Flashmob de senzație în Piața Teatrului. Beneficiari ai Fundației Transilvană Alpha s-au întrecut cu nonșalanță în mișcări de dans care mai de care. Evenimentul a avut loc azi de la ora 13.00. Data de 21 martie marchează Ziua Mondială a Sindromului Down având ca scop conştientizarea problemelor cu care se confruntă persoanele cu această dizabilitate. Obiectivul urmărit de participanţi a fost acela să facă cunoscute oportunităţi prin care persoanele cu sindromul Down să poată trăi o viaţă normală, alături de semenii comunităţii lor, sub toate aspectele vieţii sociale, potrivit declarației făcute de Vasile Borz, coordonator Centru de zi pentru adulți din cadrul Fundației Transilvană Alpha. Prin aceste manifestări se dorește dezvoltarea toleranţei şi deschiderii faţă de incluziunea socială a acestora. La pregătiri au ajutat elevi ai Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian și studenți ai Universității Dimitrie Cantemir.

Sindromul Down este o boala genetica cromozomiala ce afecteaza aproximativ unul din o mie de copii. Cel care a descris sindromul pentru prima oara, în anul 1866, a fost medicul britanic John Langdon Down. Ca parte a societății noastre, atât copii cât și adulții cu sindrom Down, trebuie să fie pe picior de egalitate cu ceilalți membrii ai ei, să se bucure de aceleași drepturi, să beneficieze de aceleași ‘oportunități’ și ‘alegeri’.

Persoanele cu sindrom Down, copii și adulți, se confruntă cu discriminarea.