Grafician reghinean, premiul Emmy pentru efectele vizuale din serialul „Game of Thrones”

Oricine îşi doreşte un cadou inedit de sărbători poate să aleagă unul dintre tablourile semnate de artistul Robert Şimon, singurul român care a reuşit să câştige premiul Emmy pentru excelenţă, după ce a realizat efectele vizuale pentru serialul HBO „Game of Thrones”.

Toţi clienţii săi sunt străini sau turişti care ajung la Sibiu. Cine nu ajunge la Sibiu să-i admire creaţiile o poate face online, dacă accesează site-urile www.killborngraphics.com sau www.robertswatercolours.com.

Artistul român care a reuşit performanţa să obţină un Emmy în efecte vizuale pentru unul dintre cele mai cunoscute seriale de televiziune, practic echivalentul Oscar-ului din cinematografie, se bucură de succes internaţional atât în arta digitală, cât şi ca pictor în acuarelă şi ulei.

„Sunt un concept artist liber profesionist, recursul meu creativ având la origini pictura şi grafica tradiţională. Mi-am perfecţionat aptitudinile de designer digital timp de mai mult de 15 ani, specializându-mă în design pentru film şi jocuri PC, în anul 2014 fiind nominalizat şi câştigând un premiu Emmy pentru excelenţă în efecte vizuale pentru serialul HBO – ‘Game of Thrones’ ”, aşa se prezenta, în urmă cu puţin timp, pe Facebook, Robert Şimon, membru al Brukenthal von Studio. Era pentru prima dată când a vorbit despre premiul Emmy, la sugestia unei persoane foarte apropiate.

Modest, inventiv, special, sensibil, timid, Robert Şimon impresionează prin felul în care se dăruieşte în creaţiile sale şi dă viaţă unei lumi noi, pe baza imaginaţiei.

Născut în Reghin (judeţul Mureş), Robert Şimon a ales să locuiască la Sibiu, pentru că este un oraş care îl inspiră. Picturile sale pot fi admirate la Sibiu, în unele restaurante, dar au fost expuse şi în expoziţii organizate de Asociaţia Brukenthal von Studio, începând cu 2019.

Povestea lui Robert începe cu dragostea faţă de dinozauri şi benzi desenate.

„Când eram mic, eu eram pasionat de dinozauri şi în continuare sunt la zi cu ştirile paleontologice, cu descoperirile. Îi tot desenam şi mi-am dat seama în clasa a 7-a, când trebuia să iau o decizie cu ce urma să fac mai departe, eu am vrut să merg la Geologie – Paleontologie, dar mi-am dat seama că în tot timpul acesta eu desenam şi atunci am mers la Liceul de Artă. Ca să desenezi un dinozaur, tu ai la dispoziţie doar un schelet şi tu trebuie să îţi imaginezi. Eu desenam mai mult în creion şi tuş şi unchiul meu, care era sculptor, fusese profesor la Şcoala Populară din Reghin şi, chiar înainte de admiterea în liceu, am fost la el câteva luni de zile ca să învăţ baza şi am mers la Secţia de Grafică, unde am făcut multe lucruri care nu mi-au plăcut, eram setat pe bandă desenată şi paleontologie”, a declarat, pentru Agerpres, Robert Şimon.

Rebel şi decis să îşi urmeze pasiunea, Robert a abandonat facultatea, pentru a studia pe cont propriu şi a se perfecţiona ca designer digital.

„Am plecat din Liceul de Artă cu ură faţă de pictură, ani de zile nu am pictat nimic, ca apoi să redescopăr pictura. Am redescoperit pictura după mulţi ani. În facultate am mers la Grafică, am făcut anul acela şi mi-am dat seama că nu e pentru mine. Am renunţat la facultate, pentru ca să îmi urmez pasiunea, dar în timpul acesta nu am renunţat la desen. Imediat după ce am renunţat, mi-am luat un job, am început să fac grafică publicitară. (…) Atunci am descoperit tableta grafică şi că există un întreg domeniu care este Concept Art, care este design pentru film şi jocuri. Aveam o revistă de benzi desenate, cu nişte coperţi excelent realizate şi nu ştiam cum sunt pictate, că nu era nici ulei, era pictură digitală. Am început să sap, să văd cum sunt realizate coperţile respective şi am descoperit că se poate picta digital, în Photoshop. O lume întreagă se deschide în momentul acela, atunci mi-am dat seama că asta trebuie să fac. Concept Art-ul înseamnă să îţi foloseşti imaginaţia la maxim, pentru că eşti angajat să inventezi lucruri, de exemplu, roboţi, monştri”, a povestit Robert Şimon.



