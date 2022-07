Fondul Științescu. Provocare pentru profesorii de fizică-chimie

Share



Centrul Studium HUB de pe strada Bolyai nr 15 a găzduit o conferință de presă joi 14 iulie, de la ora 10.00, în care s-au diseminat informații despre cele două fonduri de finanțări deschise până la finalul lunii în proiectul Științescu.

Fondul Științescu este un program implementat de Fundația Comunitară Mureș, care finanțează proiecte ce pot ajuta copiii să își dezvolte pasiunea pentru știință.

Fundația Comunitară Mureș vine cu o soluție simplă, unde profesorii sunt ghidați, pas cu pas prin procesul de aplicare pentru finanțări în valoare totală de 72.000 lei. Prin siteul de finanțare https://finantare.fcmures.org/

Profesorul care candidează trebuie să răspundă la câteva întrebări simple despre cum intenționează să cheltuie finanțarea primită și ce activități va desfășura.

„Momentan avem 2 fonduri de finanțări deschise până pe 31 iulie, una pentru chimie în valoare de 32.000 lei și una pentru fizică în valoare de 40.000 lei puse la dispoziție de Gedeon Richter Romania și Uniprest Install și dublate de către Romanian-American Foundation Aplicațiile se depun on-line”, a menționat Gál Sándor, unul din membrii fondatori Științescu.

Ce spun profesorii care au beneficiat de Științescu

„Am intrat în acest proiect datorită părinților de la Școala Waldorf care au fost atât de entuziasmați…la început am fost sceptică, dar am avut o surpriză plăcută. Am completat acel formular, am fost la un interviu la Fundația Comunitară Mureș și am aplicat pentru proiect.10.000 de lei, bani care ne-au prins foarte bine. La școala Waldorf totul pornește de la partea practică. Școala fiind în formare, erau primele clase care învățau fizică, nu aveam absolut nici o bază materială. Anul acesta am propus un proiect pentru chimie, pentru că avem prima clasă de chimie”, a declarat prof. Miklós Melinda, profesor de fizică-chimie la Școala Waldorf și Liceul Vocațional de Artă din Târgu Mureș.

Szövérfi János, profesor de chimie la Liceul Teoretic Bolyai Farkas și Colegiul Reformat din Târgu Mureș a povestit despre proiectul pentru care a aplicat anul trecut, Virtual Chemistry, care a avut ca scop prezentarea unor capitole din lumea chimiei prin materiale on-line. S-a reușit achiziționarea unor ochelari VR, iar simulațiile, experimentele virtuale, filmele educative au fost făcute de elevi pasionați de chimie.

Profesorii care vor să aplice pentru cele două fonduri au termen limită 30 iulie. Cei care au nelămuriri pot suna la Tel: 0749561797 sau scrie pe Mail: stiintescu@fcmures.org

Coordonatorul de proiecte : Lázár Szilvia Panna