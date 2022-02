Buget favorabil investițiilor pentru Rușii Munți

Share



Bugetul comunei Rușii Munți pe anul 2022 a fost adoptat în cursul zilei de joi, 9 februarie. Bugetul este considerat de către primarul Chiș Bălan Ilie ca fiind cel mai consistent de când conduce destinele comunei, de mai bine de două decenii, respectiv din anul 2000. Despre investiții, despre fondurile alocate acestora ne-a vorbit edilul șef al comunei Rușii Munți în interviul care urmează.

Reporter: Cât de important este pentru o comună un proiect de buget aprobat la timp și în condiții normale?

Chiș Bălan Ilie: Aprobarea bugetului reprezintă cea mai importantă hotărâre care se ia la început de an de către Consiliul Local. Practic, bugetul este oglinda la ce se poate realiza în anul respectiv. Este foarte important că în acest an s-a aprobat bugetul în luna februarie, în data de 9 februarie în cazul comunei Rușii Munți, astfel poți demara la timp și în bune condiții lucrările de investiții. Dacă bugetul s-ar fi tergiversat, cum a fost cazul în urmă cu ceva ani, nu se putea funcționa decât cu o finanțare de 1 pe 12 din bugetul anului anterior. În schimb acum, în condițile actuale, putem să demarăm mai ușor și mai urgent lucrările de investiții având bugetul aprobat.

Rep.: Cum se prezintă bugetul comunei Rușii Munți pentru anul 2022?

C.B.I.: Aș începe cu 2021 care a fost un an bun pentru comuna Rușii Munți. În 2021 am avut un buget în valoare de 10 milioane de lei. Cu acest buget am realizat ceea ce ne-am propus, plus că am rămas cu o sumă de 1,4 milioane, fond de rulment, bani care vor fi folosiți în 2022. Pentru anul acesta avem un buget de 11.498.000 de lei, care însumează peste 2,3 de milioane de euro, în care sunt cuprinse toate investițiile. Este un buget care, din punctul meu de vedere, permite comunei Rușii Munți să realizeze cam tot ce și-a propus.

Rep.: Ce anume mai exact?

C.B.I.: Aș începe cu sumele care fac obiectul transferurilor către asociații și societăți. Aici mă refer la fondurile pentru echipa de fotbal AS Mureșul Rușii Munți, unde am alocat suma de 150.000 de lei, la biserici, 45.000 de lei la parohia ortodoxă din Maiorești, sumă necesară pentru finalizarea lucrărilor la capelă, 45.000 de lei la parohia ortodoxă Sebeș pentru finalizarea lucrărilor existente acolo, mai exact pavajul ce urmează să fie pus la capelă, și 20.000 de lei la parohia ortodoxă Rușii Munți. La capitolul activități culturale, Asociația culturală ”Plaiuri Mureșene” are prevăzut un buget de 50.000 de lei pentru desfășurarea activităților culturale.Pe Grupul de Acțiune Locală ”Valea Mureșului Superior” avem alocați din buget suma de 10.000 de lei, la Aquainvest 11.000 de lei, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Progaz Mureș-Valea Mureșului Superior suma de 15.000 de lei, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Festival Valea Mureșui de asemenea 15.000 de lei. Practic, la transferuri, suma totală ar fi undeva la 361.000 de lei, bani care merg pe societăți și asociații pentru dezvoltare.

Rep.: Care sunt sumele alocate investiților prevăzute în bugetul din acest an?

