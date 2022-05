FIASCO. Workshop USR de extindere la Sovata… urmat de demisia filialei locale  

Share



Președintele USR Sovata, Pal Karoly, și-a prezentat luni, 9 mai, demisia din partid, alături de întreaga filială locală. Motivul acestui gest extrem îl reprezintă un workshop organizat sâmbătă, 7 mai, la Sovata, de conducerea națională a USR despre care Pal Karoly a afirmat că a aflat ulterior, împreună cu colegii săi din Sovata, de pe internet. Oarecum ironic, workshop-ul care a provocat demisia întregii filiale USR din Sovata avea ca obiectiv declarat… extinderea USR.

Pal Karoly: ”Noi nu căutam ciolan”

Contactat de cotidianul Zi de Zi, Pal Karoly a afirmat că la momentul ”mariajului” politic dintre USR și PLUS, la Sovata exista doar o filială PLUS care a devenit ulterior USR.

”N-am fost de acord cu acest mariaj, însă a fost majoritate și noi nu am avut ce face”, a declarat Pal Karoly.

Fostul politician a mai explicat că în ultimii 32 de ani a făcut politică doar într-un partid, în mod onest, fără să urmărească interese proprii, ci doar binele comunității.

”Noi până acum nu am făcut parte din niciun partid. Am zis că am găsit niște oameni care vor să facă ceva pentru România. Noi nu căutam ciolan, noi nu căutam posturi și așa mai departe. Toți care erau în Organizația Sovata sunt oameni care trăiesc din propria putere și nu trebuie să meargă la unii ca să dea cu pălăria și să spună ”sărut mâna” numai de aia că vor un post”, a arătat Pal Karoly.

USR Sovata avea șapte membri activi, și perspectiva deloc de negjlijat de mări acest număr într-o localitate în care ponderea cetățenilor de etnie maghiară este de circa 88%.

”Organizația nu era numeroasă, dar am avut membri. Asta era important. Și am discutat cu câțiva prieteni care au discutat cu alți prieteni și urma să mai intre încă 12 persoane în partid”, a spus fostul coordonator al USR Sovata.

Când gazdele nu-s invitate… sunt lăudate plăcintele altora

Revenind la prezent, președintele demisionar a menționat că echipa sa nu a fost invitată la evenimentul de la Sovata și nici măcar informată despre organizarea acestuia.

”Am aflat de pe internet, domnule. Avem o platformă, am intrat acolo și am văzut poze, mari zâmbete (…) Stai un pic, noi atunci de ce suntem acolo? Se mănâncă între ei, asta așa, asta așa; domnule, eu am putut să trăiesc și până acum și de aici încolo pot să trăiesc. Eu am vrut ceva bun să realizez. În 32 de ani ăsta a fost singurul partid în care m-am înscris. Bine, e și ultimul”, a declarat Pal Karoly.

Deranjați de faptul că nu au fost băgați în seamă, Pal Karoly și colegii săi de partid din Sovata și-au înaintat demisia din USR.

”Ne-am trezit că tovarășul Drulă cu tovarășul Barna au făcut workshop la Sovata fără măcar să fim anunțați. Lăudau femeile de la Saschiz că au făcut plăcinte și așa mai departe. Am avut și noi bani să facem și plăcinte și puteam să dăm și câte un cârnaț la toată lumea și o sticlă cu vin și puteam să îi omenim și noi, ca oamenii de la țară, că noi suntem considerați aici, la Sovata, ca la țară. Când colo, nimeni nu ne-a băgat în seamă. Și atunci, noi în ce echipă jucăm? Ce să căutăm acolo? Avem noi loc acolo dacă doamnele din Saschiz sunt lăudate că au făcut plăcinte? Noi trebuia să fim la Sovata gazdele”, a spus președintele demisionar.

”Spiritul PLUS și USR a murit”

Totodată, Pal Karoly a mai afirmat, cu oarecare mâhnire, că în prezent ”spiritul PLUS și USR a murit”, respectiv că ”partidul ăsta este pe fundație de nisip, cu non-valori.”

”Eu m-am băgat pentru Cioloș. Am făcut facultatea la USAMV, unde a făcut și Cioloș. Acolo se formează niște oameni extraordinari, pentru că așa e acolo personalul, așa sunt profesorii. Sunt caractere foarte mari și te formează, te învață să gândești în mare și corect”, a conchis Pal Karoly.

Workshop organizat de ”aripa Drulă – Barna – Hang”

Potrivit informațiilor deținute de Zi de Zi, workshop-ul de extindere de la Sovata a fost planificat de conducerea centrală a USR care a desemnat-o drept organizator local pe Ana Lucia Hang, fost președinte al organizației Mureș a USR și fost subprefect al județului Mureș.

Interesant, pe pagina oficială de Facebook a USR Mureș evenimentul de la Sovata nu a fost reflectat prin nicio fotografie sau postare. În schimb, fostul lider al filialei, Ana Lucia Hang, a postat sâmbătă, 7 mai, un set de 10 fotografii însoțite de următorul textuleț: ”Workshop extindere USR, Sovata-Mureș, 2022! Emoții și clipe frumoase alături de colegii din USR. Haideți alături de noi!”.

Din fotografiile publicate pe Facebook, consemnăm prezența la Sovata a următorilor membri USR: Cătălin Drulă – președinte interimar al USR, fost ministru al Transporturilor, Dan Barna – vicepreședinte USR, fost vicepremier, Elena Lasconi – primarul municipiului Câmpulung Muscel, Adrian Giurgiu – deputat USR de Mureș, Jakab János István – primarul comunei Ațintiș, singurul primar USR din județul Mureș și Ana Lucia Hang – fost președinte al USR Mureș.

Alex TOTH