După ce a lucrat pentru o firmă din Bucureşti, care crea pentru industria de jocuri pe calculator şi telefon, Robert a fost angajat la Budapesta de o companie nemţească. Cu un portofoliu variat şi valoros, el a decis să devină liber profesionist şi să se întoarcă în România. Şi aşa a primit oferta de la un hub de artişti, de a colabora cu producătorii serialului „Game of Thrones”.

„Atunci se terminase sezonul 3, le-a crescut bugetul şi au început să aibă succes tot mai mare. Aşa a fost primul meu contact cu lumea filmului. (…) Sincer, mai aveam un proiect la un joc şi Game of Thrones. Am vrut să văd ce înseamnă lumea filmului, am vrut să văd ceva nou. Asta a presupus şi relocare. Trei luni de zile pe an eram în Belfast, în Irlanda de Nord, acolo în studiouri, eram cu actorii. Am fost doi artişti tot timpul. Eu am fost în Departamentul de Efecte Vizuale”, şi-a amintit Robert Şimon.

Producătorul serialului HBO l-a înscris pe Robert Şimon la concursul Emmy, unde a şi luat premiul.

În prezent, Robert lucrează pentru un serial Netflix şi are timp să şi picteze.

„Dacă aş fi rămas în lumea filmului, probabil că acest premiu (Emmy – n.r.) ar fi contat foarte mult, dar după ce am terminat cu ‘Game of Thrones’, m-am axat din nou pe jocuri, unde nu prea contează. Lumea filmului nu este una uşoară, am lucrat cinci ani pentru ‘Game of Thrones’, zece ore pe zi, cinci zile pe săptămână şi doream şi timp pentru mine. (…) Acum m-am reîntors în lumea filmului şi acum chiar contează premiul respectiv şi contactele pe care mi le-am făcut în Belfast. Acelaşi producător m-a contactat, acum lucrez pentru Netflix, un serial, dar am timp şi să pictez”, a dezvăluit Robert Şimon.

În prezent, Robert creează atât din postura de pictor digital, cât şi clasic şi spune că este un amestec de talent, multă muncă şi disciplină.

„Acum am găsit un echilibru bun. (…) Sunt împărţit în două şi probabil că aşa voi fi pentru tot restul vieţii şi acum găsesc un echilibru între tradiţional şi digital şi m-am liniştit. (…) Sunt o combinaţie între pictor şi designer, dar eu mă consider pictor în primul rând. (…) Îmi place să creez lumi noi”, recunoaşte Robert Şimon.

După ani de zile în care a locuit şi muncit în Ungaria, Irlanda de Nord şi Italia, Robert Şimon a decis să revină în România, unde s-a îndrăgostit de arhitectura din Sibiu, oraş în care a ales să stea şi să creeze de şase ani.

„La un moment dat, ne-am mutat în Florenţa, am stat mulţi ani de zile acolo şi ne-am dat seama că tot acasă este mai bine. Aici ne simţim ca acasă. (…) Când am venit acasă, aveam câteva oraşe pe listă, printre care şi Braşovul. Am stat şi în Bucureşti. Am ajuns în Sibiu şi pentru mine a contat arhitectura, faptul că s-a păstrat oraşul vechi, a contat foarte mult. Suntem de şase ani în Sibiu şi mă plimb prin parc, prin tot centrul, admir clădirile, faţadele, tot ce ţine de Sibiul vechi. (…) În 2007 am fost la ARTmania şi atât. Atunci mi-a plăcut Sibiul”, a mărturisit el.

Spectacolul vieţii este unul fascinant zilnic, pentru Robert Şimon, omul care nu încetează să iubească natura şi să o respecte, aceasta fiind sursa inspiraţiei sale de succes.

„Dacă îţi deschizi ochii şi priveşti în jur, poţi să fii pasionat de orice este în jur. Chiar şi o petală. De multe ori mă plimb în parc şi mă fascinează stejarii, care au fost martorii atâtor evenimente, timp de sute de ani. (…) De exemplu, dansul luminii pe un pârâu este ceva extraordinar. Îmi place natura şi o respect”, mai arată Robert Şimon.

(www.agerpres.ro)