Statutul de ”aeroport internațional”, pierdut de Aeroportul ”Transilvania”?!?

Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au publicat, în data de 20 ianuarie 2022, pe pagina web a instituției, www.mfinante.gov.ro, în dezbatere publică, un proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale din România.

În cazul în care actul normativ va fi adoptat în formula propusă, mai multe birouri vamale de frontieră, printre care și cel existent la Aeroportul Internațional ”Transilvania” Târgu Mureș, vor fi reorganizate în birouri vamale de interior, potrivit Anexei 6 a documentului. Efectul acestei reorganizări ar fi pierderea titulaturii de ”aeroport internațional” pentru un număr de opt aeroporturi: Arad, Baia Mare, Delta Dunării Tulcea, Oradea, Satu Mare, Suceava, Târgu Mureș și București – Băneasa.

Sindicatul ”Meridian”, îngrijorat

Proiectul de hotărâre a fost întâmpinat cu reticență de conducerea Sindicatului Național ”Meridian” care a remis pe aceast temă un comunicat de presă intitulat ”Ministerul Finanțelor vrea să desființeze unele aeroporturi internaționale.”

”Ministerul Finanțelor a publicat astăzi un proiect de hotărâre de guvern ale cărui prevederi vor duce la desființarea mai multor aeroporturi internaționale din România. Acest proiect de act normativ are ca obiect organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române, instituție nou-înființată la sfârșitul anului trecut prin Legea nr. 268/2021. Prin acesta se urmărește desfiiințarea mai multor birouri vamale constituite pe lângă unele aeroporturi internaționale, cum sunt cele de la Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Suceava, Târgu Mureș, Băneasa ș.a.

Trebuie precizat că în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 805 din 26 octombrie 2016, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, la Anexa nr. 1 ,,Condiții necesare pentru certificarea unui aeroport civil ca aeroport internațional”, litera C ,,Condiţii verificate de Ministerul Finanţelor Publice”, punctul 1, se prevede că: ”În cadrul aeroportului a fost deschis şi funcţionează birou vamal.” Astfel, conform măsurilor incluse în proiectul de act normativ vor fi create condițiile ca un număr de opt aeroporturi să fie puse în imposibilitatea de a mai îndeplini condițiile de a mai fi deschise traficului aerian internațional, ca urmare a desființării birourilor vamale din cadrul acestora.

Ne exprimăm totuși speranța, ca în cele din urmă, Ministerul Finanțelor să renunțe la astfel de măsuri care aduc mari deservicii atât cetățenilor cât și companiilor românești, dar și celor din străinătate, din cauza faptului că nu mai pot beneficia de serviciile acestor aeroporturi deschise traficului internațional”, a transmis conducerea Sindicatului Național ”Meridian”.

Peti András, reacție optimistă

Președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu Mureș, Peti András, a admis, pentru postul de televiziune M9 TV, că în cazul în care ”nu se asigură prezență pe tot parcursul perioadei de deschidere operațională a aeroportului” de către Autoritatea Vamală Română aeroportul mureșean ar putea fi declasat din ”aeroport internațional” în ”aeroport deschis traficului internațional” și a precizat că a trimis, la Ministerul Finanțelor dar și la Ministerul Transporturilor și la Asociația Aeroporturilor din România, mai multe obiecții referitoare la proiectul de hotărâre.

Totodată, Peti András a fost de părere că o eventuală declasare a Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu Mureș ”nu afectează cursele în afara țării noastre.”

”Deocamdată actul normativ este în dezbatere publică, nu s-a luat o hotărâre în acest sens. În al doilea rând, nu afectează activitatea de pe Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, este total greșită interpretarea aceasta, este vorba despre o eficientizare, o reorganizare a Autorității Vamale, sens în care noi nu avem nimic de comentat, în schimb așa cum ați spus și dumneavoastră faptul dacă nu se asigură prezență pe tot parcursul perioadei de deschidere operațională a aeroportului am putea să spunem că da, ne descalifică acest proiect de hotărâre, din aeroport internațional, titlu pe care îl deținem din 2011, adică de 11 ani avem acest calificativ sau această încadrare de aeroport internațional. Acum, dacă această hotărâre se va adopta atunci foarte probabil, dar încă nu este cert pentru că una nu aduce automat cealaltă consecință, am putea să fim declasați în aeroport deschis traficului internațional, dar acesta niciun moment nu afectează cursele în afara țării noastre. Ca și orice instituție sau persoană intresată putem să ne facem obiecțiile sau punctele de vedere cu privire la proiectul de act normativ care se află în dezbatere publică, fapt pe care l-am și făcut. Astfel, am transmis (obiecțiile – n.a.) și către Ministerul Transporturilor și către Asociația Aeroporturilor din România”, a explicat președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu Mureș.

Târgu Mureș, pe locul 10 din 16 în Topul pasagerilor pe 2021

În data de 19 ianuarie 2022, Asociația Aeroporturilor din România a făcut public, pe pagina web proprie, www.airportaar.ro, o situație statistică a traficului de pasageri înregistrat pe aeroporturile din România în decursul anului 2021.

”Traficul de pasageri pe cele 16 aeroporturi din România pe anul 2021, a înregistrat un număr de 11,2 milioane de pasageri”, se menționează în informare.

Redăm, în rândurile de mai jos, clasamentul aeroporturilor din România după numărul de pasageri înregistrați în anul 2021:

1) Otopeni (6.891.449);

2) Cluj (1.459.255);

3) Iași (639.532);

4) Timișoara (629.353);

5) Bacău (379.947);

6) Suceava (346.210) – aflat pe ”lista neagră”;

7) Sibiu (280.644);

8) Craiova (191.510);

9) Oradea (134.519) – aflat pe ”lista neagră”;

10) Târgu Mureș (90.626) – aflat pe ”lista neagră”;

11) Constanța (52.465);

12) Satu Mare (47.280) – aflat pe ”lista neagră”;

13) Baia Mare (44.266) – aflat pe ”lista neagră”;

14) Arad (11.671) – aflat pe ”lista neagră”;

15) București – Băneasa (7.681) – aflat pe ”lista neagră”;

16) Tulcea (73) – aflat pe ”lista neagră”.

Alex TOTH