece din poeziile lui Eminescu. A fost o seară minunată. Am continuat apoi de Mica Unire, în 24 ianuarie unde am avut invitați soliști cunoscuți din județul Mureș care ne-au încântat împreună cu solistele ansamblului pe care vreau să le pomenesc: doamna Leontina Pop, Dorina Oprea, Dorina Grad, Maria Sântean Faghiura, Maria Neag. Am continuat apoi cu spectacolele de 8 martie la Palatul Culturii, „Mândruță de dragul tău” pentru că era ziua femeii și datorită numărului mare de persoane care au vrut să vină la acest spectacol am reluat spectacolul și pe 9 martie la Sala Ansamblului Profesionist ”Mureșul.” Am avut un proiect foarte frumos cu solistele ansamblului unde fiecare solistă a invitat tineri interpreți sau prieteni și au fost acompaniați de orchestra ansamblului, peste 100 de soliști din județul Mureș plus alți soliști veniți din alte părți cum ar fi Bistrița, Cluj. A fost o reușită totală și vrem ca acest proiect să îl facem și la anul pentru fiecare solist își dorește să cânte alături de această orchestră minunată condusă de Zoli Bambo.

Rep.: La ce alte spectacole ați mai participat?

T.T.: În fiecare spectacol a intrat și corpul de balet cu dansuri foarte frumoase puse în scenă mai nou, de coregraful Florin Cerghedi, un om care pune foarte mult suflet în ceea ce face. Am avut un spectacol foarte frumos „De pe Someș și Mureș” în luna iulie unde alături de Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” a fost invitat Ansamblul Profesionist „Dor” Bistrița al cărui director artistic este doamna Matilda Pascal Cojocărița, iar manager Alexandru Pugna. S-a cântat, s-a dansat și a fost o reușită totală. Dorința mea este să pot să aduc și eu în Târgu Mureș ansambluri mari: Junii Sibiului, Banatul, numai câteva dintre ele vreau să vă spun, și târgumureșenii ar avea ce vedea. Aș vrea să vă mai spun că am participat la un spectacol foarte frumos folcloric al Cetății Deva, desfășurat în Parcul Cetății sub deviza „Susținem cultura și valorile neamului”. Am participat la Oarba de Mureș la Festivalul „Cânteului Patriotic” unde s-au cântat cântece patriotice, au fost și orchestra și dansatorii. Am mai avut un alt spectacol, ”Lume dorurile tale”, unde am vrut neapărat să aduc un ansamblu de amatori dar care are costume foarte frumoase și vechi, unde primarul acestei localități, Monor, este cel care coordonează Ansamblul din Monor și au fost foarte bine pregătiți, drept pentru care vreau să îi chem și acum de Crăciun pentru spectacolul de colinde. Am mai avut un spectacol minunat „Ora de folclor” unde am avut invitat Ansamblul Porolissum din Zalău unde director este Rodica Pop Seling, o colegă de-a mea și la rândul nostru i-am promis că o să mergem și noi la Zalău să ducem cântecele și jocurile noastre din partea Mureșului. Au mai fost două zile de „Folc Forum„ în Cetatea Medievală alături de secția română și maghiară unde au participat mii de oameni, am mai participat și la „Zilele Târgumureșene”, am mai participat si la „Zilele Toleranței” cu un spectacol susținut de secția română și secția maghiară care a avut loc în două zile la Sala Ansamblului în 22 și 23 noiembrie. De 1 decembrie am fost prezenți la Reghin la invitația Primăriei municipiului Reghin unde alături de solistele ansamblului au fost invitați și soliști cunoscuți și recunoscuți din zona Reghin, orchestra a acompaniat toți soliștii. Vreau pe această cale să le mulțumesc celor din Reghin pentru că au fost un public extraordinar de cald, de drag să cânți la Reghin. Cred că s-a simțit că a fost pandemie și oamenii au fost dornici să cânte. Mai avem spectacolele pentru Târgul de Crăciun care se țin în fața Teatrului Național în fiecare sâmbătă și duminică unde avem coregrafii, obiceiuri de iarnă, colinde vechi pe care solistele noastre le cântă cu atâta drag.

Premiera spectacolului „Din lada de zestre”

Rep.: Ce pregătiți pentru sărbători și pentru finalul de an?

