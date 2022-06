FOTO: Băile Sărate Ideciu, deschise pentru sezonul estival

Share



Stațiunea Balneoclimaterică Ideciu de Jos, respectiv Băile Sărate Ideciu de Jos cum mai sunt ele cunoscute, și-au deschis oficial porțile în cursul zilei de sâmbătă, 4 iunie.

„Conform tradiției, la începutul lunii iunie, Băile Sărate de la Ideciu își deschid porțile pentru vizitatori. Întotdeauna acest moment este organizat din timp, în sensul că lucrările de pregătire pentru sezonul estival durează undeva la o lună de zile, chiar două, având în vedere că sunt de pus la punct foarte multe lucruri. Pe lângă aceste lucrări, în fiecare an încercăm să aducem și ceva nou pentru cei care trec pragul băilor sărate și a nămolului mineral de la Ideciu de Jos. De exemplu, în acest an am făcut un nou spațiu pentru servirea mesei, o nouă terasă, acoperită, cu o capacitate dublă față de cea existentă. A fost necesară această investiție deoarece au fost destul de multe probleme înainte din cauza spațiului limitat al vechii terase, fapt pentru care a fost necesară această nouă terasă acoperită care urmează în scurt timp să fie mobilată și dată în folosință”, ne-a declarat Lucian Feier Lăurean, primarul comunei Ideciu de Jos.

Investițile realizate în cursul anului trecut fac ca accesul în interiorul băilor să fie unul în condiții ok. Mai mult de atât, în acest an urmează mărirea spațiului de parcare din jurul băilor. „În cursul anului trecut am modernizat drumul de acces spre băile sărate, am asfaltat, am amenajat trotuarul, astfel încât cei care vin la băi să aibă parte de cele mai bune condiții de acces. Mai avem în plan să amenajăm încă o parcare mai mare în partea din spate a băilor, lucrări care sperăm să le începem cât mai repede posibil. Există un teren disponibil în acest sens, la fel și pentru alte investiții viitoare. Dacă vom prinde o finanțare europeană, avem în plan anumite investiții mai ample, respectiv o bază de recuperare și tratament care să funcționeze pe toată perioada anului. Suntem deschiși unei astfel de investiții de amploare, pe fonduri europene, sau de ce nu, un parteneriat public-privat, astfel încât această bogăție care este apa sărată să fie pusă în valoare așa cum trebuie”, a precizat primarul comunei Ideciu de Jos.

Apa sărată, atracția principală

Principala atracție a băilor o reprezintă apa sărată și nămolul mineral, recomandate în ce privește diferite afecțiuni precum nevroza astenică, bronşita cronică, astmul bronşic, anexita, metroanexita, poliartrita reumatoidă, reumatisme inflamatoare cronice seronegative, atroze, bursite, miosite, mialgii sau periartrită scapuloumerală.

„Cei care trec pragul bailor sărate au la dispoziție un număr de patru bazine, unul destinat copiilor, unul doamnelor și domnilor, la care se adaugă alte două bazine mai mari pentru adulți. Bazinul cel mare cu o adâncime de 2,4 metri este și ultimul realizat în urmă cu câțiva ani, construit pe stil ceva mai natural, având partea de jos din piatră. Este un bazin în care, de multe ori ai senzația că mai miroase a nămol, dar este mai natural oarecum față de celelalte, tocmai datorită modului în care este construit, datorită pietrei, fapt pentru care este și mai apreciat de o parte dintre vizitatori. De asemenea, avem zona destinată celor care vor să utilizeze nămolul mineral, precum și zona de nudiști. Avem practic toate condițiile necesare, am creat o mare în miniatură pot spune, avem apă, nămol, zonă pentru nudiști, șezlonguri, loc unde să servești masa, dușuri, practic toate condițiile necesare pentru cei care optează pentru astfel de locații având la bază apa sărată și nămolul mineral. Pentru cei care vin pentru tratament, de precizat faptul că nu ajunge doar o zi, două sau trei, e nevoie de mai multe zile, undeva la 10-12 zile pentru ca acest tratament să fie și eficient”, a spus primarul Lucian Feier.

Tarife noi

Sezonul 2022 aduce și noi tarife, respectiv 20 de lei/zi acces adulți, 7 lei/zi pentru copii. De asemenea, închirierea unui șezlong mare costă 15 de lei/zi, iar pentru un șezlong mic 10 lei/zi. „Din păcate a fost necesar să mărif tarifele față de anul trecut. Ne raportăm și noi la faptul că utilitățile s-au scumpit, curentul, gazul, care noi le folosim la buna desfășurare a activității în cadrul băilor sărate. Nu am avut ce face, am fost constrânși să ridicăm prețul. Ca orice societate comercială, nu poți lucra în pierdere. Oferim condiții bune, dar trebuie să ținem cont și de anumite aspect. Să nu uităm faptul că 20 de lei pentru adulți este tariful pentru o zi întreagă, în care poți face baie ori de câte ori vrei”, a spus primarul Lucian Feier.

Târgul Băilor, în primul weekend din august

Vara anului 2022 se anunță una extrem de călduroasă, fapt pentru care băile de la Ideciu reprezintă locul ideal pentru realaxare și tratament.

„Sâmbătă a avut loc deschiderea, așteptăm cât mai mulți vizitatori, dar în primul rând așteptăm vremea bună, astfel ca acest loc să fie plin de cât mai multă lume. Cei care au ne-au trecut pragul până acum s-au declarat mulțumiți de ce au găsit aici la băile sărate din Ideciu de Jos. După perioada de pandemie, vara anului 2022 readuce în atenție o nouă ediție a Târgului Băilor Sărate și a Nămolului Mineral. Târgul se va întinde pe durata a două zile, 6 și 7 august. În prima zi va avea loc deschiderea târgului și spectactacolul artistic, care va culmina cu tradiționalul foc de artificii. Până atunci, așteptăm ca lumea să treacă pragul băilor sărate pentru a petrece momente de relaxare pe durata sezonului estival 2022”, a conchis primarul comunei Ideciu de Jos.

Alin ZAHARIE