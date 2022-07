FOTO: Ciobănescul de Asia Centrală, vedeta expoziției chinologice ”Cupa de Aur” de la Reghin

Share



Stadionul ”Avântul” din municipiul Reghin a găzduit sâmbătă, 16 iulie expoziția chinologică de club ”Cupa de Aur, eveniment organizat de Asociaţia SAO Ciobănesc de Asia Centrală, în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin, Federaţia Chinologică Internaţională şi Asociaţia Chinologică Română.

„Având în vedere că unul dintre cei mai vechi și mai renumiți crescători ai rasei Ciobănesc de Asia Centrală din România, domnul Armin Chețan este originar din Reghin, am zis să facem o expoziție de club și la dânsul acasă. Acesta a fost motivul secundar, principalul motiv pentru care această expoziție a fost organizată la Reghin se leagă de regretații Laurențiu Mihai Buzdugan și Florin Eder, membrii fondatori ai asociației SAO. Laurențiu fiind de loc de aici, din Reghin, am zis săi cinstim memoria prin acest eveniment, deoarece merită o expoziție de club, știută fiind pasiunea sa pentru această rasă”, ne-a declarat Claudiu Marian, vicepreşedinte Asociaţia SAO Ciobănesc de Asia Centrală.

Animale valoroase

Vedeta expoziției a fost rasa Ciobănesc de Asia Centrală, atent supravegheată de un juriu condus de Oláh Gabor, președintele clubului Karakán din Ungaria. Competiția a reunit 56 de câini care au concurat pe mai multe categorii Baby, Puppy, Juniori, Clasa intermediară, Clasa deschisă și Clasa campioni.

„Expoziția de aici, de la Reghin, a fost una club. Au fost clasele binecunoscute dintre care, din păcate, a lipsit clasa veteran. Cu toate astea, a fost o expoziție foarte reușită cu 56 de exemplare de foarte bună calitate, provenite din toate colțurile țării. De asemenea, am avut și un arbitru foarte bun în persoana președintelui clubului omolog din Ungaria, Oláh Gábor, președintele clubului Karakán. Suntem extraordinar de mulțumiți de arbitrajul dânsului. Mulțumim pe această cale Primăriei Reghin pentru parteneriatul și ajutorul oferit în organizarea acestei expoziții. Mulțumim sponsorilor și tuturor celor implicați în buna desfășurare a acestei expoziții”, a precizat Claudiu Marian.

Câștigătorii expoziției

După dispute aprige pe ringul de concurs, în cele din urmă au fost stabiliți câștigătorii. Locul 1 – BOB (cel mai bun al rasei) a fost desemnat Zaravshan Murd, proprietar Petrică Verdeș, Locul 2 – BOS (cel mai bun al sexului opus) câinele Ir’Alma, Regun Guard, crescător Armin Chețan din Reghin, proprietar Viorel Lucian Vasu, iar la secțiunea Best Junior, câștigător a fost desemnat Casap de Croitoru, proprietar Sebastian Covic.

„Consiliul Director al Asociației SAO doreste să mulțumească acum, la terminarea celei de-a treia ediții a expoziției de club a Ciobănescului de Asia Centrală, tuturor celor care au fost alături de noi încă de la început, de când acest club a fost doar o idee, până astăzi. Ca la fiecare ediție, gândul nostru se îndreaptă catre cei doi membri fondatori și prieteni ai noștri, ai tuturor, care din păcate nu mai sunt printre noi, Laurențiu Buzdugan si Florin Eder, Dumnezeu să-i odihnească! În speranța că v-ați simțit bine la Reghin, vă dorim vacanță plăcută și sperăm să ne reîntâlnim în număr cel puțin la fel de mare la următoarea ediție. O vară frumoasă tuturor”, a fost mesajul transmis de Csaba Levente Furo, președintele Asociației SAO- Ciobănesc de Asia Centrală.

Armin Chețan, dragoste pentru Ciobănescul de Asia Centrală

Dintre participanții expoziției nu puteau lipsi cei din Reghin, printre care și Armin Chețan, crescător și proprietar de Ciobănesc de Asia Centrală.