T.T.: Ne pregătim de un mare spectacol în premieră care se numește „Din lada de zestre”. Spectacolul va avea loc în 21 decembrie la Ansamblul ”Mureșul” începând cu ora 18.00. Îi așteptăm pe toți cu mare drag păstrând regulile care se impun. Spectacolul aduce în fața spectatorilor coregrafii noi, cântece populare și suite orchestrale din diferite zone ale țării, suite de dansuri din Moldova, suite de dansuri din Muntenia (Buzău), obiceiuri de iarnă din Berzunți, suită de dansuri din Banatul de Câmpie și melodii populare cu îndrăgitele soliste ale ansamblului nostru. Momentele coregrafice sunt realizate de către coregraful Florin Cerghedi iar orchestra este dirijată de maestrul Zoli Bambo. Totodată, pregătim spectacolul de colinde „Dalbe flori de sărbători” din 23 decembrie care va avea loc la Palatul Culturii unde avem invitați oameni deosebiți, grupuri de colindători vechi care păstrează colinda veche. Pomenesc aici „Doina Mureșului” din Reghin, grupul de colindători din Monor, județul Bistrița, grupul de colindători „Hodăceana”, corul „Belcanto” din Sărmaș, „Muresencele” și familia Țogorean.

Rep.: În afară de dedicarea deosebită, ce vă definește? Cum descrieți Ansamblul ”Mureșul”?

T.T.: Avem o atmosferă foarte plăcută. Ne simțim foarte bine împreună. Dacă ați întreba fiecare membru al Ansamblului, dansator, solist, sunt sigur că v-ar spune că Ansamblul ”Mureșul” este familie. Suntem ca într-o familie și ăsta este un lucru minunat. Noi toate sărbătorile mari le petrecem pe scenă… Crăciunul, Paștele, pentru că trebuie să fim alături de oameni. Spre exemplu, de Paște am reușit să facem un film foarte frumos la o biserică din Reghin cu tot ce se întâmpă, cum se merge la biserică, cum se cântă la biserică, cum se spală pe față cu apa roșie, cum se pune bănuțul, am făcut o filmare foarte frumoasă. Cu atâta căldură mergem în spectacolele unde suntem invitați și încercăm să ducem ce-i mai frumos și ce-i mai bun, pentru că la cei 65 de ani de activitate pe care Ansamblul ”Mureșul” i-a împlinit în acest an, vrem să ducem mai departe tot ceea ce ne-au lăsat. Aici doresc să le mulțumesc tuturor managerilor și directorilor care au fost înaintea domnului director Barabasi Attila, cum ar fi Hojdu Zoltán, Szolman Loránt, Toth Erjebet, Zoltán Olodár, Szekey Deneș, Mircea Artimoniu Mihail, Emilia Lates, Lorincz Loios, Iosiv Titi Boantă. Putem să ducem și noi mai departe. Vă așteptăm cu drag și primim pe oricine să fie prezenți la spectacolele noastre.

Rep.: Aveți o dorință pe care nu o puteți îndeplini încă?

T.T.: M-aș bucura să treacă pandemia și să putem relua acele spectacole minunate pentru copii. Înainte de pandemie, în lunile premergătoare sărbătorii de Paște pregăteam spectacole pentru copii, cu prezentare de instrumente, cu jocuri, costume pentru ca ei, copiii să știe ce avem noi aici în țară și să păstreze și să ducă mai departe tradiția.

Rep.: Puteți spune că Ansamblul ”Mureșul” este sufletul județului?

T.T.: Este sufletul județului și vreau să vă spun că este unul dintre cele mai bune din țară după cum spuneau cei din juriu, pe unde eram invitat. Auzeam cum spuneau că ansamblul nostru este unul dintre cele mai bune ansambluri din țară și suntem foarte mândri.

Rep.: Aveți invitații din străinătate pentru anul care urmează?

T.T.: Deocamdată din Cipru și a lansat cineva o invitație din Rusia unde nu știm exact ce vom face, dar invitația există.

Rep.: Secția română este deschisă pentru noi colaborări?

T.T.: Avem ușa deschisă pentru soliști tineri, pentru că e frumos să cânți. Și eu am fost foarte mândru când domnul director Titi Boantă m-a invitat să colaborez cu soția. E o onoare să cânți alături de orchestra Ansamblului și îi așteptăm pe cei tineri pentru că de aici pot să ajungă interpreți mari. Ușa este deschisă pentru toată lumea dar este necesară o anumită pregătire în domeniu, o Școală Populară de Artă, să fi participat la anumite concursuri, pentru că atunci nu îi vom lua de la zero. Vreau să aduc câteva mulțumiri unor oameni deosebiți… Domnilor primari din județul Mureș cu care am avut o colaborarea foarte bună, apoi primarilor din județul Bistrița… cu cei din Bistrița avem o legătură foarte strânsă, am fost la multe evenimente și sperăm în continuare să avem o colaborare bună. Aș mai vrea să mulțumesc directorilor de școli, domnului inspector general, pentru că elevii au ce învăța din activitatea noastră și îi așteptăm la spectacolele noastre. Pentru că suntem la sfârșit de ani aș vrea să le urez tuturor sănătate multă, spor în toate, să vină la toate spectacolele noastre, asta este dorința noastră, și la mulți ani cu sănătate multă! Doamne ajută!









A consemnat Mălina MORARU