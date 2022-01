Andy Herczeg speră la o calificare la Mondiale

Share



În ultima perioadă, cu mici excepții, sportul ludușean a pornit pe un drum descendent la fel ca și sportul național de care eram atât de mândri altădată. Pe plan local, ludușenii se remarcă doar în șahul juvenil prin Mihai Alexandru Moise, apoi cu Ionuț Bica la fotbal – tenis și cu băieții și fetele de la Clubul lui Edi Kolzsvari Kovacs la skandenberg.

Cam puțini pentru un oraș care în trecutul relativ recent s-a remarcat și la atletism, baschet, tenis de masă, fotbal, aeromodelism și altele. Deși acest recul este generat în mare măsură de cei doi ani de Pandemie, cauzele sunt mai multe și poate că redresarea sportului local ar merita o analiză corectă și sinceră care să se finalizeze cu măsuri concrete.

Seriozitate și perseverență

Actuala componentă a echipei naționale de fotbal feminin a României, Andreea (Andy) Herczeg, s-a născut la Luduș, acolo unde a început să facă primii pași în sport, în fotbal! Da, în acest sport care până nu de mult se spunea că este doar pentru bărbați. Andy, un copil de nouă ani, plină de vitalitate, cu o fire voluntară, curajoasă a început să joace fotbal în echipa de… băieți a Clubului Mureșul Luduș. Au fost trei ani în care s-a format și a progresat, așa că între anii 2006-2013 a activat la Cluburile City”us și FCM Târgu Mureș, devenind o speranță a fotbalului feminin românesc. Cu aceste două echipe a devenit campioană și vicecampioană națională, fiind și finalistă și câștigătoare a Cupei României. În această perioadă a participat și la Liga Campionilor, iar ca urmare a acestor rezultate în anii 2011 și 2012 a fost declarată „Sportivul anului” în Târgu Mureș la sportul pe care îl practică. Ca urmare a acestor rezultate, urmează două transferuri, la CFR Timișoara și apoi la Oțelul Galați unde devine golgeterul campionatului.

Parcurs internațional

Așa cum se întâmplă în viață, nu numai în sport, valorile sunt remarcate, contactate și convinse să plece în străinătate. Primul pas făcut de Andy dincolo de hotarele României a fost în Ungaria unde în anii 2015-2016 devine vicecampioană și semifinalistă în Cupa Ungariei cu echipa MTK Hungaria în ambele sezoane. Anul 2016 înseamnă activitatea într-o altă țară, în Suedia, o altă echipă Tocksfors IT din prima divizie și un nou succes, titlul de golgeter cu 10 goluri înscrise în 10 meciuri. În paralel cu activitatea competițională, Andy a absolvit și cursul de antrenori pentru Licența C UEFA și a antrenat echipa clubului suedez U 15. După trei ani petrecuți în campionatul suedez, în 2019 s-a întors în Ungaria la echipa de liga I din Szeged. A urmat în toată Europa primul val al Pandemiei cu restricțiile cunoscute care au generat rezilierea tuturor contractelor. În prezent, Andy este componenta echipei Haladas din Szombathelyi, dar în acestă vară îi expiră contractul și se pare că Andy va răspunde favorabil uneia dintre ofertele primite din Suedia, Ungaria și altele. Fiind sub contract, acum nu își exprimă nicio preferință.

Componentă a Lotului Național

De la vârsta de 14 ani, Andy Herczeg a fost inclusă în toate loturile naționale de fotbl feminin ale României. A ascultat Imnul Național în 42 de meciuri jucate în care mijlocașul central a înscris cinci goluri, contribuind și cu alte pase de gol la palmaresul echipei naționale.

În anul 2023, în Noua Zeelandă se va desfășura Campionatul Mondial de Fotbal Feminin și pentru a ajunge acolo, echipele trebuie să câștige grupele de calificare. Grupa din care face parte România este formată din selecționatele Elveției, Italiei, Croației, Republicii Moldova și Lituaniei, o grupă grea cu echipe experimentate. Selecționerul echipei României, Cristian Dulca, a convocat la echipă pe cele mai bune sportive printre care un mijlocaș central de bază este Andreea Herczeg.

„Avem o grupă foarte grea, acum suntem pe locul 3, dar încercăm să răsturnăm calculul hârtiei care o dă ca favorită pe echipa Elveției. Luptăm, sperăm, vom face tot posibilul să ne calificăm, dar este foarte greu”, spune Andy. Pregătirile pentru campania din acest an încep în 13 februarie cu un cantonament în Spania unde România va disputa două meciuri amicale, după care vor urma meciurile de foc.

Cupa Andy Herczeg

Din anul 2006, Andy a plecat în lumea largă, acolo unde a reușit să își exprime cu succes talentul în sportul pe care îl practică. Nu a uitat însă de Ludușul său natal, de familie și de prietenii care nu au uitat-o nici ei. Mai mult, meritele tinerei sportive au fost apreciate de Primăria orașului Luduș în cadrul unei ceremonii în care primarul Cristian Moldovan a decernat valoroasei sportive, o Diplomă și o Plachetă de Onoare „Sportivei Andreea Herczeg, membră a Lotului Național de fotbal feminin a României pentru rezultate deosebite obținute în cariera fotbalistică ”. Era anul 2018 în care Cupa „Andy Herczeg” devenea cunoscută în lumea sportului. A urmat ediția din 2019 cu participarea a șase echipe de top, ediția din 2019 cu participare internațională, iar apoi situația sanitară din lumea întreagă a oprit o inițiativă lăudabilă.

Acum suntem la începutul anului 2022 și în condițiile în care situația sanitară o va permite, sperăm că vom asista în Luduș la o nouă ediție. „Îmi doresc foarte mult să organizez în acest an o nouă ediție a Cupei. Desigur, dacă situația sanitară va fi favorabilă actului sportiv. Pentru a relua șirul întrerupt voi face tot ceea ce este necesar. Până acum, edițiile au fost organizate în luna decembrie, în vacanța noastră de iarnă, dar acum mă tentează să organizez competiția în vacanța de vară, în aer liber. Ar fi foarte frumos…” spune Andy Herczeg care începe noul sezon la echipa Halladas din Szombathelyi, în ziua de 17 ianuarie 2022.

Ioan A. BORGOVAN