„Am această pasiune de peste 20 de ani, concretizată în canisa ”Regun Guard”. Mă ocup doar de această rasă, Ciobănesc de Asia Centrală. În expoziția de la Reghin au fost înscriși câini destul de buni, au rămas în competiție doar cei mai buni, iar, la final, ultimii patru au fost într-adevăr exemplare foarte bune. În expoziție am fost prezent cu doi câini, proprietate personală, un mascul la clasa intermediară care a luat și locul 1 la clasă, și o femelă, tot la clasa intermediară care a luat locul 2. De asemenea, a mai fost o cățea, tot din canisa Regun Guard, care m-a bătut la intermediară, și care la final a luat ”Best Female”. În ce privește rasa Ciobănesc de Asia Centrală, este una completă pot spune, atât de pază, de familie, de animale sălbatice, de absolut tot. Nu sunt câini pretențioși, iar timpul petrecut cu ei, respectiv cu cei șase câini pe care îi am, este undeva la două ore pe zi. Particip cu ei la numeroase concursuri, atât în țară, cât și în afară, cu precădere în Ungaria, Serbia. Expozițiile sunt cele care contează foarte mult pentru o rasă”, ne-a declarat Armin Chețan.

Alexandru Greab: „Sunt fericit deoarece sunt acasă la mine”

Tot din Reghin, cu prezențe în numeroase expoziții este și Alexandru Greab.

„De mic copil pot spune că am această pasiune pentru animele, pentru câini. De Rasa Ciobănesc de Asia Centrală mă ocup de trei ani. Câinii sunt importați din Rusia. Am încercat să cumpăr cei mai buni câini din lume, dar nu întotdeauna iese așa cum îți propui. Câinii din această rasă sunt foarte docili cu membrii familiei, nu și cu străinii. În cadrul expoziției sunt extrem de blânzi, dar în curte sunt extrem de feroce. În total am un număr de nouă câini, cinci din rasa Ciobănesc de Asia Centrală cu care și particip la expoziții. Toate sunt importante, important este să câștigi. Aici, la Reghin, din păcate nu am obținut decât un loc secund, dar cu toate astea sunt fericit deoarece sunt acasă la mine, bucuros că am înscris Reghinul pe harta orașelor care găzduiesc astfel de expoziții chinologice. Este extrem de important că Reghinul a reușit să găzduiască după o pauză foarte mare un astfel de eveniment, ne ajută și Primăria, practic sunt toate premizele pentru a putea organiza și o expoziție națională aici, la Reghin”, a spus Alexandru Greab.

Cuparea câinilor, subiect de discuții

Dincolo de concurs, un aspect subliniat de reprezentanții Asociației SAO Ciobănesc de Asia Centrală a fost cel legat de ultimele reglementări ale Asociației Chinologice Române legate de cuparea câinilor. „Am avut 56 de câini înscriși în expoziție, asta și din cauza perioadei de concedii, precum și din cauza acestor directive nou date privind câini cupați, respectiv cei cu urechile și coada tăiată. Foarte multă lume este reticentă la promovarea Ciobănescului de Asia Centrală cu urechi și coadă. Ultima directivă a Asociației Chinologice Române spune că în expozițiile organizate de dânșii sunt primite în expoziție exemplarele cupate care pot să facă dovada cupării în scop curativ. Din păcate, foarte multă lume nu a putut să facă dovada această de cupare în scop curativ. Această rasă este una foarte veche de aproximativ 4.000 de ani. Ea a fost cupată și datorită faptului că sunt câini de lucru, de cireadă, de stână, iar în lupta cu sălbăticiunile, urechile îi încurcau, îi deranjau, erau mușcați de ureche. Urechea știți foarte bine este un organ foarte bine vascularizat, fapt pentru care curgea mult sânge și așa mai departe. Asta în prima fază, în a doua fază, pavilioanele care acoperă urechea efectivă dau naștere la otite și alte alte boli de ureche. Ei erau cupați din moși strămoși, de la începuturile acestei rase. Aceste ONG-uri care protejează animalele ar trebui în primul și în primul rând să pună în balanță ceea ce înseamnă cuparea unui exemplar de Asia Centrală la 4-6 zile, când practic acel cățeluș nu simte absolut nimic, urechea nu este vascularizată, nu curge aproape nicio picătură de sânge, și cuparea exemplarelor din alte rase, cum ar fi Doberman, Cane Corso, Boxer, unde cuparea se face la vârsta de 5 luni, o adevărată traumă pentru câine. Cupajul la vârsta de 4-6 zile nu este absolut deloc o traumă pentru cățelul respectiv. Dacă mă întrebați pe mine personal nu am absolut nimic vizavi de interzicerea cupajului cozii, dar sunt pentru cupajul urechilor”, a precizat Claudiu Marian.

Alin ZAHARIE