C.B.I.: Pentru lucrălile de investiții avem prevăzută suma de 2.664.000 de lei. Acestea prevăd printre altele finalizarea dispensarului medical (900.000 de lei), proiect tehnic plus studiu de fezabilitate pentru asfaltare drum forestier în localitatea Sebeș (65.000 de lei), studiu de fezabilitate plus proiect tehnic pentru asfaltare drum vicinal Rușii Munți-Sebeș în lungime de 1,3 kilometri. De asemenea, amintesc aici de aducțiune distribuție de gaz, pentru că suntem într-o asociație de dezvoltare cu alte patru comune, Deda, Aluniș, Brâncovenești și Vătava, unde am prevăzut din bugetul local suma de 300.000 de lei pentru proiectul tehnic și detalii de execuție. Avem, de asemenea, proiectul tehnic plus detalii de execuție pentru extindere grădiniță cu program prelungit unde am alocat suma de 60.000 de lei. Dorim să mai avem o grupă de 15-20 de copii, în condițiile în care sunt părinți tineri care au copii și efectiv nu au unde să-i lase cât timp sunt la muncă. Mai avem alocări de fonduri pentru un parc de joacă în localitatea Morăreni (200.000 de lei), proiect tehnic plus detalii de execuție pentru un parc de aventură în localitatea Sebeș (50.000 de lei), construire parc de aventură la Sebeș (450.000 de lei), proiect tehnic și detalii de execuție pentru construieea unui complex pentru persoane vârstnice în localitatea Rușii Munți (250.000 de lei). La această investiție, avem terenul, respectiv 37 de arii, unde urmează să fie construit acest complex destinat persoanelor în vârstă, cu o capacitate de 40 de persoane. Am mai alocat fonduri pentru extinderea rețelei de canalizare la Rușii Munți, pentru dotarea spațiului de joacă la grădinița din Rușii Munți (63.000 de lei). Ca și concluzie, un total de 2,6 milioane de lei la investiții pentru o comună, eu zi că este o sumă destul de importantă.

Rep.: Ce alte alocări de fonduri mai aveți în acest an din bugetul local?

C.B.I.: În acest buget sunt prevăzute sume pentru asigurarea lemnului de foc pentru populație. Oferim o cantitate de 5.600 de metri cubi la populație la un preț de 109 de lei pe metru ster. Practic, cetățenii nu plătesc decât exploatatul, transportul la depozit și 5 lei/metru cub, valoarea lemnului din pădure. La un buget de 11 milioane cum îl are comuna Rușii Munți în acest an, e de lucru, și am convingerea că vom realiza tot ce ne-am propus.

Rep.: Cu ce lucrări veți începe anul 2022?

C.B.I.: Am pomenit de sumele alocate din buget asociațiilor și societăților, la care se adaugă sumele pentru anumite lucrări de reparații care vor începe imediat cum vremea va permite acest lucru. Amintesc aici de finalizarea lucrărilor de regularizare la pârâul Dumbrăvii de pe raza localității Maiorești unde avem alocați undeva la 500.000 de lei. E vorba de o porțiune pe o lungime de 300 și ceva de metri unde vor fi zidite malurile la un metru și jumătate înălțime, plus betonarea fundului pârâului. Această lucrare a tot fost ridicată de cetățeni, care acum urmează să fie finanțată și realizată. Valoarea ei este una destul de mare, de peste un milion de lei din care jumătate s-a realizat anul trecut, iar în acest an urmează să fie finalizată. Mai avem o regularizare pe Valea Satului pe o lungime de 300 de metri, cu zidirea ambelor maluri, betonare la fund, la care am prevăzut aproximativ 300.000 de lei. Tot la capitolul reparații, neam gândit să punem macadam pe drumurile de câmp. Anul trecut am făcut 2,5 kilometri, iar anul acesta continuum cu alți 3,5 kilometri, valoarea lucrării fiind de 450.000 de lei, bani prevăzuți în bugetul pe acest an. În momentul în care timpul ne va permite, vom demara aceste toate aceste lucrări de reparații și investiții. Bani sunt, urmează doar să ne apucăm de treeabă.

Rep.: Care este proiectul cel mai mare pentru comuna Rușii Munți?

