Efectele închiderii Tereos Luduș anunțate de ministrul Agriculturii

Ministrul Agriculturii din România, Adrian-Ionuț Chesnoiu, a anunțat recent, în data de 2 martie, într-un răspuns la o întrebare formulată de către Dan Tănasă, deputat AUR de Mureș, că pentru anul 2021 ”un număr de 246 de fermieri au cultivat sfeclă de zahăr și au avut încheiate contracte cu Tereos România SA, pentru suprafața de 6.759 de hectare.”

Impact negativ asupra producției naționale de zahăr

Potrivit documentului care a fost făcut public pe pagina web a Camerei Deputaților, ”întreruperea activității acestei fabrici de zahăr este privită cu îngrijorare de către conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, iar ”o parte din acești fermieri au posibilitatea de a încheia contracte de valorificare a producției cu fabrica Agrana România.”

”Anunțul de închidere a fabricii de zahăr de la Luduș a generat îngrijorări atât în rândul cultivatorilor de sfeclă din zonă, cât și angajaților din fabrică și va genera un impact negativ asupra producției naționale de zahăr. La nivel național, capacitatea de procesare a sfeclei per an este de circa 990.000 de tone, iar capacitatea de procesare zahăr este de circa 137.214 de tone de zahăr per an”, a informat ministrul Agriculturii.

Forme de sprijin financiar mai consistente?

Totodată, Adrian-Ionuț Chesnoiu a arătat că prin noul Plan Național Strategic, ”Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale analizează posibilitatea acordării unor forme de sprijin financiar mai consistente pentru fermierii care cultivă sfeclă de zahăr pentru a compensa pierderile de venit, ca urmare a volatilității prețului de vânzare a sfeclei – lipsa prețului minim garantat de 26,29 de euro/tonă după eliminarea cotelor, și a creșterii prețului la inputuri – semințe, carburanți, pesticide.”

Alex TOTH

Foto: https://ro.depositphotos.com/home.html