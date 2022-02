INTERVIU. Proiecte de 43 de milioane de lei pentru Ațintiș

Share



Primarul comunei Ațintiș, Jakab János István, a oferit un interviu cotidianului Zi de Zi în care a prezentat informații cu privire la proiectele depuse în vederea obținerii de finanțări prin intermediul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Reporter: Vă rog să enumerați proiectele depuse în vederea obținerii de finanțări prin intermediul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Jakab János István: În cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” am depus două cereri de finanțare pentru proiecte absolut necesare comunei noastre „Înființare rețea de canalizare în comuna Ațintiș, județul Mureș” și „Modernizare rețea stradală în comuna Ațintiș, județul Mureș”.

Rep.: Vă rog să prezentați valoarea proiectelor, precum și cuantumul cofinanțărilor asigurate de către instituția dumneavoastră.

J.J.I.: Valoarea proiectelor este următoarea: „Înființare rețea de canalizare în comuna Ațintiș, județul Mureș” 19.927.307 de lei, din care de la bugetul local este prevăzută suma de 452.795 de lei și „Modernizare rețea stradală în comuna Ațintiș, județul Mureș” 23.516.908 de lei din care prevăzut de la bugetul local este 496.643 de lei.

Rep.: La aproximativ un an de la depunerea jurământului de primar, vă rog să prezentați/enumerați care au fost principalele trei realizări ale instituției pe care o conduceți.

J.J.I.: Printre cele mai importante realizări ale instituției noastre, în cursul unui an de mandate, sunt următoarele: la începutul mandatului am pietruit toate drumurile din comună, am avut activități de ecologizare și întreținere a spaților verzi din comună, instituția noastră a fost înrolată pe platforma Ghișeul.ro, am reușit cadastrarea tuturor drumurilor din intravilanul comunei, s-au amplasat stații de autobuz în fiecare sat din comună.

Rep.: Cum ați gestionat pandemia de COVID-19 la nivelul localității dumneavoastră? Care au fost principalele măsuri luate în acest sens?

J.J.I.: În ceea ce privește pandemia, la nivelul comunei noastre s-a respectat legislația în vigoare, am organizat „Caravana Vaccinării” în comuna noastră și am îndemnat lumea să se protejeze și să se vaccineze.

A consemnat Alexandra HAJA