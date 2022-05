Professional jumper with a colorful red, yellow and blue parachute on a slightly overcast autumn day.

Salt cu paraşuta la 103 ani Share

O bunică suedeză de 103 ani a stabilit duminică un nou record mondial, devenind cea mai vârstnică persoană care a executat un salt cu paraşuta în tandem, şi a declarat că intenţionează să sărbătorească această performanţă „cu un mic tort”, informează AFP. „A fost minunat, mă gândeam de multă vreme să fac asta. Totul s-a petrecut aşa cum era prevăzut”, a declarat Rut Larsson pentru agenţia de presă suedeză TT. Însoţită de rudele şi prietenii ei pe un aerodrom, Rut Larsson a executat acel salt cu paraşuta în apropiere de Motala, un oraş situat la 240 de kilometri sud-vest de Stockholm. După ce Rut şi instructorul ei de zbor au aterizat cu bine, câţiva asistenţi s-au grăbit să o ajute să se ridice şi i-au adus cadrul metalic folosit de ea pentru a se deplasa. Rut Larsson a spus că i-a plăcut „acea coborâre lentă de jos în sus” şi că întreaga experienţă a fost „agreabilă”. Un reprezentant al Guinness World Records a fost prezent la faţa locului pentru a înregistra acest salt cu paraşuta. Rut Larsson, care are 103 ani şi 259 de zile, a doborât precedentul record în domeniu, deţinut de o persoană care avea vârsta de 103 ani şi 181 de zile. AFP ( www.agerpres.ro ) Citeste si: Erdogan nemulțumit de discuțiile cu Finlanda și Suedia Share