Veselie, artă și voie bună la Zilele Târgumureșene

Share



A 25-a ediție de sărbătoare pentru orașul Târgu Mureș s-a desfășurat în perioada 22-26 iunie. Zilele Târgumureșene au adus alături asociații și instituții culturale din oraș, materializandu-se într-o ediție spectacol, cu momente deosebite, în tot orașul răsunând muzica și simțindu-se buna dispoziție.

La pas alături de cavalerii medievali

În ultima zi de sărbătoare am pornit din Cetatea Medievală alături de cavalerii Asserculis care au mărșăluit până pe strada Bolyai și înapoi, în costume medievale, bătând în tobe și suflând în cornuri de luptă, spre deliciul copiilor și al spectatorilor.

„Suntem o asociație înființată în anul 2019. Foarte mulți dintre noi au experiență în domeniul medieval din anul 2009-2010. De ce Asserculis? Pentru că suntem din Târgu Mureș? Pentru că iubim Târgu Mureșul așa cum este el, de la modern la medieval și de la medieval înapoi la modern. De ce facem asta? De plăcere. Imaginați-vă că putem transmite niște mesaje pe care altfel, fără ajutorul costumelor și armurilor, ne este mult mai greu să le transmitem. Perioada medievală ne permite să mergem într-o zonă romantică, unde dăm copiilor niște exemple de curaj, de înțelegere, de bunătate, de ajutor. Cavalerul întotdeauna trebuia să ajute pe oamenii mai puțin puternici, trebuia să ajute femeile, trebuia să ofere șansa altor bărbați să crească, să muncească, să ajungă la rangul de cavaler. Tocmai de-asta armura și costumul ne ajută foarte mult să transmitem acest mesaj mai departe. Majoritatea spectacolelor noastre sunt dedicate copiilor în același timp avem spectacole de jonglerie, foc, artificii și o groază de fum. Avem spectacole de teatru scrise regizate și jucate de noi. Avem prezentări de arme, avem prezentări de armuri. Suntem foarte, foarte adaptabili la cerințele organizatorilor. Ce pot să vă mai spun este că ne bucurăm enorm că particip pentru prima oară în această formulă la Zilele Târgumureșene”, a transmis Francisc Ienei, președintele Asociației Asserculis.

O legendă medievală

„Toți avem prag la ușă, dar știm că se trage din Evul Mediu? În perioada medievală, Lordul, pentru a nu duce fânul afară din casă și pentru a avea unde să se șteargă pe picioare, a primit pragul ușii. Tradiția s-a dus mai departe ani și ani de zile. Acum, fiecare dintre noi avem un prag la ușă. Genul acesta de povești le puteți asculta”, a mai povestit cavalerul.

Strada Bolyai s-a transformat într-o adevărată „Cale a artelor” unde spectatorii au ascultat muzică live, au privit artă stradală pentru toate vârstele, a fost locul unde târgumureșeni au cunoscut talentele mici și mari ale orașului

desfătându-se totodată și cu o cafea excelentă. La colț de stradă puteai să vezi cupluri de îndrăgostiți sculptate în corpurile vii ale statuilor vivante.

Tablouri cu ață colorată de luat acasă

Mai departe, deși vremea părea să nu țină cu petrecerea, târgumureșenii au dovedit că picăturile de ploaie nu pot să îi împiedice din a se simți bine la concertele de pe Scena Mare din fața Primăriei sau pe Strada George Enescu care a prins iz de vacanță devenind Enescu Chill Zone. Acolo, printre bucate alese și tot soiul de băuturi răcoritoare, i-am găsit pe inginerii talentați de la String Engineers care desfășurau un workshop de realizare a tablourilor cu ață colorată.

„ Suntem cu un workshop în cadrul evenimentului Zilele Târgumureșene. Am venit aici să oferim copiilor și oamenilor de toate vârstele o experiență mai aparte, o experiență care nu găsește în multe locuri, de a realiza tablouri cu mănuțele lor. Facem și un tip de tablou mai special, nu un tablou pictat, nu un tablou desenat. Un tablou făcut cu niște componente destul de simple, cum ar fi cuiele, ață colorată și lemn. Când le combini pe toate împreună creezi niște opere de artă foarte frumoase și colorate. Noi am pregătit de la început plăcile pe care urma să lucreze oamenii, deoarece n-am vrut să batem aici cuie și să se rănească cineva și că am făcut chestiile astea de acasă. Am pregătit plăcile, am bătut cu ele, le-am, le-am înfoliat și aici doar am adus ață, niște pixuri, niște lipici cât să se poate desfășura și se poate să își finalizeze tablourile. Le-am explicat care este procesul, cum trebuie să decurgă tot procesul respectiv și mai departe s-au descurcat. Noi doar i-am privit și i-am mai corectat într-o parte alta. Din start ne-am gândit că o să-și ia toată lumea lucrările acasă pentru că așa e frumos, dacă au lucrat ceva cu mânuțele. Au arătat un interes foarte mare și chiar a fost și o educatoare de la o grădiniță care ne-a sugerat să mergem să facem în continuare cu copiii de acolo pentru că i se pare foarte interesant și operativ”, a împărtășit Horațiu Ranca, unul dintre fondatorii String Engineers.

„Grădina Tatălui” la Camera K’arte

Pe strada George Enescu, și Camera K’arte a deschis larg ușa pentru târgumureșenii dornici să privească o nouă expoziție de pictură. „Grădina tatălui”, vernisajul artistului vizual Baab József care s-a reîntors la pictură după ce a activat în mai multe domenii, a adus în fața iubitorilor de artă și frumos tablouri care înfățișează fragmente din memoria grădinii tatălui său.

„Tata are 89 de ani. După pensionare s-au mutat la țară să-și creeze un cămin al lor. Au cumpărat o bucată de pământ cu o casă dărăpănată. Au dărâmat-o și au reconstruit-o. Pe terenul arabil au plantat brazi, salcâmi, nuci și pomi fructiferi. Au săpat și un bazin lângă casă. Mama a plantat flori în spațiul dintre casă și cotețele găinilor. Și eu provin din grădina tatălui. Dintr-una mai veche. (…) Orice element concret din mediul meu este capturat de către proces. Acest moment veșnic prezent mă destabilizează, reacția mea fiind suspendarea mișcării, căutarea reperelor de orientare. Trebuie să-mi recapăt controlul asupra alienării mele. Mă regăsesc intens în spațiul dintre privire și pictură.”, se menționează în textul de sală al vernisajului.

Mălina MORARU