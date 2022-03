Noul președinte al Ungariei a fost în Sângeorgiu de Mureș

Share



Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Sófalvi Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, noul președinte al Ungariei a vizitat comuna în anul 2021, în luna septembrie.

,,De astăzi, țara noastră vecină, Ungaria are un nou președinte: Novák Katalin. Anul trecut în septembrie a vizitat și Sângeorgiu de Mureș. Este prima președinte femeie și totodată cea mai tânără persoană aleasă în această funcție în istoria țării. Are 44 de ani, cu studii (terminate în SUA și Franța) în drept, management, drept internațional, administrație publică etc. Vorbește 4 limbi și dorește să conducă țara cu o puternică credință în Dumnezeu. Este căsătorită, are 3 copii și a fost inițiatoarea mai multor legi de protecție și sprijinire a familiilor. Îi dorim mult succes!”, a precizat Sófalvi Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Alexandra HAJA

Foto: Facebook – Sófalvi Szabolcs