C.B.I.: Cel mai mare proiect pentru comuna Rușii Munți este fără doar și poate cel de introducerea gazului metan. Documentația este făcută, în sensul în care am întocmit studiul de fezabilitate pentru distribuția de gaz. Asociața de Dezvoltate Intercomunitară Progaz Mureș este formată din comunele Rușii Munți, Brâncovenești, Aluniș, Vătava și Deda, comune care au făcute studiile de fezabilitate. Au apărut deja normele de aplicare pentru Ordonanța Anghel Saligny pe punctul 4 care se referă la aducțiune – distribuție de gaz, urmează ca în luna martie să depunem documentația, SF-ul care îl avem și documentația de achiziție de obținere a autorizației de construcție. Dacă vedem că suntem pe lista de finanțare pe ”Anghel Saligny”, urmează începem să facem procedura de achiziție proiectare și distribuție a gazului. Primordial în acest an este să obținem finanțarea, documentația și proiectul tehnic plus detaliile de execuție. Dacă obținem finanțarea, sper foarte mult acest lucru, în 2023 putem să demarăm lucrările care vor trebui duse până în 2028, perioadă până la care trebuie finalizată lucrarea. Am convingerea că în 5 ani se poate realiza această lucrare. Prin ”Anhghel Saligny” se dă o anumită sumă pentru această mare investiție, valorea acesteia pe toate cele cinci comune este de 20 de milioane de euro. Partea comunei Rușii Munți este de 3,2 de milioane de euro, fapt pentru care fie care comună trebuie să-și de-a seama de unde asigură finanțarea, împrumuturi din bancă sau din venituri proprii. Ruși Munți este un caz fericit în această privință, noi, în condițiile în care anual avem undeva la 500.000 de euro proveniți din valorificarea masei lemnoase din pădure.

Rep.: Puține comune se pot mândri cu faptul că alocă bani pentru sport, cultură, pentru sănătatea fizică și mentală până la urmă, cum o face comuna Rușii Munți.

C.B.I.: O minte sănătoasă într-un corp sănătos nu se poate face decât prin mișcare, cultură și alte aspecte de acest gen. Avem alocați Asociației Sportive ”Avântul Rușii Munți” suma de 150.000 de lei, dar să nu uităm și de cele trei grupe de copii, aproximativ 60 de copii care merg la antrenamente, fac mișcare, plus echipa de fotbal care este în Divizia D. Consilierii au înțeles acest aspect al sănătății prin mișcare și cultură, fapt pentru care aprobă finanțările care se acordă sportului, culturii, cultelor religioase.

Rep.: Per ansamblu, sunteți mulțumit de cum arată bugetul comunei Rușii Munți pentru acest an?

C.B.I.: Este cel mai bun buget pe care l-a avut comuna Rușii Munți de când sunt primar, din anul 2000. Cum am mai spus, 2,3 de milioane de euro pentru o comună de gradul III, din care aproximativ 1,5 de milioane din venituri proprii, reprezintă un aspect demn de luat în seamă. Când ai putere economică cauzată de veniturile proprii, atunci ai siguranța că poți realiza ce țiai propus. Nu facem rabat de acest lucru, de aceea ne-am și propus obiective importante pe care am convingerea că le vom duce la capăt.

bsh

Rep.: Utilitățile la nivelul comunei, exceptând poate gazul, și pe alocuri canalizarea, sunt rezolvate la nivelul comunei Rușii Munți. Cum găsiți alte și alte provocări în materie de investiții?

C.B.I.: Mereu căutăm să răspundem tututor nevoiloe cetățenilor. Avem depuse documentația pentru canalizarea în satul Sebeș, singura localitate aparținătoare care nu dispune de această utilitate care este canalizarea. Am depus documentația pe ”Anghel Saligny”. A trebuit să refacem devizul general pentru a ne putea încadra în standardul de cost. Dacă mai fac și canalizarea acolo, mai am doar de asfaltat, fie pe fonduri guvernamentale, fie prin AFIR, noi le vom face. În momentul în care ți-ai propus ceva și ești hotărât, poți să reușești, atât în ce privește obținerea finanțării cât și realizarea proiectelor. Cel mai important aspect este să asigurăm condiții cât de bune oamenilor din comună. La o vechime de 22 de ani ca și primar cum e în cazul meu, știi de ce dispui, ști ce poți face, dar mai ales știi ce să promiți electoratului. Dacă ai promis, atunci aia trebuie să faci, iar eu nu am făcut altceva decât să promit decât ceea ce știu că pot face și nimic altceva.

A consemnat Alin ZAHARIE