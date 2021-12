Comunitatea Lucian Blaga, la un nou proiect de suflet

Share



Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin a desfășurat, în perioada 13-23 decembrie, acțiunea ”Moș Crăciun vine la tine acasă”, proiect inclus în cadrul Strategiei Nationale de Actiune Comunitara (SNAC), prilej de bucurie pentru 31 de copii din municipiul Reghin, răsplătiți de Moș Crăciun cu pachete cadou, care au ajuns la destinație grație ajutoarelor sale de nădejde, membrii comunității ”Lucian Blaga”.

„Stă în puterea fiecăruia să facă o diferenţă, să aducă un pic de bucurie în viaţa celuilalt. Este firesc şi natural să fim oameni. Apreciem fiecare gest cât de mic pe care îl face comunitatea Blaga pentru cei care au cea mai mare nevoie. Maica Tereza spunea că `nu contează atât de mult ceea ce faci, ci câtă dragoste pui în ceea ce faci” Comunitatea Blaga vă asigură că a pus toată dragostea în acest proiect de suflet. Vă doresc sărbători fericite alaturi de cei dragi!”, a declarat pentru Cotidianul Zi de zi, prof. Andreea Loredana Dumitrache, directorul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin.

Spiritul comunității Blaga

“Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, proiectul “Moș Crăciun vine și la tine acasă” a dorit să aducă bucurie în sufletele celor 31 de copii “adoptați” de clasele Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Reghin. Moș Crăciun și ajutoarele lui s-au ocupat de livrarea cadourilor la domiciliul acestora, încă odată dovedind că spiritul de voluntariat, dăruirea, perseverența și empatia există în orice comunitate, așa cum există și în Comunitatea Blaga. Bucuria de pe fața copiilor, când l-au întâlnit pe Moș Crăciun, este recompensa supremă pentru noi! Le mulțumesc elevilor și profesorilor voluntari, pentru că au dovedit, încă odată, că magia există în fiecare dintre noi! Vă doresc Sărbători fericite!”- Prof. Böjte Kinga, conilier școlar

Timpul, cadou neprețuit

“Anul acesta am reușit să aducem fericire în casele copiilor “adoptați” de clasele liceului nostru, pentru care altfel sărbătorile ar fi gri. Însă, ajutorul pe care îl oferim nu este unul temporar, ci fiecare moment petrecut făcând asta ne umple de energie şi ne face să fim recunoscători pentru toate lucrurile bune din viaţa noastre. Prin voluntariat avem ocazia să dăm mai departe din acea energie celor care au nevoie într-adevăr de sprijin. Recompensa voluntarului este aceea de a şti că timpul tău este un cadou neprețuit. Vă urez Sărbători fericite tuturor!” – Najjar Amira, președintele Consiliului Școlar al Elevilor și vicepreședintele forului la nivel județean

Martori la magia sărbătorilor

“Anul acesta, pentru a 6-a oara am îmbrăcat costumul de Moș Crăciun în numele Liceului Teoretic “Lucian Blaga”. Pentru a 6-a oara am avut onoarea să fiu martor magiei sărbătorilor de iarnă. Sper să reușim să o răspândim cat mai departe în fiecare an, astfel,â atat numărul beneficiarilor, cât și al voluntarilor să crească în viitor. Odată cu această ocazie, vreau să urez tuturor Sărbători Fericite!” – Paul Bândilă, Moș Crăciun

„Magia sărbătorilor nu va pieri niciodată”

“Acest proiect mi-a demonstrat faptul că, magia sărbătorilor de iarnă nu va pieri niciodată, pentru că bunăvoința elevilor și a profesorilor a fost de neîntrecut. Va doresc un Crăciun fericit plin de bucurie!”- Székely Róbert, Elf nr. 1

Experiență de neuitat

“După primele două case mi-am dat seama ce norocoși suntem unii. Este o experiență ce sigur nu o voi uita. Vă urez Crăciun fericit tuturor!” – Varga Dávid, Elf nr. 2

Misiune îndeplinită cu succes

“În data de 22 decembrie 2021 am ales să-i luam locul lui Moș Crăciun. Astfel, am vizitat mai multe familii nevoiașe cărora le-am livrat pachete din partea fiecărei clase de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”. A fost pentru prima dată când am participat la o astfel de activitate. Fiind elevă în clasa a 9-a, tot ce ot spune este că experiența a fost una cât se poate de plăcuta. De fiecare dată când ajungeam la o nouă destinație, așteptam cu nerăbdare să văd fericirea de pe fețele copiilor. La început, nu știau exact ce se intamplă, , însă, după ce vedeau cadourile, erau cu zâmbetul pe buze. A fost o activitate care ne-a făcut pe toți să apreciem mai mult ceea ce avem. Crăciunul înseamnă mai mult a dărui decat a primi iar misiunea Liceului Blaga, consider că a fost îndeplinită cu succes. Sărbători fericite tuturor!“ – Iulia Petra, Elf nr. 3

„Moșul chiar există”

“Moș Crăciun vine și la tine acasă” e o activitate extraordinară care ne face pe noi, voluntarii, să vedem mediile în care unii copii trăiesc și le putem face sărbătorile puțin mai fericite arătându-le că moșul chiar există. Am împărțit cadouri alături de restul voluntarilor. Îmbrăcați în Moș, le-am dăruit familiilor și ne-am bucurat de fețele copiilor când au văzut că moșul a venit și la ei. Fiecare familie a avut un cadou făcut de o clasă a Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, așa că fiecare a primit ceva special, diferit. Această activitate a fost una minunată care mi-a arătat prin câte trec unii copii și cât de puternici sunt aceștia, m-a lăsat să vad și eu bucuria de a fi Moș Crăciun”- Denisa Moldovan, Elf nr. 4

Alin ZAHARIE