IRUM Reghin – ”U” Cluj, parteneriat încununat cu promovarea în Liga I

În urmă cu patru ani, mai exact în luna iulie 2017, reprezentanții clubului de fotbal FC Universitatea Cluj și cei ai companiei IRUM Reghin puneau bazele unui parteneriat în urma căruia singurul producător român de tractoare agricole din România a devenit sponsor al echipei de pe malul Someșului.

A urmat un parcurs de poveste, câștigarea Ligii a IV-a, promovarea după un sezon în Liga a II-a unde clujenii au avut câteva tentative eșuate (una dintre ele fiind chiar un baraj de promovare) de a reveni în primul eșalon fotbalistic al țării. La finalul unui sezon 2021/2022 foarte bun, ”șepcile roșii” au reușit promovarea în Liga I după o dublă memorabilă cu Dinamo București încheiată cu scorul total de 3-1 (2-0 și 1-1).

La o zi după meciul de duminică, 29 mai, în urma căruia promovarea în Liga I a devenit realitate, Mircea și Andrei Oltean, CEO-ul respectiv directorul de dezvoltare al companiei IRUM Reghin, au răspuns invitației cotidianului Zi de Zi de a dezvălui câteva detalii despre parteneriatul cu ”U” Cluj.

Reporter: Când și de ce ați decis să vă alăturați proiectului ”U” Cluj?

Mircea Oltean: De aproximativ cinci ani suntem alături de acest proiect. ”U” Cluj era în Liga a IV-a, am promovat în Liga a III-a și atunci am avut niște discuții cu cei de la ”U” Cluj. În special cu Ovidiu Sabău, fostul fotbalist, el practic a început proiectul și am văzut că e o chestiune serioasă. Astfel, am hotărât să fim și noi parte din proiect.

Andrei Oltean: Am considerat că este un brand care ni se și potrivește. Așa cum IRUM pentru noi are și o parte de responsabilitate socială și ”U” Cluj practic este una dintre cele mai importante echipe de fotbal din Transilvania, care are un impact social destul de mare, mai ales în Cluj.

Reporter: A fost un efort mare pentru dumneavoastră? Ați fost principalul sponsor al echipei?

Mircea Oltean: Sigur, acum asta este o chestiune relativă, cine a fost principal. Pot spune că am avut o componentă destul de importantă la susținere.

Andrei Oltean: Am fost un partener de bază. Când ne-am alăturat proiectului era un moment destul de greu pentru echipă, când poate puțină lume credea că poate să revină în prima ligă din Liga a IV-a.

Reporter: Urmează prima ligă, unde rigorile și ștacheta, inclusiv cea din punct de vedere financiar, sunt mult mai ridicate. Veți continua parteneriatul și în Liga I?

Mircea Oltean: Așa am zis. Noi am discutat această problemă pentru ediția următoare și ne-am dat ok-ul să fim parteneri și pentru viitorul campionat. Aici se putea să nu se promoveze și tot rămâneam lângă echipă. Vom continua, dar condițiile și detaliile urmează să se discute.

Reporter: Ce ați simțit duminică seară, la finalul meciului de baraj cu Dinamo?

Mircea Oltean: Multă satisfacție. Am avut în acest proiect și mici dezamăgiri. A fost barajul de acum doi ani cu Hermannstadt și practic meciul decisiv din play-off a fost tot cu Hermannstadt și a fost pierdut la Cluj. Satisfacția e cu atât mai mare cu cât a treia tentativă de a trece de baraj a fost reușită. Va fi un drum greu, de fapt greul de acum începe. Acum lucrurile se pun cu totul altfel, pretențiile sunt altele, dar până la urmă așa e frumos în viață să tinzi spre mai bine, așa evoluează lucrurile.

Andrei Oltean: ”U” Cluj e o echipă care are potențial mare, sportul e frumos când sunt și suporteri și ”U” Cluj e una dintre echipele din România care are un bazin bun de suporteri. E clar că Liga I va fi mult mai animată cu Universitatea Cluj.

A consemnat Alex TOTH

Foto: www.agerpres.ro