Reghineanul Gabriel Toncean, ales vicepreședinte al Federației Europene de Culturism și Fitness

Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a fost ales, acum câteva zile, vicepreşedinte în cadrul Federaţiei Europene de Culturism şi Fitness (EBFF), obiectivele sale principale fiind promovarea acestui sport în zona universitară şi dezvoltarea conceptului de Fitness Challenge.

„Începând de aseară, mi-am început primul mandat de vicepreşedinte în cadrul Federaţiei Europene de Culturism şi Fitness (EBFF). Am primit votul de încredere al colegilor prezenţi la Congresul EBFF, care a avut loc în preambulul Campionatului European din Santa Susanna din Spania. Este un mare pas înainte pentru sportul românesc şi pentru România, cu atât mai mult cu cât sunt primul român care a acces vreodată la o funcţie în rândul forului de conducere al EBFF. (…) La finalul alegerilor am avut o discuţie cu preşedintele Rafael Santonja (preşedintele Federaţiei Internaţionale de Culturism şi Fitness – n.r.) şi am stabilit ca principal obiectiv pentru anul 2023 să dezvoltăm acest sport pe zona universitară, este o sarcină care îmi revine în special mie, să organizăm competiţii în zona universitară, să atragem cât mai mulţi sportivi din acest areal. Un alt obiectiv este dezvoltarea Fitness Challenge, pentru că fitnessul este un sport care se adresează tuturor practicanţilor de sport, nu doar celor care fac performanţă, acesta se poate face în orice sală, acasă şi se adresează tuturor celor care ar dori să practice sportul”, a declarat, pentru Agerpres, noul vicepreşedinte al Federaţiei Europene de Culturism şi Fitness, Gabriel Toncean.

Potrivit acestuia, mandatul de vicepreşedinte al EBFF este de 4 ani, timp în care Federaţia Română de Culturism şi Fitness trebuie să continue munca susţinută din ultima perioadă, care a dus la obţinerea de rezultate foarte bune de către membrii lotului naţional al României.

